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Истории из жизни

Реанимация и что было в машине скорой?

Закончил я Тверской Медицинский Колледж в 2007-м году. Ах, студенческие годы... они были лучшими в моей жизни. В голове была романтика работы на скорой, а я представлял, как буду спасать людей, видеть благодарные взгляды пациентов. Ну, медик меня поймет. Реальность же оказалась куда суровей.

Когда перешел на подстанцию, то меня поставили к врачу, у которого были проблемы с алкоголем, а также очень низкий порог чувства ответственности. В результате собачились мы с ним каждую смену, доходило даже до того, что кляузы катали одну за другой. Он на меня, а я на него. Так продолжалось месяцев восемь. Руководство, видя это, не спешило нас разводить по разным бригадам. Иногда мне кажется, что их просто это забавляло, такие своеобразные гладиаторские бои в условиях одной бригады.
В общем, работал я, считай, за двоих. Этот, с позволения сказать, врач мог свободно прозевать пневмонию у человека, поставив диагноз ОРЗ или ОРВИ, а когда я ему говорил, что у пациента половину легкого не слышно при аускультации, звука нет при перкуссии, он затыкал мне рот.
- Закрой свой рот, щегол! Я на скорой работал, когда ты еще пешком под стол ходил и титьку мамкину сосал, - говорил он тогда.
Понимаете, да? В общем, собачились мы сильно. Подстанция, видя такую обстановку, давала нам плевые вызовы в основном. Ну, максимум пневмонию могли получить, гипертонический криз, ну, еще бабушку, которая хотела с кем то поговорить, еще алкаши и наркоманы. Далеко это все было от моих мечтании о скорой помощи до одного момента.

Уж не знаю, что там случилось - сдох последний медведь в лесу, или где то родил мужик, но диспетчерская отправила нас на аварию. Прилетели мы минут за семь, выскочили из машины, а там мясо – мотоциклист на большой скорости врезался в жигули четырнадцатой модели. Ну, конечно, мой врач с ходу поставил диагноз – труп. Даже не осмотрев парня. Конечно, тут я его сильно судить не мог, потому что у парня явно была сломана шея, правая рука была вывернута в неестественном положении, а из раны торчал обломок лучевой кости. Шея тоже была вывернута крайне неестественно, поэтому, в принципе, можно было понять, что перед нами труп. Но я был бы не я, не проверив это наверняка.
Я подошел к парню и склонился прямо к грудине, чтобы удостовериться, что отсутствует дыхание, а грудина не поднимается. И сначала мне так и показалось, но это только сначала! Так как голова его была в шлеме, который уцелел при ударе, а стекло даже не разбилось, то ни его лица, ни глаз, ни носа я, конечно, не видел. И, понимая, что шею трогать опасно, склонился очень осторожно, а каково было мое удивление, когда грудина стала подниматься медленно, гораздо медленнее нормы - всего 8-9 вздохов в минуту. Но это означало, что он жив!
Я подозвал своего горе-врача, который уже достал бумаги для оформления трупа.
- Он живой, есть ЧД - 8-9 в минуту. Надо реанимировать.
Догадались, что было дальше?
- Сейчас живой, через десять минут не живой. Не отвлекай, он все равно покойник.
- Вы совсем охренели?! Парень жив! И он может умереть, если вы не будете работать!
Врач на меня никак не отреагировал, и в очередной раз мне пришлось работать самому. Все было плохо еще потому, что это был мой первый случай, всю ответственность я брал на себя.

Я аккуратно повернул его голову, прислушиваясь к каждому хрусту в шее, благо ничего такого не было. Я поставил корсет на шею, зафиксировал ее и стал снимать шлем. Когда я его снял, то понял, что парень молодой, совсем молодой, лет 18-19-ти.
- Оставь его, давай носилки. По дороге все равно скончается, – сказал мой коллега-врач (если его можно называть врачом).
- Да пошел ты! - огрызнулся я тогда на него.
Вы бы знали, как я бесился. Я буквально собирал парня, а этот... этот... это животное просто стояло и ныло мне на ухо!
И не надо мне рассказывать про этику в профессии, так как, по сути, это не врач, а животное с дипломом, к врачу он имеет такое же отношение, как я к «МКС».
Хотя я понимал, что у парня шансов нет (дыхание становилось все реже, пульс на яремной вене еле бился), я боролся и понимал, что если сейчас я облажаюсь, то он умрет.
Я достал адреналин и вогнал ему пять кубиков в сердце.
- Мама одна, мама... Я не могу… не хочу. Спас... - это были всполохи его бреда.
Видно, как он боролся за жизнь, и я боролся за него.

Когда я закончил реанимацию, мне надо было носилки и уже ехать в больницу, а этот, простите, хрен не стал ничего делать. Он так же стоял и курил, в итоге в машину мне помогал запихивать парня уже водитель. В машине меня ждал следующий сюрприз: водитель хоть и вел себя нейтрально, но больше слушал врача. А тот ему сказал ждать и специально отправился к водителю жигули, стал с ним возится, хотя тот был реально в порядке - пара ссадин. Он даже отказался от госпитализации, а в это время в машине стало все еще хуже. Остановилось дыхание и сердце у парня. Тут я, уже позабыв осторожность, стал делать реанимацию, вдавливая его грудную клетку и прекрасно ощущая, что у него сломаны ребра в районе четвертого и пятого ребра. Тогда к моим мольбам прибавилась еще одна.
- Только бы не осколки, только бы не пробило плевру, Господи, - реально я уже молился.
Потом и у меня начался бред.
- Давай, родной! Давай, мой хороший! Вот Путину тяжело, а нам-то с тобой молодым и красивым что?! Давай! - орал я.
Потом опять набрал адреналин в шприц и снова сделал укол. Только бы выдержало сердце, только бы выдержало.

Сколько я так качал - не знаю. Реанимация должна длиться полчаса.
Пот лился градом, мне уже самому было очень хреново, силы меня оставляли. Тахикардия и аритмия, давление, в глазах стало темнеть, но я качал, прикладывал Амбу (дыхательный аппарат) и качал снова.
- Я - чертов реаниматор! Путину тяжело, а нам легко!
- Сань, Сань, успокойся, - это открыл дверь водитель.
- Закрой дверь! – крикнул я, теряя всяческий контроль. – Вы оба у меня под суд пойдете, уроды! Господи, пожалуйста!
И тут удар... Мне в ладонь ударило сердце. Так мощно, так сильно! Парень глубоко задышал, его вдохи поднимали грудину. Я остановился, убрал Амбу и стал считать. 18 - НОРМА!

Я опустился на пол машины, сел рядом с ним и продолжал следить за ЧД - оно было уверенным.
Тут я отвел взгляд в сторону и увидел нечто, что зависло в воздухе. Оно было, как легкая дымка, но в нем были человеческие черты лица. Я не знаю, что это было, но оно мне кивнуло, а затем исчезло.

На врача я накатал жалобу в департамент здравоохранения, как и на водителя. Их уволили, парень же остался жив, теперь мы с ним друзья. Он крестный моих детей, мы так с ним и дружим по сей день. В шутку он меня называет папой.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:08
Сегодня, 14:04 by Страшные Байки Ф.ФПросмотров: 414Комментарии: 11
+11

Ключевые слова: Скорая врач парень авария шлем дыхание спасение нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 14:07
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1598|0)
Публикаций: 139
Комментариев: 1 107
Вот из-за таких придурков люди плохо отзываются о скорой помощи. Конечно, и на вызовах реально не пациенты бывают, а придурки, которым помощь вообще не нужна.
Хорошо, что вы выстояли и с того света парня вытащили. Я думаю, что это нечто было - родной кто-то парню. Может, умершая бабушка, дедушка. Рядом были и помогли ему и вам.
Плюс. Так описали, я будто там с вами оказалась.

У меня много родственников, друзей и знакомых медиков. И Тетя моего мужа постоянно, как придет с дежурства, говорит: "Ну, вот дежурство кончилось. Крылья можно снять".
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: evatanina
Сегодня, 14:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (428|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 308
Мои аплодисменты вам! good Вы молодец, что боролись до конца. К сожалению, знаю не по наслышке, как любят вот такие горе-врачи дрессировать молодых специалистов. Поэтому и медицина у нас все хуже и хуже! Плюс.
Зарегистрирован: 22.07.2015
 
#3 написал: Страшные Байки Ф.Ф
Сегодня, 14:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 17
Цитата: Lynx
Вот из-за таких придурков люди плохо отзываются о скорой помощи. Конечно, и на вызовах реально не пациенты бывают, а придурки, которым помощь вообще не нужна.
Хорошо, что вы выстояли и с того света парня вытащили. Я думаю, что это нечто было - родной кто-то парню. Может, умершая бабушка, дедушка. Рядом были и помогли ему и вам.
Плюс. Так описали, я будто там с вами оказалась.

У меня много родственников, друзей и знакомых медиков. И Тетя моего мужа постоянно, как придет с дежурства, говорит: "Ну, вот дежурство кончилось. Крылья можно снять".


Спасибо большое, сейчас это вспоминается легко, но тогда еще не обстрелянный, совсем молодой, но эта штука была точно и лицо было человеческое. Это была моя первая такая реанимация, правда теперь я сам работаю в Реанимации, у меня уже ведущая категория, и кардиология за плечами, а тогда... Было время

Цитата: evatanina
Мои аплодисменты вам! good Вы молодец, что боролись до конца. К сожалению, знаю не по наслышке, как любят вот такие горе-врачи дрессировать молодых специалистов. Поэтому и медицина у нас все хуже и хуже! Плюс.


Ну не так уж у нас она и плоха могу вас заверить, просто есть мрази, вроде того (кого я даже именем человеческим называть не хочу)
Зарегистрирован: 6.02.2017
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 14:36
0
Онлайн
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 247
Вы большой молодец! выбрали правильную профессию, побольше бы таких врачей. Какое это наверное счастье, спасти чью-то жизнь. Ну, а напарника Вашего только пожалеть можно, пусто внутри у него, чем живет человек непонятно. Плюсище, изложение яркое и эмоциональное-как раз для такого случая)
Зарегистрирован: 9.12.2016
#5 написал: Necah
Сегодня, 14:41
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Безусловно плюс за историю! Только грустно знать, что бывают такие безразличные врачи, как Ваш напарник.
Зарегистрирован: 25.07.2016
#6 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 14:43
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2228|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 966
Плохие люди есть во всех профессиях. Чего уж тут говорить... И из-за них-то как раз врачей скорой помощи считают зачастую хрен пойми кем, сотрудников полиции - сплошь оборотнями в погонах, дворников - лентяями и т.д. Если взялся за дело - делай хорошо, или вон отдай это дело другому, тому, кто хочет. Пусть он делает, всяко хуже не будет...
А вот что там явилось в дымке - вопрос сложный. Реально оно было, или привиделось автору в состоянии аффекта, кто теперь скажет. Если допустить, что реально, то кто это был? Если только ангел-хранитель пострадавшего, который лично явился, чтобы поблагодарить того, кто спас его подопечного, но я, если честно, даже и не знаю, может такое быть, или нет...
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#7 написал: Страшные Байки Ф.Ф
Сегодня, 14:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 17
Цитата: Winnie-the-Pooh
Плохие люди есть во всех профессиях. Чего уж тут говорить... И из-за них-то как раз врачей скорой помощи считают зачастую хрен пойми кем, сотрудников полиции - сплошь оборотнями в погонах, дворников - лентяями и т.д. Если взялся за дело - делай хорошо, или вон отдай это дело другому, тому, кто хочет. Пусть он делает, всяко хуже не будет...
А вот что там явилось в дымке - вопрос сложный. Реально оно было, или привиделось автору в состоянии аффекта, кто теперь скажет. Если допустить, что реально, то кто это был? Если только ангел-хранитель пострадавшего, который лично явился, чтобы поблагодарить того, кто спас его подопечного, но я, если честно, даже и не знаю, может такое быть, или нет...

Лично я так думаю, ну что ведь говорят что есть хранители... Может так спасибо сказали...
Зарегистрирован: 6.02.2017
#8 написал: Ворона
Сегодня, 14:49
0
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Репутация: (49|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Плюс. Свой "выпускной" экзамен Вы сдали достойно.
Зарегистрирован: 7.03.2015
#9 написал: ELEMAT
Сегодня, 15:29
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Публикаций: 19
Комментариев: 1 518
Да, уж, поволновал Автор читателей... Спасёт- не спасёт...
Но финал хороший! Может, это Ангел-Хранитель показал себя Автору?
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#10 написал: Страшные Байки Ф.Ф
Сегодня, 15:58
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Публикаций: 3
Комментариев: 17
Цитата: ELEMAT
Да, уж, поволновал Автор читателей... Спасёт- не спасёт...
Но финал хороший! Может, это Ангел-Хранитель показал себя Автору?
Плюс +


Тоже эта мысль меня посещала и не раз... Но я точно это видел
Зарегистрирован: 6.02.2017
#11 написал: Калина74
Сегодня, 16:07
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Комментариев: 351
Вот это классный рассказ! И сюжет шокирующий, и самое главное - хорошие победили, а справедливость торжествует. Спасибо!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
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