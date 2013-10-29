Ведьмин приворот

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 18:46

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Ах, как хочется иногда, чтобы объект любви обратил на вас внимание или старая любовь опять вспыхнула новым ярким огнем к вам. Но не всем удается привлечь к себе внимание своего любимого, ну никак. Что толку лить слезы в подушку и пытаться быть красивее, чем есть на самом деле, да хоть в лепешку разбейся! Но есть старый и древний способ - приворот. Кто верит, кто не верит. Но практически все слышали о существовании таких методов. Я не буду вдаваться в подробности, но разделю их на две группы. Первая - это кустарники. Откапывают информацию в инете, находят книги такой направленности и дома в полном одиночестве и тишине колдуют. Такой метод практически обречен на провал. Чаще он не получается и дамы забывают о нем. Второй - это работа профи. Там тетки-колдуньи, бабки и всякие детины в теме за определенную сумму денег приворожат к вам ваш объект воздыхания. Процент благоприятного исхода выше.Привороженных сложно отличить от обычных людей постороннему человеку. Я за свою жизнь особо не вникала, есть там на дяденьке что-то или нет. Было без надобности. А тут пришлось просто столкнуться нос к носу с этой заразой.Мой брат младше меня на 6 лет. Статный, красивый, порядочный, веселый, добрый. Мечта для многих дам. Но он уже как 5 лет счастлив в законном браке. А так как он живет сейчас в другом городе, общаться мне с ним много не приходилось. На праздниках минут по 15 словами перекинешься и все. Однако стала замечать, что последний год стал он как не свой. На праздниках отстраненный, молчалив, безучастный. С супругой отношения стали более прохладные, да разве разберешь в их семейной жизни? Мне мама, конечно, говорила предположения, что что-то не так с ним, но больше валили на переезд в новую квартиру и на то, что он военный, может, устает на работе. Что угодно.В этом году дочку положили в больницу в город, где живет мой брат с семьей, а так как она уже взрослая, естественно, лежала одна. А я поселилась у брата. Хорошо то, что его супруга уехала погостить к маме с сыном на недели две, поэтому мы с братом были предоставлены сами себе. Проводились долгие вечера за беседами, как в старые добрые времена. И первое, что я заметила при разговоре, что с братом что-то не то. Раздражительность с каждого, по его мнению, неправильного слова. Его мысли совсем не радовали: рассуждения о вере и ее бесполезности, отношение к женщинам, как к собакам, даже с толикой ненависти ко всему женскому роду. Да и многое в этом роде. Я слушала брата и потихоньку ужасалась, ну не может человек за год так измениться, стать таким моральным уродом. Хотя, поговорив часа два, он успокаивался и становился опять моим любимым братом. А утром начиналось все заново. По делам у него тоже не складывалось, мечта обустроить дачу так и осталась мечтой, он просто ничего не хотел. Конечно, можно все списать на усталость, кризис возраста. Но я слишком хорошо знаю брата. Моими услугами ведьмы он никогда не пользовался, да и я не предлагала, зачем? Но тут аж напрашивалось проверить.Дождалась, когда он уйдет на работу в ночь. Так как мы являемся кровными родственниками, его присутствия мне не нужно, его я в свои планы пока не посвящала. Церкви в этом районе нет, поэтому пришлось работать без свечей. А зря, как оказалось позже. Таро ничего не дали, по ним все было очень даже хорошо. Но проблема-то есть, а вот другой метод проверки вытащил все. Приворот. Кем сделан и когда, так и не открылось. Провела чистку с подручными средствами - и бай.Ночь была очень веселая: постоянные шаги по квартире, вздохи. Ведьма приснилась сразу же. В этой квартире в коридоре сидит брат с отрубленными кистями рук и стоп. Она стояла рядом и возмущалась, что ее вычислили. Женщина после 47 лет, плотного телосложения, обычная тетка. Мы долго кричали друг на друга, она цеплялась в искалеченного брата и не хотела отдавать. Сон больше походил на забытье. Брата я отбила, приставила назад его конечности и выгнала вон из коридора. Проснулась от собственных проклятий в адрес ведьмы в 4 часа утра. Больше заснуть не получалось.Брату все рассказала, как только он пришел с работы. Стали думать, кто мог такое сделать. Я не смогла вычислить, от кого такой подарок прилетел, ведьма по-любому защиты наделала, почуяла тварь. Версий было много: от его жены, которая хочет удержать супруга и отворотить его от всех женщин, до бывшей девушки, которая по своей дурости рассталась с ним, а потом безуспешно пыталась вернуть отношения назад. Но ясно было одно: помимо того, что был приворот, еще пытались полностью обезволить человека. Есть такой ритуал, но очень черный и опасный как для того, на кого делают, так и для того человека, кто это заказывает. Обратка будет серьезная. Я не ожидала такого поворота, если честно.В ночь легли спокойно. Моя и брата комнаты находятся рядом. Примерно в час ночи проснулась от страшного грохота. Как будто тяжелый комод или нагруженный предмет упал на пол в коридоре. Прислушалась - тишина. Вставать и проверять желания не было. Комната закрыта. Думаю, завтра посмотрим, что упало. Легла спать. Утром спросила у брата, что там упало. Ответ заставил поежиться:- А ты не слышала? Это не упало, это к тебе ночью в комнату всю ночь стучали, даже так - настойчиво ломились. Я чуть не обделался. Выходил - никого! Лягу, проходит минут 10 - и опять стуки, жесть! Хуже фильма ужасов, это нереально! Разве такое возможно?- Возможно! Замечательно, ко мне тут на разборки рвались, а я спала. Я, кроме одного грохота, действительно ничего не слышала. Понятно одно: захотели придушить, а защита не дала пройти.Тем же вечером надо было ехать домой, день был обычный в квартире тоже. Брат уже ушел на службу. А мы поехали к себе в свой город. Вчера история продолжилась, позвонил брат, сказал, что ночью проснулся от того, что на него кто-то смотрит. Открыл глаза и увидел тень женщины у изголовья. Она ничего не делала, просто стояла. Брат включил свет и спал всю ночь со светом, ну, как спал, дремал. Звонил узнать, что делать. Рассказала, как дальше гнать из дома сущность. Им питаться она больше не может из-за защиты, уйти тоже, так как ритуал не закончен. Вот и стояла, как неприкаянная, сегодня брат уже поехал и купил свечи и нужные атрибуты для сгонки. А через некоторое время узнаем, кто наслал эту мерзость. Она побежит к хозяину или заказчику отрываться по полной. Или ведьму убьет, или заказчика покалечит. У брата, кстати, за эти дни самочувствие наладилось, по его словам, прилив сил небывалый такой. Я отпишусь в комментах, чем закончилась эта история, так как она еще продолжается.

Ключевые слова: Ведьма сущность приворот авторская история

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