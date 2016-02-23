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Истории из жизни

Силуэт смерти

Всем доброго времени суток!
История эта произошла со мной, когда мне было лет девять.

Я, мой младший брат и бабушка с дедом жили летом в деревне Московской области. Брату моему было два года на тот момент.
К сожалению, многие сталкивались, или просто видели и знают, что такое алкоголизм и какая жизнь с алкоголиками. Особенно, если не вся семья алкаши, а один человек, который пьет кровь из всей семьи.
Таким и стал мой дед, к сожалению. Раньше я его помнил еще более-менее нормальным, когда мне было лет пять. Он выпивал редко, но последние два года превратились в настоящий кошмар. И "белочку ловил", и много чего другого было. А меня это очень пугало тогда, но это отступление...

Как-то раз, в один из жарких дней в деревне, дед снова начал пить уже с обеда, и под вечер я, брат и бабушка закрылись от него в комнате. Очень он буйный стал снова. В комнате было три кровати, одна напротив двери, а вторая с противоположной стороны, прямо рядом с дверью (как раз моя), и одна еще стояла рядом с окном.
Легли мы спать, а он продолжал колобродить и орать, в дверь ломился. Ба переживала, но держалась ради нашего спокойствия и истерике не поддавалась.
И вот я ночью проснулся, не помню, от чего. Сел я на кровати, и меня сковал страх и ужас. На кровати рядом с окном, которая должна была быть пустая, я увидел сидячий силуэт в свете луны. Просто черный силуэт, как будто человек накрыт полностью черной простыней. Мне сейчас почти двадцать восемь, но вот сейчас пишу, вспоминаю, и меня прямо сковывает снова этот ужас.
Значит, сижу я и смотрю, а в другой комнате храп раздается. И я вдруг почувствовал в себе какую-то всю ненависть, накопившуюся за это время, и выпалил, глядя на силуэт:
- Забери его, пожалуйста!
И потом оцепенение спало, и я просто нырнул с головой под одеяло, боясь высунуться. Так и уснул, видимо...

А утром мы с бабушкой нашли умершего деда, просто прямо на кровати. На бутылке.
Потом началась суматоха, все эти процедуры в деревне очень ужасно проходят, да и дело не в них. В заключении о смерти говорилось об остановке сердца.
С тех пор со мной еще происходили странные вещи и происходят до сих пор, но я постоянно виню себя за те слова, ведь это не я должен был решать.
Это на самом деле страшно. Осознавать это.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:07
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:07 by MelnikПросмотров: 663Комментарии: 6
+18

Ключевые слова: Деревня дед алкоголик силуэт ночь смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:08
+4
Группа: Редакторы
Репутация: (1574|0)
Публикаций: 139
Комментариев: 1 088
Вашей вины тут нет, так как смерть сама пришла. Вы же ее не звали. Она сама до вас еще решила. Вы решить бы не смогли, просто напрасно грузите себя.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Melnik
Сегодня, 00:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: Lynx
Вашей вины тут нет, так как смерть сама пришла. Вы же ее не звали. Она сама до вас еще решила. Вы решить бы не смогли, просто напрасно грузите себя.
Истории плюс.



Да я понимаю, частично, но детский мозг ребенка..это понимание откладывалось вместе с взрослением, но и отпечаток оставило.
Спасибо
Зарегистрирован: 31.01.2017
#3 написал: Galadriell80
Сегодня, 01:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 183
Плюс, автор+++ Прекрасно понимаю ваши эмоции и сочувствую. Алкоголизм- страшная беда для близких и самого больного. Считаю, что нет вашей вины в смерти дедушки.
Зарегистрирован: 16.12.2015
#4 написал: Васнецова
Сегодня, 02:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 161
Здесь смерть, как избавление..Может и деду стало легче. Читая историю, представила чёткую картину происшедшего, мой вопрос будет не очень важным, но почему то на этом моменте я запнулась: Автор, брат и бабушка закрылись от деда..В комнате стояло три кровати, но одна ( та на которой сидел силуэт ) пустовала.. На какой кровате спал брат? )
Зарегистрирован: 15.07.2016
#5 написал: Nadezhda9
Сегодня, 02:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Автор, за историю ++++++. Как жить с алкоголиком, да ещё и поднимающим руку на детей, знают только те, кто это прошёл. Осуждать за это желание избавиться от постоянного страха Вас никто не вправе- Вы были ребёнком. И всё же, мне кажется, за Вас это было уже решено- ведь сидело же это темное что-то, и не Вы его призвали, оно само пришло.
Зарегистрирован: 4.10.2016
#6 написал: Ernesta
Сегодня, 05:27
0
Группа: Авторы
Репутация: (1135|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 755
Цитата: Васнецова
Автор, брат и бабушка закрылись от деда..В комнате стояло три кровати, но одна ( та на которой сидел силуэт ) пустовала.. На какой кровате спал брат? )

Думаю, брат спал вместе с бабушкой, ему же 2 года всего было. Тут ничего странного.

А вот насчёт истории, я, лично, не думаю что это была Смерть. И дедушкина кончина совсем неслучайна. Просьбу услышали.
Истории +
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
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