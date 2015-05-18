Подборка комментариев - 2

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Летяга Просмотров: 215 Комментарии: 2 +10 Сегодня, 07:03 by

Снимала в Томске квартиру, там похожая хрень творилась. В первый же вечер появилось ощущение, что я здесь не одна. Обошла везде - само собой, никого, а ощущение осталось. Взятый из приюта кот часто шипел на пустое место. По классике жанра открылись дверцы, падали вещи, но запомнилось самое забавное: мой домовой терпеть не мог мужчин) Стоило зайти кому-то в гости, как начиналось шоу. Сквозняк по ногам - входная дверь открыта. Закрываю. Возвращаюсь на кухню пить чай. Через минут 10 снова сквозняк, снова входная дверь открыта. Закрываю на оба замка. Ситуация повторяется, только теперь дверь нараспашку и ботинок гостя за порогом валяется. У гостя волосы дыбом, я уже привыкшая)Ещё ярко запомнившийся случай - как домовой по хозяйству помочь пытался. Едва загрузила стиральную машинку, позвонили срочно по работе. Умчалась, про машинку забыла. Вечером приезжаю домой - дверца стиралки открыта, на полу и на бортике ванны бельё сушится. Ну хоть так)Три года прожили с домовым, даже жалко съезжать было.***У меня было нечто похожее. В шкафу на полке стоял хрустальный бокал, типа свадебный, высоченный такой, узкий. Его когда-то моя недавно умершая мама разбила, а я склеила, ну и пить из него все равно уже было нельзя, просто для красоты держала. Я тогда очень нехороший период переживала, и баловалась всякими опасными веществами. И вот один раз, когда, нанюхавшись вкусного, валялась на диване в полуотрубе, этот стакан из глубины шкафа вылетел и разбился. Абсолютно нереально было, чтоб он сам по такой траектории вылетел. Животных дома не было, вообще никого не было, кроме меня в виде полутрупа.Предполагаю, что это мама с того света отвесила подзатыльник, чтобы в себя пришла. Ну я действительно, напугалась и баловаться перестала с тех пор.Ой, подумаешь, вещество. Просто сжатый воздух нюхала, из баллончиков для чистки клавиатуры.Понимаешь, что я была не вполне трезва - это факт, но я абсолютно точно просто лежала на диване, и бокал абсолютно точно упал и разбился без моего физического участия.***Придерживаюсь позиции "хотело бы навредить, давно бы навредило". Даже писала тут про чертовщину дома.Но вот пропавшие вещи реально бесят. Приезжала домой на лето, постоянно теряла всякие вещи. Например, переходник для зарядки. Дома-то оно некритично - запасных всегда хватает, но утаскивать их из дома не хотела, в итоге бегала и искала, спрашивая у всех "кто утащил зарядку". Устала, пришла в комнату, открыла рюкзак, засунула руку - первое, что попалось под руку - переходник. Естественно, до этого в рюкзаке искала, и не раз.Забавно, но как нашла переходник, мне мама прокричала из комнаты, что у них велосипед сам поехал (детский, трехколесный). Парень предположил, что домовой психанул и " Ничего без меня найти не могут" *хрясь по велосипеду* :)***Случай был на съемной квартире. Переехали в двушку, с совмещённым с кухней залом. Через пару дней разбора вещей и уборок появилась лужа по центру зала. Сначала не придали значения. Мб цветы протекли... Хотя подоконник в 1,5 м от лужи, решил, что ручеек сам высох и лужа скопилась в углублении, типа пол не ровный. Всё протер, цветы проверил - подоконник оказался сухим и земля в меру влажной. Через пару дней лужа опять появилась. Поговорил с женой. Она тоже удивилась, потому что ничего не поливала и уж тем более не разливала на этом месте. Опять убрал, и что вы думаете?! Эта лужа появлялась ещё раза три. За это время я уже успел проверит все батареи, краны и чайники с кастрюлями, которые могли дать течь (напомню, кухня с залом совмещены) . Я даже эксперименты ставил - проливал воду и смотрел, будет ли она скатываться в это место, где обычно была лужа. Ничего...Потом, не помню где, вычитал или рассказал кто, но мы как-то раз пришли домой и, в очередной раз увидев лужу, встали рядом с ней и стали разговаривать с домовым, что-то типа: "Здравствуйте, домовой. Мы новые жильцы, снимаем эту квартиру. Будем вести себя хорошо..." И всё в этом духе. Потом положили несколько конфеток распакованных на стол и сказали, чтоб угощался. А ещё перестали выбрасывать на ночь мусор (типа тоже какое-то поверие, связанное с домовыми).Поверить сложно, но после этой процедуры всё прекратилось! Больше ни разу этой лужи в доме не было!Тру стори. Случилась со мной.***Когда снимали раньше квартиры, постоянно какие-то скрипы, звуки непонятные. В одной даже чувство постоянно было, будто кто-то сзади стоит. Часто оборачивалась. Ну, думаю, всё, кукуха едет. Месяц в той квартире прожили. А потом съехали в другую - и нет больше никакого чувства. Рассказала парню, думала, смеяться надо мной будет, а он говорит, мол, тоже такое чувство было, но рассказывать стремно было. В другой квартире долго жили. Все старое. Постоянно трески, звуки непонятные. И вот переехали недавно в новострой и...ничего! Если и есть какие-то звуки, то сразу понятно, что холодильник или сосед сверху. Нет больше никакого неприятного чувства и все хорошо. Терпеть не могу старючие квартиры. Похоже, действительно какая-то энергетика от людей за многие годы остается... Не понимаю американцев, которые живут в красивых новых домах, но их это не устраивает и они переезжают в старючую избу, в которой каждая досточка скрипит и непонятно кто и сколько тут жил и кто кого зарубил, а может кто-то скончался от туберкулеза прямо на той раритетной кровати, на которой они спят...

Ключевые слова: Комментарии домовой квартира звуки странности

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