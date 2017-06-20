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Истории из жизни

Случай на даче

Есть у нас с мужем дача. Обычный щитовой, летний домик в два этажа. Подарок бабушки, у которой закончились силы им заниматься да и в целом туда хотя бы ездить. Дачка была старая, заброшенная несколько лет как. Без забора, света и прочих коммуникаций. С годами что-то да сделали, потихоньку, своим трудом, и стало вполне себе уютно. Удобства, правда, на улице. Первые годы стоял обычный сельский туалет в самом дальнем углу участка. Но пару лет назад муж достроил отдельностоящий, цивильный туалет с ванной, светом и прочим комфортом. Вроде и не баня (печи, парилки нет), ну вот такой санузел. И повесил на улице очень яркие прожекторы, что б по ночам свет бил до самого конца участка, когда надо вдруг до машины дойти в темноте.

История, собственно, вот какая. Отпуск был. Будний день, ночь настала, уж за полночь перевалило. Соседей в будни всегда мало, в деревне тишина .Не то что в выходные - шум, гам, дискотеки. Собаки только лают вдалеке. Мы долго не спали. Муж с ребёнком в полудреме зависли в телеке, а я решила что спать пока не охота и надо сходить в душ перед сном.

Взяла все необходимое, пошла, помыла голову и решила не спешить возвращаться, тем более прохладно уже было, сразу на улицу идти зябко, а тут тепло, обсохнуть можно.

Есть у нас в предбаннике что-то вроде кресла. Села я туда, замотала голову полотенцем и решила немного почитать. Все равно, думаю, все спят уже и спешить не обязательно. Когда почувствовала, что уже как-то резко сильно холодать стало, захлопнула все двери и пошла на выход. Свет от прожекторов по-прежнему светил, я спустилась со ступенек и подумала, что не хочу на ночь оставлять свет (уж больно далеко он бьет и привлекает внимание, с другого конца деревни увидеть можно). Обычное дело, не первый раз ночью туда ходила, а на ночь свет, как правило, выключает последний неспящий. Темноты не боюсь, по участку в темноте много ходить приходилось, пока электричество не провели (а уж когда сельский туалет был и речи не было о свете на улице. Дай бог, фонарик заранее найдёшь с рабочими батарейками, а то и вовсе по кромешной тьме пойдёшь, подсвечивая телефоном, да и тот предательски мог разрядиться).

Я закрыла дверь в ванну и, как только щелкнула выключателем, тьма окутала меня, и я почувствовала тяжелый взгляд на себе. Но он был как будто не из одной точки, а отовсюду сразу, где была темнота. Я не знаю, как передать словами это чувство, может, это какой-то животный инстинкт. Ты вроде сохраняешь рассудок и адекватность, понимаешь, что этого не может быть, но вдруг появившееся шестое чувство на 100% тебя уверяет, что ты в опасности. При этом я не тормозила и не зависала, разглядывая темноту. Все происходящее было обычным человеческим движением, с обычной бытовой скоростью - вышла, щёлкнула выключателем, дверь захлопнула, развернулась, иду. Но все запомнилось, как в замедленной, покадровый съёмке. Я пошла к дому. В окнах горел свет, и чем ближе я подходила к дому, тем мрачнее и гуще казалась тьма позади меня. Что б вы понимали ощущение: представьте, что воздух за спиной стал такой густой и липкий, как кисель, или как некая субстанция, и он (воздух) будто хватается за вас, за спину, затылок, пятки, за все части тела, куда не попадает тусклый свет из окон дома. Тьма будто навалилась сзади тяжелым плащом на мои плечи и старалась тянуть назад. В какой-то момент казалось, что ноги утопают, и иду я не по прямой тропинке, а по болоту, тянущему меня вниз и назад. Я ощущала себя мухой, зацепившейся за паутину , но еще имевшей возможность двигаться. Периферийным зрением мне казалось, что силуэты предметов, на которые только что светил тусклый свет, поглощает кромешный мрак. Будто чёрная дыра засасывала всё живое, следуя за мной шаг в шаг, и там, где я только что шла и разглядывала детский велосипед, оставленный на траве, уже пустота.

Когда оставалось примерно 5-6 шагов ,я не знаю почему ,но в голове прозвучала фраза-НЕ ОБОРАЧИВАЙСЯ! Будто я сама себе это сказала.
Я поднялась на крыльцо и зашла в дом ,закрыв дверь на замок. Все резко как будто исчезло. Неприятные ощущения,страх,густой воздух-как будто все показалось.

Я ходила тысячи раз до и ещё десятки раз после этого случая. Буквально на следующий день я так же возвращалась обратно и не испытывала ни страха ,ни этой густой тьмы, да и ночь проглядывалась хорошо, глаза быстро привыкали в темноте, не было никаких предчувствий. Я решила, что мне просто показалось, возможно, засиделась долго…не знаю. Хотя тогда казалось, что те шаги до дома длились целый час. Будто я прошла квест в видео-игре. Я не знаю, что это было, может, какие-то галлюцинации…

Вчера, 09:12 by DashstrogПросмотров: 851Комментарии: 9
+15

Ключевые слова: Дача тьма взгляд в спину авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 09:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 372
Мне кажется у меня в темноте такие ощущения всегда, страх неизвестности..срабатывает нервная система возможно.
Может какой человек наблюдал за вами из-за забора и вы взгляд почувствовали на себе..
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 09:50
+7
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 661
А вот нефига было задерживаться в предбаннике после полуночи надолго. Может какая-то неведомая и невидимая хня провожала.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#3 написал: Летяга
Вчера, 10:10
+8
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12691|-4)
Публикаций: 1 065
Комментариев: 9 743
Цитата: Kreisleiter13
Может какая-то неведомая и невидимая хня провожала.

Может и хня.
А может зверь какой мелкий в кустах сидел и ждал, когда территория освободится. И хозяйку территории молча ненавидел.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#4 написал: ProstoЯ
Вчера, 10:15
+5
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 126
Цитата: Kreisleiter13
А вот нефига было задерживаться в предбаннике после полуночи надолго. Может какая-то неведомая и невидимая хня провожала.

Банник выпроваживал. Злой был.
Точно такое ощущение испытала на днях. Выгуливала пёселя в 4 утра. Темень, и уличные фонари, как назло выключили. Уже повернули с бульвара к дому, как вдруг мой собакен резко, чуть не в прыжке оборачивается и назад и начинает сперва рычать, потом поджимает хвост и пытается злобно гавкать, но выходит как-то трусовато.
Я испытала все чувства, что описал автор. Я пыталась его бодро тащить за поводок, уверяя своего пса, что там никого нет, а там визуально реально никого не было, насколько позволял просмотреть пространство свет от подъездных фонарей.
Мы очень резво добежали до подъезда, я не оглядываясь, так как страх обернуться был сильнее всего, а пёсель периодически выворачиваясь и рыча кому-то за моей спиной.
Попав в подъезд весь страх исчез.
Как я понимаю автора!
Зарегистрирован: 13.07.2022
#5 написал: svv43
Вчера, 14:03
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проходной выключатель решит проблему с Вашим страхом!
Зарегистрирован: 1.02.2016
#6 написал: Talisha
Вчера, 15:20
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Знакомо. В детстве так у бабушки пару раз шла из огорода и от летней кухни. И не после полуночи, но все равно возникали подобные ощущения. Потом снились. На астральном уровне это всегда некая живая сила (сущность), видимо иногда вот так проявляются и в реале
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: odinokiy putnik
Вчера, 15:26
+3
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Раз больше ничего небыло, то это наверное заезжая сущность. Плюсану.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#8 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 09:47
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 661
Цитата: Летяга
Цитата: Kreisleiter13
Может какая-то неведомая и невидимая хня провожала.

Может и хня.
А может зверь какой мелкий в кустах сидел и ждал, когда территория освободится. И хозяйку территории молча ненавидел.

Предположений масса - мистика, однако.

Цитата: ProstoЯ
Цитата: Kreisleiter13
А вот нефига было задерживаться в предбаннике после полуночи надолго. Может какая-то неведомая и невидимая хня провожала.

Банник выпроваживал. Злой был.
Точно такое ощущение испытала на днях. Выгуливала пёселя в 4 утра. Темень, и уличные фонари, как назло выключили. Уже повернули с бульвара к дому, как вдруг мой собакен резко, чуть не в прыжке оборачивается и назад и начинает сперва рычать, потом поджимает хвост и пытается злобно гавкать, но выходит как-то трусовато.
Я испытала все чувства, что описал автор. Я пыталась его бодро тащить за поводок, уверяя своего пса, что там никого нет, а там визуально реально никого не было, насколько позволял просмотреть пространство свет от подъездных фонарей.
Мы очень резво добежали до подъезда, я не оглядываясь, так как страх обернуться был сильнее всего, а пёсель периодически выворачиваясь и рыча кому-то за моей спиной.
Попав в подъезд весь страх исчез.
Как я понимаю автора!

Коты, собаки всякое "нечто" чувствуют, может Ваш пёсель отгонял кого-то или нечто, научные умы полностью ещё объяснить это не могут.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#9 написал: Kinigos
Сегодня, 15:52
+1
Онлайн
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Комментариев: 1 928
За историю+.
Мне впечаталось воспоминание из детства - годов в 11 с гуляний заскочила домой перехватить печеньку. Лето, вечер только - только занялся, то есть ещё совершенно светло. Дома никого, я втемпе наливаю себе чай и неотразимо чувствую в помещении давящее чужое присутствие, чувствую почти физически, едва не до осязания. Попыталась справиться с этим тяжёлым гнётом - не смогла, бросила недоеденный кусок и почти в ужасе выбежала из квартиры. Меня больше всего заинтересовало и удивило то, что происходило это в светлое время суток, никаких демонов в ночи и бесформенных фигур, только плотное ощущение кого-то рядом.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
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