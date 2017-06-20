Случай на даче

Dashstrog Просмотров: 851 Комментарии: 9 +15 Вчера, 09:12 by

Есть у нас с мужем дача. Обычный щитовой, летний домик в два этажа. Подарок бабушки, у которой закончились силы им заниматься да и в целом туда хотя бы ездить. Дачка была старая, заброшенная несколько лет как. Без забора, света и прочих коммуникаций. С годами что-то да сделали, потихоньку, своим трудом, и стало вполне себе уютно. Удобства, правда, на улице. Первые годы стоял обычный сельский туалет в самом дальнем углу участка. Но пару лет назад муж достроил отдельностоящий, цивильный туалет с ванной, светом и прочим комфортом. Вроде и не баня (печи, парилки нет), ну вот такой санузел. И повесил на улице очень яркие прожекторы, что б по ночам свет бил до самого конца участка, когда надо вдруг до машины дойти в темноте.История, собственно, вот какая. Отпуск был. Будний день, ночь настала, уж за полночь перевалило. Соседей в будни всегда мало, в деревне тишина .Не то что в выходные - шум, гам, дискотеки. Собаки только лают вдалеке. Мы долго не спали. Муж с ребёнком в полудреме зависли в телеке, а я решила что спать пока не охота и надо сходить в душ перед сном.Взяла все необходимое, пошла, помыла голову и решила не спешить возвращаться, тем более прохладно уже было, сразу на улицу идти зябко, а тут тепло, обсохнуть можно.Есть у нас в предбаннике что-то вроде кресла. Села я туда, замотала голову полотенцем и решила немного почитать. Все равно, думаю, все спят уже и спешить не обязательно. Когда почувствовала, что уже как-то резко сильно холодать стало, захлопнула все двери и пошла на выход. Свет от прожекторов по-прежнему светил, я спустилась со ступенек и подумала, что не хочу на ночь оставлять свет (уж больно далеко он бьет и привлекает внимание, с другого конца деревни увидеть можно). Обычное дело, не первый раз ночью туда ходила, а на ночь свет, как правило, выключает последний неспящий. Темноты не боюсь, по участку в темноте много ходить приходилось, пока электричество не провели (а уж когда сельский туалет был и речи не было о свете на улице. Дай бог, фонарик заранее найдёшь с рабочими батарейками, а то и вовсе по кромешной тьме пойдёшь, подсвечивая телефоном, да и тот предательски мог разрядиться).Я закрыла дверь в ванну и, как только щелкнула выключателем, тьма окутала меня, и я почувствовала тяжелый взгляд на себе. Но он был как будто не из одной точки, а отовсюду сразу, где была темнота. Я не знаю, как передать словами это чувство, может, это какой-то животный инстинкт. Ты вроде сохраняешь рассудок и адекватность, понимаешь, что этого не может быть, но вдруг появившееся шестое чувство на 100% тебя уверяет, что ты в опасности. При этом я не тормозила и не зависала, разглядывая темноту. Все происходящее было обычным человеческим движением, с обычной бытовой скоростью - вышла, щёлкнула выключателем, дверь захлопнула, развернулась, иду. Но все запомнилось, как в замедленной, покадровый съёмке. Я пошла к дому. В окнах горел свет, и чем ближе я подходила к дому, тем мрачнее и гуще казалась тьма позади меня. Что б вы понимали ощущение: представьте, что воздух за спиной стал такой густой и липкий, как кисель, или как некая субстанция, и он (воздух) будто хватается за вас, за спину, затылок, пятки, за все части тела, куда не попадает тусклый свет из окон дома. Тьма будто навалилась сзади тяжелым плащом на мои плечи и старалась тянуть назад. В какой-то момент казалось, что ноги утопают, и иду я не по прямой тропинке, а по болоту, тянущему меня вниз и назад. Я ощущала себя мухой, зацепившейся за паутину , но еще имевшей возможность двигаться. Периферийным зрением мне казалось, что силуэты предметов, на которые только что светил тусклый свет, поглощает кромешный мрак. Будто чёрная дыра засасывала всё живое, следуя за мной шаг в шаг, и там, где я только что шла и разглядывала детский велосипед, оставленный на траве, уже пустота.Когда оставалось примерно 5-6 шагов ,я не знаю почему ,но в голове прозвучала фраза-НЕ ОБОРАЧИВАЙСЯ! Будто я сама себе это сказала.Я поднялась на крыльцо и зашла в дом ,закрыв дверь на замок. Все резко как будто исчезло. Неприятные ощущения,страх,густой воздух-как будто все показалось.Я ходила тысячи раз до и ещё десятки раз после этого случая. Буквально на следующий день я так же возвращалась обратно и не испытывала ни страха ,ни этой густой тьмы, да и ночь проглядывалась хорошо, глаза быстро привыкали в темноте, не было никаких предчувствий. Я решила, что мне просто показалось, возможно, засиделась долго…не знаю. Хотя тогда казалось, что те шаги до дома длились целый час. Будто я прошла квест в видео-игре. Я не знаю, что это было, может, какие-то галлюцинации…

Ключевые слова: Дача тьма взгляд в спину авторская история

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