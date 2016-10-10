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Истории из жизни

Домовой?

У нас паранормальные явления как начались неожиданно, так, собственно, и закончились. Но давайте по порядку)

Заранее скажу, что я во всю паранормальную фигню не верил и всегда пытался найти объяснение.

События начались в марте 2020-го года. Была поздняя ночь, примерно четыре часа. Лежим с девушкой на диване, разговариваем. Потолок немного освещён отражением света с улицы. В какой-то момент из угла комнаты плавненько выплывает тёмное пятно и застывает над нами.

Секунд пять у нас общий ступор. Не знаю, как более подробно это объяснить, но пятно находилось как будто под отражением света. Это была не чья-то полупрозрачная тень, а реально чёрное пятно.

- Ты это видишь?
- Вижу, - говорю я и тянусь за телефоном.

Как только я взял телефон в руки, эта хрень метнулась в угол комнаты и пропала. Вот именно с этого момента всё и началось.

Было много разных криповых моментов, расскажу самые запомнившиеся:

1) Девушка ушла в душ, а я лежал на диване спиной к балкону, где во всю стену были закрыты шторы. На ноутбуке был включён какой-то сериал. Минут через пятнадцать девушка выходит из ванной и говорит, мол, зачем шторы трогал. Я медленно поворачиваю голову и вижу — шторы распахнуты настежь. Стремно было осознавать, что прямо за моей спиной творилась эта хрень)

Примерно спустя полгода, когда мы уже съехались, остался я ночевать один. Вечер проходил как обычно, перед сном пошёл принять душ. Только включил воду, как кто-то начал дёргать ручку двери. Раза два-три точно.

Девушка уехала в область к родителям, вернуться среди ночи не могла. А ключей больше ни у кого нет. Делать нечего, вышел — дома никого. Попытался списать на сквозняк. Повезло, наверно, что дверь закрываю на автомате.

3) Вот после этого случая мы уже среди ночи рванули ночевать к моим родителям. Лежим на диване, смотрим по ноутбуку кино. Девушка встала в туалет, а я перевернулся на спину (важно). Секунд через пятнадцать слышу скрип, вроде бы медленно надавили на диван.

В тот же момент чувствую, что на мои ноги начали наваливаться неплохим таким весом. Я чуть приподнялся, смотрю на свои ноги, ничего нет, а тяжесть чувствую. Тут я уже не выдержал и начал громко кричать матом. Девушка выбегает из туалета, и в этот момент сковородка, которая стояла на холодильнике, отлетает в другой конец комнаты. Повключали свет, собрались за три минуты и рванули без оглядки.

Короче говоря, долго мы мучились с этим. Святая вода помогала на пару месяцев, а потом всё заново. Даже кота завели и к посторонним звукам и шагам привыкли. Но потом один умный человек посоветовал выкинуть старое зеркало, которое стояло напротив кровати. После этого всё прекратилось.


Автор - bladescry.
Источник.

25-02-2025, 15:58 by ЛетягаПросмотров: 760Комментарии: 3
+12

Ключевые слова: Квартира девушка паранормальное зеркало

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Комментарии

#1 написал: abrashechka
25 февраля 2025 23:11
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 420
Зеркало порталом было ?
Или в нем жило что-то паршивое.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#2 написал: Valentain
25 февраля 2025 23:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Какой стесняшка домовой, фоткаться не любит. По истории поняла, что молодые люди ночью спят через раз .Не знаю как нормальным соседям ,а вот паранормальному такой режим не душе оказался.
Зарегистрирован: 14.07.2024
#3 написал: Talisha
Вчера, 07:09
+3
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Репутация: (2086|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 482
Что-то из зеркало ходило. Старые или чистить, или выкидывать, они и накапливают, и дверями становятся.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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