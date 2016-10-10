Домовой?

Летяга Просмотров: 760 Комментарии: 3 +12 25-02-2025, 15:58 by

У нас паранормальные явления как начались неожиданно, так, собственно, и закончились. Но давайте по порядку)Заранее скажу, что я во всю паранормальную фигню не верил и всегда пытался найти объяснение.События начались в марте 2020-го года. Была поздняя ночь, примерно четыре часа. Лежим с девушкой на диване, разговариваем. Потолок немного освещён отражением света с улицы. В какой-то момент из угла комнаты плавненько выплывает тёмное пятно и застывает над нами.Секунд пять у нас общий ступор. Не знаю, как более подробно это объяснить, но пятно находилось как будто под отражением света. Это была не чья-то полупрозрачная тень, а реально чёрное пятно.- Ты это видишь?- Вижу, - говорю я и тянусь за телефоном.Как только я взял телефон в руки, эта хрень метнулась в угол комнаты и пропала. Вот именно с этого момента всё и началось.Было много разных криповых моментов, расскажу самые запомнившиеся:1) Девушка ушла в душ, а я лежал на диване спиной к балкону, где во всю стену были закрыты шторы. На ноутбуке был включён какой-то сериал. Минут через пятнадцать девушка выходит из ванной и говорит, мол, зачем шторы трогал. Я медленно поворачиваю голову и вижу — шторы распахнуты настежь. Стремно было осознавать, что прямо за моей спиной творилась эта хрень)Примерно спустя полгода, когда мы уже съехались, остался я ночевать один. Вечер проходил как обычно, перед сном пошёл принять душ. Только включил воду, как кто-то начал дёргать ручку двери. Раза два-три точно.Девушка уехала в область к родителям, вернуться среди ночи не могла. А ключей больше ни у кого нет. Делать нечего, вышел — дома никого. Попытался списать на сквозняк. Повезло, наверно, что дверь закрываю на автомате.3) Вот после этого случая мы уже среди ночи рванули ночевать к моим родителям. Лежим на диване, смотрим по ноутбуку кино. Девушка встала в туалет, а я перевернулся на спину (важно). Секунд через пятнадцать слышу скрип, вроде бы медленно надавили на диван.В тот же момент чувствую, что на мои ноги начали наваливаться неплохим таким весом. Я чуть приподнялся, смотрю на свои ноги, ничего нет, а тяжесть чувствую. Тут я уже не выдержал и начал громко кричать матом. Девушка выбегает из туалета, и в этот момент сковородка, которая стояла на холодильнике, отлетает в другой конец комнаты. Повключали свет, собрались за три минуты и рванули без оглядки.Короче говоря, долго мы мучились с этим. Святая вода помогала на пару месяцев, а потом всё заново. Даже кота завели и к посторонним звукам и шагам привыкли. Но потом один умный человек посоветовал выкинуть старое зеркало, которое стояло напротив кровати. После этого всё прекратилось.Автор - bladescry.

Ключевые слова: Квартира девушка паранормальное зеркало

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