Ребёнок пугает так, что заснуть не могу

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 261 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 05:00 by

Всё началось через месяц после рождения ребёнка. Вероятно, у всех дети смотрят в потолок в одну точку. Складывается такое впечатление, что они смотрят на что-то определённое. Я не придавала этому значению. Ну мало ли, как засыпают дети, которым месяц жизни всего.Хотя, стоит признаться, что я пару раз сама посматривала на потолок в ту точку, куда пристально смотрел ребёнок. Ничего там не было... Только потолок.Сейчас ребёнку почти полтора года, а он всё продолжает смотреть в потолок перед засыпанием. Недавно стал лепетать. Произносит что-то невнятное, но уже сейчас понятно, на всё опасное он говорит: "тра-тт-та". Это ни с чем не спутать. Он как-то обжог руку об горячий чайник немного, так теперь называет чайник, да и все горячие предметы - "тра-тт-та". Укололся на улице о колючий куст, так теперь и все колючки для него "тра-тт-та". Всё опасное и плохое — это то самое "тра-тт-та".Вчера засыпаем с ребёнком, а он смотрит на потолок, указывает в какую-то точку пальчиком и громко говорит "тра-тт-та". У меня в этот момент аж мурашки по спине побежали от страха. Я быстро перевела взгляд туда, куда указал ребёнок. На потолке в углу было чёрное пятно, которое моментально растворилось. Пятно больше было похоже на чью-то тень.Я схватила ребёнка и выбежала из комнаты. Позвала мужа. Естественно, в комнате ничего не нашли. И ладно, если бы эта тень появилась благодаря уличному освещению, но у нас тканевые плотные жалюзи. Свет через них не проходит.Через день история повторилась. Ребёнок снова указал пальчиком в тот самый угол и сказал свою фразу: "тра-тт-та". Я только боковым зрением вижу, что чёрное пятно в углу как бы шевелится, а потом медленно исчезает.Я с того момента вообще в комнату после захода солнца боюсь заходить.Мы временно переехали с ребёнком спать в другую комнату. В ней ребёнок ничего на потолке не видел. Я не знаю... Что это такое? Уже весь интернет перерыла, уже к батюшке сходила, даже обращалась к одной бабке. Страшно до ужаса. Хоть квартиру продавай.Автор - Полина.

Ключевые слова: Ребенок потолок черная тень движение страх

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