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Истории из жизни

Ребёнок пугает так, что заснуть не могу

Всё началось через месяц после рождения ребёнка. Вероятно, у всех дети смотрят в потолок в одну точку. Складывается такое впечатление, что они смотрят на что-то определённое. Я не придавала этому значению. Ну мало ли, как засыпают дети, которым месяц жизни всего.

Хотя, стоит признаться, что я пару раз сама посматривала на потолок в ту точку, куда пристально смотрел ребёнок. Ничего там не было... Только потолок.

Сейчас ребёнку почти полтора года, а он всё продолжает смотреть в потолок перед засыпанием. Недавно стал лепетать. Произносит что-то невнятное, но уже сейчас понятно, на всё опасное он говорит: "тра-тт-та". Это ни с чем не спутать. Он как-то обжог руку об горячий чайник немного, так теперь называет чайник, да и все горячие предметы - "тра-тт-та". Укололся на улице о колючий куст, так теперь и все колючки для него "тра-тт-та". Всё опасное и плохое — это то самое "тра-тт-та".

Вчера засыпаем с ребёнком, а он смотрит на потолок, указывает в какую-то точку пальчиком и громко говорит "тра-тт-та". У меня в этот момент аж мурашки по спине побежали от страха. Я быстро перевела взгляд туда, куда указал ребёнок. На потолке в углу было чёрное пятно, которое моментально растворилось. Пятно больше было похоже на чью-то тень.

Я схватила ребёнка и выбежала из комнаты. Позвала мужа. Естественно, в комнате ничего не нашли. И ладно, если бы эта тень появилась благодаря уличному освещению, но у нас тканевые плотные жалюзи. Свет через них не проходит.

Через день история повторилась. Ребёнок снова указал пальчиком в тот самый угол и сказал свою фразу: "тра-тт-та". Я только боковым зрением вижу, что чёрное пятно в углу как бы шевелится, а потом медленно исчезает.

Я с того момента вообще в комнату после захода солнца боюсь заходить.

Мы временно переехали с ребёнком спать в другую комнату. В ней ребёнок ничего на потолке не видел. Я не знаю... Что это такое? Уже весь интернет перерыла, уже к батюшке сходила, даже обращалась к одной бабке. Страшно до ужаса. Хоть квартиру продавай.

Автор - Полина.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:00
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 261Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Ребенок потолок черная тень движение страх

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Комментарии

#1 написал: SAVRAS
Сегодня, 05:09
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 41
Действительно жуткое дело...+ neutral_face
Зарегистрирован: 9.03.2014
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:43
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (522|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 667
Блин, оно еще и шевелится!!! А самое ужасное, что это пятно (тень) видит не только ваш малыш, но и Автор!!!
Может, там портал какой?
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 05:44
+1
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Репутация: (47|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 175
Полагаю, это Ваша мнительность уже работает.(это я, чтобы успокоить).
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:35
0
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Репутация: (1495|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 387
Цитата: Лист лавровый
Полагаю, это Ваша мнительность уже работает.(это я, чтобы успокоить).

А вы СССР успокаиваете? smeh . Вот с его детьми всё в порядке, и с внуками, слава Олимпу!

Конец скомкан. Везде обращалась, а результат?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Лист лавровый
Сегодня, 08:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 175
Цитата: зелёное яблочко
А вы СССР успокаиваете?

Так автор - Полина.
Зарегистрирован: 11.05.2018
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