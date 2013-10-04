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Истории из жизни

Мистическое спасение

Случилось это очень давно...
Около 50 лет тому назад. После завершения образования мне довелось отрабатывать 2 года на Рубцовском молкомбинате.
Хорошее было время: молодость, веселье, даже какая-то безбашенность, что ли...
Иначе как назвать то, что ночью, после 2 часов, я отправилась домой (в общежитие) с работы?
Смена заканчивалась в 6 утра, но случилось освободиться рано, и ждать утра не хотелось. До общаги можно было дойти 2 путями: короткий — мимо заборов, темных закоулков и т. д. И в обход — длиннее, зато по широкой полуосвещенной улице.
Выбрав 2-й вариант, я быстрым шагом, почти бегом, шла по центру улицы (там светлее)...
Вдруг, увидев впереди фигуру человека, решила догнать, вдвоем не так страшно..... Человек (оказался мужчиной), услышав стук каблучков, остановился, подождав меня, и страшно оскалившись: «Что, куколка, прогуляемся?»
Сказать, что испугалась, — ничего не сказать... Думала, умру тут же... И вдруг из меня сами собой полились слова: «Как хорошо, что я вас встретила, тут так страшно, а мне еще до общаги далеко... Проводите меня, пожалуйста...»
Он офигел... Такого удивления я не видела вообще ни у кого. Он был просто ошарашен. Что-то в лице его изменилось.
Он всю дорогу читал мне нотации, как опасно ходить по ночным улицам и идти с незнакомцами... Довел меня до дверей, проследил, чтобы мне открыли дверь, еще раз сказал о том, что мне повезло, и ушел.
Дверь мне открыла дежурная и, увидев моего провожатого, схватив меня, с испугом втащила меня за порог.
НА СТЕНЕ ВЕСЕЛ ПОРТРЕТ МОЕГО ПРОВОЖАТОГО.
Разыскивается подозреваемый в нескольких изнасилованиях с последующим убийством...
Кто меня спас? Я долго боялась ходить по вечерам... Потом со временем забылось... А прочитав о мистических спасениях, всё вновь всплыло в памяти.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:44
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:44 by Julia2727Просмотров: 395Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Позднее возвращение ночь улица провожатый авторская история

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Вчера, 18:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 725
Вот это да! Вспомнила сразу свою историю.Правда немного другая, но начало такое же... Также очень-очень давно было. Проходила практику на радиозаводе, не захотела ждать автобус, попутчиков не нашлось и в 12 ночи поперлась домой в общагу, а идти нужно было по тротуару вдоль длинной каменной стены старого кладбища, а дальше - небольшая площадь и тропинка вверх, к стоящей на горке общаге- мимо стройки. Там темно. На площади гулко раздавался стук каблучков вдруг я увидела, что за мной идет мужчина, я шаг прибавила и он прибавила, а слева уже стройка, вижу далеко над общагой фонарь горит над дверями, ну я и рванула, а он за мной несется...Успела, хорошо, дверь открыта была, не заперта, только его руку почувствовала на своей руке...Влетела, меня трясет ,вахтерше говорю, она вышла-никого нет...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 00:10
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2901|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 015
Маньяк подвис, к такому его не готовили, как говорится))) но вообще не смешно конечно, хорошая реакция и соображалка у автора, а в милицию не позвонили? Вообще конечно странное решение идти в общагу в 2 ночи, обычно их закрывают до утра, и фиг там достучишься +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: lukery
Сегодня, 02:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 100
Я однажды по юности в такой замес попала.
Гадливо вспоминать досих пор. Осадок тошнотворный.
Одногрупница влюблена была в молодого мужчину, бывшего студента нашего вуза. Ужасно, как кошка. Она уговорила поехать к нему под предлогом забрать конспекты и методички. Чай попьём, поболтаем. Мы даже на конфеты разорились, купили. Дуры.
Когда мы зашли в квартиру. Я поняла всю фатальность. Прострелило меня тогда от темечка до копчика.
В квартире оказалось пять молодых мужчин. На столе - выпивка.
И мы с ней, как две овцы на заклание, к ним припёрлись.
Разговор быстро стал стекать в горизонтальную плоскость. И поведение их тоже. Одногрупница улыбается, будто так и надо.
Я ей глазами показываю: кабзда ситуация. А она от меня лицо отворачивает. Попыталась уйти. Бочком в коридор вышла. А дверь закрыта. Мне ещё и ключами один перед носом побрынчал. Руку наверх свою задрал:
- Ты попрыгай, может достанешь.
Из меня тогда такой понос поток словесный прорвался. Как реченька текла, стелила мягко. Что несла сама не помню.
В их компании мужчина был. Нерусский. Не знаю почему, почуяла так, что на него смотреть надо. Он один сидел и молчал. Не выпивал.
И мне повезло.
Мужчина сразу пошел на встречу. Шутнику с ключами сказал:
- Выпусти её, пусть уходит.
Тут шутки вообще ниже плинтуса упали.
Что он на меня глаз положил, вот и жадничать начал. Что они нам диван разложат и даже выйдут.
Что русские женщины - щедрые.
Мужчина с дивана встал и на это спокойно так сказал:
- Она мне как сестра. И она уйдет.
Дверь открыли. Связываться с ним не стали.
Он вышел за мной. И пропесочил тогда знатно.
Оказалось, что я когда рот открыла, и начала трещать, напомнила ему его младшую сестру.
- Как её перед собой увидел.

Компанию он тогда эту разогнал, как вернулся. Одногрупница была недовольна. Хотя меня это мало тревожило.
Мужчину этого я больше не видела. Но досих пор вспоминаю с благодарностью.

Не так давно смотрела интервью с жертвой маньяка. Который орудовал в Беларуси. Она тоже рассказывала, что чудом его заговорила. Поняла внутренне как вести разговор надо. И не умолкала ни на секунду. Стоило немного прерваться и маньяк возвращался к своим намерениям.
Она заговорила его. Нащупала мягкое место. Пообещала молчать. А потом, через время, помогла следствию. Его нашли, к сожалению, уже после того, как он зверски убил двоих девушек. И она упоминает, что у неё были муки совести, когда она его сдала. Опознала. Нарушила получается свои слова и страдала из-за этого.

В словах большая сила. Уметь бы ими пользоваться.
Как хорошо, что вам удалось спастись.
И как отварительно ужасно, что тема насилия (угрозы) со стороны мужчин знакома многим женщинам.

За историю +.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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