Мистическое спасение

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:44

Причина: Стилистика автора сохранена

Julia2727 Просмотров: 395 Комментарии: 3 +4 Вчера, 16:44 by

Случилось это очень давно...Около 50 лет тому назад. После завершения образования мне довелось отрабатывать 2 года на Рубцовском молкомбинате.Хорошее было время: молодость, веселье, даже какая-то безбашенность, что ли...Иначе как назвать то, что ночью, после 2 часов, я отправилась домой (в общежитие) с работы?Смена заканчивалась в 6 утра, но случилось освободиться рано, и ждать утра не хотелось. До общаги можно было дойти 2 путями: короткий — мимо заборов, темных закоулков и т. д. И в обход — длиннее, зато по широкой полуосвещенной улице.Выбрав 2-й вариант, я быстрым шагом, почти бегом, шла по центру улицы (там светлее)...Вдруг, увидев впереди фигуру человека, решила догнать, вдвоем не так страшно..... Человек (оказался мужчиной), услышав стук каблучков, остановился, подождав меня, и страшно оскалившись: «Что, куколка, прогуляемся?»Сказать, что испугалась, — ничего не сказать... Думала, умру тут же... И вдруг из меня сами собой полились слова: «Как хорошо, что я вас встретила, тут так страшно, а мне еще до общаги далеко... Проводите меня, пожалуйста...»Он офигел... Такого удивления я не видела вообще ни у кого. Он был просто ошарашен. Что-то в лице его изменилось.Он всю дорогу читал мне нотации, как опасно ходить по ночным улицам и идти с незнакомцами... Довел меня до дверей, проследил, чтобы мне открыли дверь, еще раз сказал о том, что мне повезло, и ушел.Дверь мне открыла дежурная и, увидев моего провожатого, схватив меня, с испугом втащила меня за порог.НА СТЕНЕ ВЕСЕЛ ПОРТРЕТ МОЕГО ПРОВОЖАТОГО.Разыскивается подозреваемый в нескольких изнасилованиях с последующим убийством...Кто меня спас? Я долго боялась ходить по вечерам... Потом со временем забылось... А прочитав о мистических спасениях, всё вновь всплыло в памяти.

Ключевые слова: Позднее возвращение ночь улица провожатый авторская история

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