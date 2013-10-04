Мистическое спасение

Мистическое спасениеСлучилось это очень давно...
Около 50 лет тому назад. После завершения образования мне довелось отрабатывать 2 года на Рубцовском молкомбинате.
Хорошее было время: молодость, веселье, даже какая-то безбашенность, что ли...
Иначе как назвать то, что ночью, после 2 часов, я отправилась домой (в общежитие) с работы?
Смена заканчивалась в 6 утра, но случилось освободиться рано, и ждать утра не хотелось. До общаги можно было дойти 2 путями: короткий — мимо заборов, темных закоулков и т. д. И в обход — длиннее, зато по широкой полуосвещенной улице.
Выбрав 2-й вариант, я быстрым шагом, почти бегом, шла по центру улицы (там светлее)...
Вдруг, увидев впереди фигуру человека, решила догнать, вдвоем не так страшно..... Человек (оказался мужчиной), услышав стук каблучков, остановился, подождав меня, и страшно оскалившись: «Что, куколка, прогуляемся?»
Сказать, что испугалась, — ничего не сказать... Думала, умру тут же... И вдруг из меня сами собой полились слова: «Как хорошо, что я вас встретила, тут так страшно, а мне еще до общаги далеко... Проводите меня, пожалуйста...»
Он офигел... Такого удивления я не видела вообще ни у кого. Он был просто ошарашен. Что-то в лице его изменилось.
Он всю дорогу читал мне нотации, как опасно ходить по ночным улицам и идти с незнакомцами... Довел меня до дверей, проследил, чтобы мне открыли дверь, еще раз сказал о том, что мне повезло, и ушел.
Дверь мне открыла дежурная и, увидев моего провожатого, схватив меня, с испугом втащила меня за порог.
НА СТЕНЕ ВЕСЕЛ ПОРТРЕТ МОЕГО ПРОВОЖАТОГО.
Разыскивается подозреваемый в нескольких изнасилованиях с последующим убийством...
Кто меня спас? Я долго боялась ходить по вечерам... Потом со временем забылось... А прочитав о мистических спасениях, всё вновь всплыло в памяти.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:44
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:44 by Julia2727Просмотров: 395Комментарии: 3
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