Чёрный силуэт

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Levin Просмотров: 616 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 08:48 by

Пишу впервые, поэтому прошу не судить строго.После техникума, в 2009 году, мне было 17 лет. Так как экзамены сдал успешно в мае-июне, получил диплом и думал, где бы подзаработать хотя бы на лето, а там уж и думать о будущем. Всё-таки гулянки, отдых после трёхлетнего обучения никто не отменял.В это время мой отец работал в МЧС, но до этого отпахал много лет в автобусном парке и был знаком со всеми из своего АТП, где и работал наш друг семьи Саша – водителем. Ну и по блату, как говорится, пристроили меня к нему на маршрут кондуктором. Работа весёлая, время пролетало быстро, и по тем временам зарабатывал я неплохо для своих нужд – от 700 до 1500 за смену (в Екатеринбурге тогда проезд стоил 14 рублей). Минус был в том, что график 2 через 2, и вставать надо было в 4:30, чтобы выйти на смену в 6:00 – 6:20, заканчивая примерно в 23:00.Так вот, иногда, на последнем круге Саша высаживал меня на остановке «Вторчермет», так как ему нужно было уезжать на кольцо на "Химмаше" и потом ехать на базу, откуда он на своём авто ехал домой на остановку Поликлиника, где я же и жил у родителей, а он в 200 метрах в своей квартире.Вышел я на «Вторчике», зашёл в ларёк, да и купил бутылку пива (на тот момент мне уже исполнилось 18, в июле). Тепло, лето, иду себе спокойно по улице, фонари горят, дорога рядом, машины ездят. К слову, дело было в 23 часа с минутами, воскресенье. И случилось следующее: практически посередине пути есть перекрёсток между пятиэтажек, по правую сторону, сам он тёмный, но в конце горят фонари, освещая следующий перекрёсток и вход в парк. Не знаю, что меня дёрнуло, но я остановился и посмотрел направо, увидев под лучами фонарей мужской силуэт ростом под 2 метра, в короткой куртке, типа бомбер. Фонари светят, а сам силуэт весь чёрный, даже отблесков никаких нет. Я остановился и смотрел не этот силуэт секунд 5-7, затем, он внезапно рванул чёрной полоской направо и вверх. Испугался я тогда? Мало сказано, мне в этот момент стало до жути страшно, будто негатив накрыл, всё стало так, как депрессией накрыло, хотя до этого было хорошее настроение, так как впереди было 2 выходных, и денег получил неплохо. Но стало по-настоящему жутко. Взглянул на телефон (тогда был кнопочный, с фонариком), посмотрел на часы – 23:30, врубил фонарик и дальше я пошёл быстрым шагом, в напряжении и недоумении, показалось ли, или на самом деле это случилось. Так и пришёл домой немного ошарашенный, поел и лёг спать, благополучно забыв об этом деле на утро.Прошла ровно неделя, снова воскресенье. В этот раз, мы с Сашей должны были прибрать салон, так как прошёл дождь – в салоне грязь, борта грязные. Приехали мы с ним в АТП примерно в 22:30, смена тогда не нашей была последней, и это радовало – быстренько сполоснём «Богдан» и домой. На «Поликлинике» мы были уже в, примерно, в 23:00, благополучно купив по пути пивка. Саша загнал машину на стоянку, что была через дорогу напротив моего дома, там и сидели за разговорами, сигареткой и парой пива. Когда пиво кончилось, а душа хотела ещё, Саша предложил пройтись вниз по улице, до следующей остановки «Общежитие», где в ларьке продавали ночью "хмельное". Ну ок, подумал я, посмотрел на часы – 23:25. «Подожди», - сказал я Саше и отошёл по естественной нужде к гаражам. Далее мы пошли в сторону пригорка, вниз по которому была заветная остановка и ларёк. И вот самое странное, что произошло – подходя к пригорку, где был Супермаркет "Купец", увидели мы такую картину: на обочине вспахана земля от колёс автомобиля, на дороге лежит перевёрнутая на крышу легковушка, и в метрах 15-ти от неё лежит мужик лет 35-40, на спине, явно не живой… Вокруг случайные прохожие, они уже вызвали скорую, как я услышал подойдя поближе.И тут меня бросило в холодный пот: на часах ровно 23:30, воскресенье, и мы с Сашей должны были пройти именно там, где машина заехала на обочину, взлетела на пригорке, и пролетела над асфальтом – а там должны были идти мы, если бы нужда не потянула меня к гаражам, которые буквально в 70 метрах от того места. Я сразу вспомнил тот случай с тёмным мужчиной в конце улицы, который произошёл ровно 7 суток назад, в воскресенье, в 23:30. Уже потом, думая над произошедшим, я понял, что это было некое предупреждение.К слову, тот мужик что перевернулся, умер очень в странных обстоятельствах, вот факты из новостей: не пил, ехал с работы, есть жена и дочь, последней позвонил и сказал, что будет через 10 минут, жил он далее по улице, как раз около остановки «Общежитие», скорость не превышал, и штрафов у него 2 или 3 за всю жизнь было. Как так получилось, что на ровном и сухом асфальте (лето, жара, дорога высохла буквально за час после лёгкого дождя) он вдруг резко дёрнул руль вправо, и не был пристёгнут, вылетел из салона в окно и убился головой об асфальт? Это было очень странно, и до сих пор не поддаётся мне объяснению.Как мне кажется, это был знак, или какое-то предупреждение, что нам с Сашей ещё не настало время, и неведомая сила отвела нас от смерти...

Ключевые слова: История из жизни жизнь и смерть совпадение авторская история

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