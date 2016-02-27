Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Чёрный силуэт

Пишу впервые, поэтому прошу не судить строго.

После техникума, в 2009 году, мне было 17 лет. Так как экзамены сдал успешно в мае-июне, получил диплом и думал, где бы подзаработать хотя бы на лето, а там уж и думать о будущем. Всё-таки гулянки, отдых после трёхлетнего обучения никто не отменял.

В это время мой отец работал в МЧС, но до этого отпахал много лет в автобусном парке и был знаком со всеми из своего АТП, где и работал наш друг семьи Саша – водителем. Ну и по блату, как говорится, пристроили меня к нему на маршрут кондуктором. Работа весёлая, время пролетало быстро, и по тем временам зарабатывал я неплохо для своих нужд – от 700 до 1500 за смену (в Екатеринбурге тогда проезд стоил 14 рублей). Минус был в том, что график 2 через 2, и вставать надо было в 4:30, чтобы выйти на смену в 6:00 – 6:20, заканчивая примерно в 23:00.

Так вот, иногда, на последнем круге Саша высаживал меня на остановке «Вторчермет», так как ему нужно было уезжать на кольцо на "Химмаше" и потом ехать на базу, откуда он на своём авто ехал домой на остановку Поликлиника, где я же и жил у родителей, а он в 200 метрах в своей квартире.

Вышел я на «Вторчике», зашёл в ларёк, да и купил бутылку пива (на тот момент мне уже исполнилось 18, в июле). Тепло, лето, иду себе спокойно по улице, фонари горят, дорога рядом, машины ездят. К слову, дело было в 23 часа с минутами, воскресенье. И случилось следующее: практически посередине пути есть перекрёсток между пятиэтажек, по правую сторону, сам он тёмный, но в конце горят фонари, освещая следующий перекрёсток и вход в парк. Не знаю, что меня дёрнуло, но я остановился и посмотрел направо, увидев под лучами фонарей мужской силуэт ростом под 2 метра, в короткой куртке, типа бомбер. Фонари светят, а сам силуэт весь чёрный, даже отблесков никаких нет. Я остановился и смотрел не этот силуэт секунд 5-7, затем, он внезапно рванул чёрной полоской направо и вверх. Испугался я тогда? Мало сказано, мне в этот момент стало до жути страшно, будто негатив накрыл, всё стало так, как депрессией накрыло, хотя до этого было хорошее настроение, так как впереди было 2 выходных, и денег получил неплохо. Но стало по-настоящему жутко. Взглянул на телефон (тогда был кнопочный, с фонариком), посмотрел на часы – 23:30, врубил фонарик и дальше я пошёл быстрым шагом, в напряжении и недоумении, показалось ли, или на самом деле это случилось. Так и пришёл домой немного ошарашенный, поел и лёг спать, благополучно забыв об этом деле на утро.

Прошла ровно неделя, снова воскресенье. В этот раз, мы с Сашей должны были прибрать салон, так как прошёл дождь – в салоне грязь, борта грязные. Приехали мы с ним в АТП примерно в 22:30, смена тогда не нашей была последней, и это радовало – быстренько сполоснём «Богдан» и домой. На «Поликлинике» мы были уже в, примерно, в 23:00, благополучно купив по пути пивка. Саша загнал машину на стоянку, что была через дорогу напротив моего дома, там и сидели за разговорами, сигареткой и парой пива. Когда пиво кончилось, а душа хотела ещё, Саша предложил пройтись вниз по улице, до следующей остановки «Общежитие», где в ларьке продавали ночью "хмельное". Ну ок, подумал я, посмотрел на часы – 23:25. «Подожди», - сказал я Саше и отошёл по естественной нужде к гаражам. Далее мы пошли в сторону пригорка, вниз по которому была заветная остановка и ларёк. И вот самое странное, что произошло – подходя к пригорку, где был Супермаркет "Купец", увидели мы такую картину: на обочине вспахана земля от колёс автомобиля, на дороге лежит перевёрнутая на крышу легковушка, и в метрах 15-ти от неё лежит мужик лет 35-40, на спине, явно не живой… Вокруг случайные прохожие, они уже вызвали скорую, как я услышал подойдя поближе.

И тут меня бросило в холодный пот: на часах ровно 23:30, воскресенье, и мы с Сашей должны были пройти именно там, где машина заехала на обочину, взлетела на пригорке, и пролетела над асфальтом – а там должны были идти мы, если бы нужда не потянула меня к гаражам, которые буквально в 70 метрах от того места. Я сразу вспомнил тот случай с тёмным мужчиной в конце улицы, который произошёл ровно 7 суток назад, в воскресенье, в 23:30. Уже потом, думая над произошедшим, я понял, что это было некое предупреждение.

К слову, тот мужик что перевернулся, умер очень в странных обстоятельствах, вот факты из новостей: не пил, ехал с работы, есть жена и дочь, последней позвонил и сказал, что будет через 10 минут, жил он далее по улице, как раз около остановки «Общежитие», скорость не превышал, и штрафов у него 2 или 3 за всю жизнь было. Как так получилось, что на ровном и сухом асфальте (лето, жара, дорога высохла буквально за час после лёгкого дождя) он вдруг резко дёрнул руль вправо, и не был пристёгнут, вылетел из салона в окно и убился головой об асфальт? Это было очень странно, и до сих пор не поддаётся мне объяснению.

Как мне кажется, это был знак, или какое-то предупреждение, что нам с Сашей ещё не настало время, и неведомая сила отвела нас от смерти...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:48 by LevinПросмотров: 616Комментарии: 3
+11

Ключевые слова: История из жизни жизнь и смерть совпадение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1345|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 947
Интересно, действительно, что это могло быть... Вот вам и повод задумываться о таких знаках судьбы, или как их назвать... А, может, и совпадение просто. Ну Вы, Автор, и лихо в 18 лет две бутылки пиваса за 25 минут утягивали lol ну, чего по молодости только не бывает, главное, чтоб в адеквате оставаться stuck_out_tongue_closed_eyes Историю плюсанула.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: Кода
Сегодня, 16:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (91|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 570
Первая часть истории довольно жуткая и описана так... по-настоящему... прям четко. Вторая часть, лично для меня не очень имеет связь с первой, впрочем, может, я туго себе место представляю, улицу, гаражи...
так или иначе, история мне понравилась, и да, я считаю, в ней есть что-то такое мистическое.
P.S. Пивас - неплох. Надеюсь, Вы - сильный человек и сможете все эти «ништяки» контролировать. Впрочем, я в 29 лет о такой хурме не задумывался?
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#3 написал: conjure one
Сегодня, 16:56
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (7645|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 880
События действительно странные, но есть ли между ними связь, скорее всего, знает тот высокий чёрный человек. Потустороннему миру виднее... +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.