На перекрестке

Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:17 by

Мне было 13 лет, ждала маму поздно вечером с работы. Зависала на балконе и выглядывала на остановку, с которой должна была идти мама. Улицы были очень хорошо освещены, к тому же лето, около 23:00 было еще почему-то достаточно светло (все кто живет в Москве поймут, период - конец мая - начало июня). На то время мы проживали в странном месте, где напротив нашей жилой многоэтажки находилось заброшенное старое кладбище, за самим домом, чуть ниже - католический костёл, а сам дом стоял на перекрестке этих двух мест, да еще и архитектурный памятник-крест высотой в 2 этажа зачем-то влепили на площадке этого перекрестка. Людей на то время было мало, почти все разъехались на дачи, никто не ходил и не гулял там, как обычно бывает по вечерам.И вот я смотрю на эту часть дороги, идет какая-то очень странная женщина, немного трясущаяся, с очень крупной головой, это было заметно мне даже с 5 этажа, несоответствие пропорций к телу и рукам. Идет очень быстрым шагом к этому месту на перекрестке, где стоит крест, на ходу, просто моментально, падает на колени (а это все под фонарями, вид превосходный), а поднимается уже не женщина, а СОБАКА. Просто продолжает бежать дальше как ни в чем не бывало.Мобильных телефонов у нас тогда еще не было, чтобы позвонить и предупредить мать, но больше всего я испугалась, что она там сейчас будет идти, а где-то рядом бегает это чудовище. Но страх я поборола быстро, взяла с собой кота и отправилась на остановку через ТО место (коты вроде как отпугивают нечисть?), чтоб встретить маму и рассказать вот это всё. Конечно же она не поверила, как и никто, кому бы я не пыталась рассказать увиденное. Но однажды, пребывая в гостях у бабушки моей подруги, в дремучей сибирской глуши, на вечерних посиделках с её подругами чего только не наслышалась про подобные мистические явления, и все как одна сошлись только в том, что мне повезло увидеть это настолько издалека, что эта "ведьма" не увидела меня, иначе таких людей настигает скоропостижная смерть на том же месте.Сказать что я испугалась - ничего не сказать. Именно где-то в то время, спустя неделю обнаружила у себя на голове первые седые волосинки.Автор - Лилия Высоцкая.

Ключевые слова: Квартира балкон старое кладбище перекресток странная женщина собака ведьма

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