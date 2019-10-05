Сансара

Новость отредактировал Estellan - 1-09-2022, 22:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Крокозябла Просмотров: 1 340 Комментарии: 35 +36 1-09-2022, 22:11 by

Всегда верила, что души не уходят бесследно, но теперь я ещё и лично с этим столкнулась.В июле этого года, а именно 25 числа, в моей жизни случилось самое радостное событие: я, наконец-то, стала мамой, родив замечательную девчушку.Роды прошли легко, а вот после них, слезая с родового стола, я потеряла сознание.И в бессознательном состоянии я снова вижу свою бабушку Таню. Будто мы в светлом помещении: не то комната, не то коридор. Она стоит напротив меня, помолодевшая, улыбающаяся. И между нами происходит такой диалог:Я: Ба, а я только что доченьку родила, твою правнучку. Жаль, что ты не дожила, не увидела.Б: Увидела, на тебя будет похожа. А я теперь рядом с тобой буду, мне так сказали.Я: Я, что, умерла???Б: Нет, я вернулась. Дед 5 лет назад вернулся, а теперь мой черёд. А зовут меня теперь Полина.И после этих слов я резко открываю глаза, ощущая отвратительный запах нашатыря. Медсестра потом сказала, что я была в отключке секунд 20.Уже лёжа в палате, я сопоставила слова. Первым умер дедушка и пять лет назад у двоюродной сестры родился сын (дед вернулся 5 лет назад). После смерти бабушки ребенок родился только у меня. Вот, получается, и она вернулась!Над именем дочери даже не думали, конечно же назвали Полина!Вот такая история, господа-товарищи.

Ключевые слова: Сансара переселение душ бабушка сон авторская история

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