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Истории из жизни

Сансара

Всегда верила, что души не уходят бесследно, но теперь я ещё и лично с этим столкнулась.
В июле этого года, а именно 25 числа, в моей жизни случилось самое радостное событие: я, наконец-то, стала мамой, родив замечательную девчушку.
Роды прошли легко, а вот после них, слезая с родового стола, я потеряла сознание.

И в бессознательном состоянии я снова вижу свою бабушку Таню. Будто мы в светлом помещении: не то комната, не то коридор. Она стоит напротив меня, помолодевшая, улыбающаяся. И между нами происходит такой диалог:

Я: Ба, а я только что доченьку родила, твою правнучку. Жаль, что ты не дожила, не увидела.
Б: Увидела, на тебя будет похожа. А я теперь рядом с тобой буду, мне так сказали.
Я: Я, что, умерла???
Б: Нет, я вернулась. Дед 5 лет назад вернулся, а теперь мой черёд. А зовут меня теперь Полина.

И после этих слов я резко открываю глаза, ощущая отвратительный запах нашатыря. Медсестра потом сказала, что я была в отключке секунд 20.
Уже лёжа в палате, я сопоставила слова. Первым умер дедушка и пять лет назад у двоюродной сестры родился сын (дед вернулся 5 лет назад). После смерти бабушки ребенок родился только у меня. Вот, получается, и она вернулась!
Над именем дочери даже не думали, конечно же назвали Полина!
Вот такая история, господа-товарищи.


Новость отредактировал Estellan - 1-09-2022, 22:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
1-09-2022, 22:11 by КрокозяблаПросмотров: 1 340Комментарии: 35
+36

Ключевые слова: Сансара переселение душ бабушка сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
1 сентября 2022 22:34
+8
Группа: Посетители
Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Огорчила меня история, неужели человек обречён постоянно сюда возвращаться, да ещё так быстро? Постоянно кружить вокруг этого мира с полным погружением в него?.. И опять всё сначала?
За историю+.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#2 написал: Vologodskaya
Вчера, 06:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 309
я всегда так думала и давно рассчитала..даже иногда получается даты рождения или смерти умерших совпадают с датами рождения маленьких детей в семье
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Крокозябла
Вчера, 07:07
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (733|0)
Публикаций: 77
Комментариев: 908
Цитата: Kinigos
Огорчила меня история, неужели человек обречён постоянно сюда возвращаться, да ещё так быстро? Постоянно кружить вокруг этого мира с полным погружением в него?.. И опять всё сначала?
За историю+.

Думаю, да. Тысячи раз возвращаться в другом облике, проживать новую жизнь. Не зря некоторые помнят свои прошлые жизни.
Зарегистрирован: 26.07.2017
    
#4 написал: Sola
Вчера, 07:21
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
И меня огорчила... Как представлю, что, опять, в школу...
Зарегистрирован: 27.06.2022
#5 написал: Kinigos
Вчера, 07:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Цитата: Sola
И меня огорчила... Как представлю, что, опять, в школу...

Надеюсь что я наконец-то когда-нибудь сдам эти экзамены, пройду переаттестацию и переквалифицируюсь на другие миры, а с этим развяжусь.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#6 написал: Ялил
Вчера, 08:05
+4
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 27
У меня так у свекрови было. Мы с мужем познакомились у него бабушка старенькая была. Встречались и где-то через год бабушка умерла. Поженились, я забеременела через год. Новость мы никому ещё не говорили. А свекрови снится сон. Сидит девочка с рыжими длинными волосами, заплетенными в два хвостика. Свекровь понимает, что это её умершая мама. Спрашивает: "Мама, ты же старенькая была? ". А девочка отвечает: " Была старенькая, стала маленькая ". Потом мы сообщили, что ребёнок будет. Долго не видели пол ребёнка, только перед родами на последнем УЗИ узнали, что девочка. И когда дочка доросла до возраста во сне свекрови, свекровь сказала, что именно такой она нашу дочь и видела. Сначала дочь какими-то жестами интонациями была похожа на бабушку мужа, хотя внешне сходства минимальные. Сейчас реже, но бывает.
А муж с самого первого дня знал, что дочь будет. И к ребёнку в животе обращался только как дочери. Кстати, про сына тоже знал, что будет мальчик. На мои вопросы как? Отвечал- просто знаю. Третья беременность - сказал, что девочка, но мы не узнали кто, пришлось в силу обстоятельств прервать.
Зарегистрирован: 2.05.2022
#7 написал: Kinigos
Вчера, 08:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Цитата: Ялил
У меня так

Что-то мне всё грустнее становится...
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#8 написал: Tigger power
Вчера, 09:16
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2964|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 142
Чудесная история, еще раз поздравляю Зяблочку) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:40
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 963
Уиии! Как я рада blush
А с бабулей не первый раз видишься, помнится
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#10 написал: Red Scorpion
Вчера, 09:53
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5990|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 853
Цитата: Tigger power
Чудесная история, еще раз поздравляю Зяблочку) +

и я поздравляю!!!!!!! sun yaaah УРАА!!
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#11 написал: Стаська
Вчера, 10:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (163|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 479
Поздравляю с рождением дочери Вас! История очень понравилась! Как хорошо, что после смерти можно будет снова жить!
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
#12 написал: Eifersucht
Вчера, 10:34
+3
Группа: Посетители
Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 466
Присоединяюсь к поздравлениям.
Если бы молодость знала, а старость бы могла... .
Цитата: Kinigos
Что-то мне всё грустнее становится...

А что так? Типа сделала аборт, а вот даже и не знала, что там любимый дедушка был, а может и бабушка... .
Жизнь циклична - без сомнений. Циклы повторяются миллионы, а может и миллиарды жизней, до момента, когда силы отталкивания будет достаточно, для того, чтобы преодолеть силу притяжения и направиться в путешествие к другим вселенным, чтобы потом от скуки занять какую-либо планету и опять заняться цикличностью, а может и уйти на другой уровень, возможности которого даже и не снились нашей вечности.
Скорее всего, в вечности нет стрелы времени, потому круговорот возможен в разные времена, потому это воплощение вашей бабушки могло быть через сотню жизней её, а возможно и так, что ваша бабушка родится после вашей дочери, то есть обратно.
И ещё один момент необходимо учитывать. Там где ценность - всегда находится тот, кто потребляет эту ценность. То есть у корытца всегда есть кому напиться. Продукт жизни - энергия, а вот сущность жизни - сознание. Если сущность получает знание об энергии, она не будет сильно рассуждать, а только потреблять. Вам надо учитывать, что в ваш сон под видом родненькой бабушки может явиться иное сознание и заложить "фундамент" для последующего отсоса вашей энергии. К примеру, ваша милая доченька будет подрастать и выдаст в своём девичестве некий выкрутас в поведении, что вы будете за неё очень огорчены. Типа ожидала одно, а получилось совершенно другое. И это мягко сказано, бывают случаи весьма тяжёлые для родителей. Ведь в этом случае ваша энергия пойдёт адресату, который заложил фундамент.
В последнем случае вы уже сейчас должны подготовить себя в защите, чтобы энергию свою, так тяжело добытую, не отдавать, а сберечь. И даже не для себя, а, к примеру, для своей доченьки, которая будет нуждаться в вашей поддержке в будущем. А если вы энергию сбросите сущности, то у вас её не останется не то что в помощь, а даже на понимание своей дочери.
Плюсанул. У одних мечты о вечности, а у других одни огорчения и грусть. Тема актуальна.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#13 написал: Kinigos
Вчера, 10:40
+1
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Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Цитата: Eifersucht
А что так? Типа сделала аборт, а вот даже и не знала, что там любимый дедушка был, а может и бабушка...

Почему ,,так,, я в первом и пятом комментариях написала. И лучше бы из меня сделали аборт, не интересен мне этот мир и бытие в нём.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#14 написал: Eifersucht
Вчера, 10:52
+5
Группа: Посетители
Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 466
Цитата: Kinigos
Почему ,,так,, я в первом и пятом комментариях написала. И лучше бы из меня сделали аборт, не интересен мне этот мир и бытие в нём.

Мир скушен - без сомнений, но посмотрите на ребёнка, для него ведь мир полон красок. Что мешает вам раскрасить свой мир красками?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#15 написал: Kinigos
Вчера, 11:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Цитата: Eifersucht
Что мешает вам раскрасить свой мир красками?

Это уголовно наказуемо. А если серьезно - человек здесь узник и его свобода это иллюзия. Свобода выбора, свобода передвижения, широта возможностей - всё очень ограничено. Здесь всё опостылело, а колесить по всему земному шару не имею возможности.
Может вы пенсионер на заслуженном отдыхе и вам проще воплотить свои идеи, но мои устремления завязаны работой. Хоть сутками работай, хоть на пятидневке - это какое-то рабство...
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#16 написал: Jako tako
Вчера, 13:46
+4
Группа: Посетители
Репутация: (256|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 152
Очень хорошая история. Я тоже автора поздравляю. Особенно приятно, что видимо ребёнок был долгожданный. Желаю Вам вырастить счастливого человека. А то куда не посмотри, все вокруг несчастны в итоге.
У нас в семье так же все. Я знаю, чья душа во мне, например. Вижу много схожего в нынешней и прошлой своей жизни.
И мне кажется, что такой круговорот душ в пределах одной семьи это наоборот хорошо. Приятно что ли. Что все свои.
Ну, кстати, мы и так живем после смерти. Просто без тела. Но я уже много думала на счёт возвращения души на землю. И это для меня всегда была загадка, как человек может осознанно выбирать жизнь на земле, особенно зная, что его ждёт. Но, видимо это стоит того. Все это стоит того.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#17 написал: Гюльнара
Вчера, 15:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (68|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 058
Дорогая Крокозябла, и я поздравляю Вас с рождением дочери! Ваши истории всегда интнресны, надеюсь, еще увидим их на страницах сайта.
По этой истории: выходит, бабушка (как и дедушка) не смогла пройти уровень и вынуждена вернуться обратно, для следующей попытки. А Вам теперь придется оберегать ее и наставлять, как свою дочь, чтобы она смогла избежать ошибок прошлой жизни и все - таки прорваться на новый уровень. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. А каких ошибок? А мы и не знаем, потому что не помним, что мы там в прошлых жизнях натворили. Так что, возможно, вновь будут сделаны те же ошибки и добро пожаловать обратно. Действительно, грустненько как - то получается. Но можно же и по- другому интерпретировать Ваш сон : бабушка была послана в качестве ангела - хранителя для родившейся внучки. И дедушка тоже кого- то хранит, 5 лет назад появившегося в родне.

Правнучки, я имела в виду.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#18 написал: Talisha
Вчера, 17:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2135|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 477
Ко мне так бабушка прихолила во сне перед тем, как я узнала,что беременна heart_eyes
А вообще, этот мир хоть и достаточно жесток, но при правильном восприятии - кладезь безграничных возможностей. Перефразирую: он скучен и тягостен для маглов, но не для магов. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#19 написал: Kinigos
Вчера, 17:09
+1
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Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Цитата: Talisha
- кладезь безграничных возможностей.

Каких, например? И лучше на собственном примере и опыте.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#20 написал: Eifersucht
Вчера, 17:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 466
[quote=Kinigos]Это уголовно наказуемо.[/quote]
Энто вы посмеялись? Ладно. Я тоже с вами: smeh [quote=Kinigos]А если серьезно - человек здесь узник и его свобода это иллюзия.[/quote]
Это вы так сказали, а ваш мир с вами согласился. Попробуйте избавиться от своих желаний, скажем так, на пару лет всего. Вы удивитесь, но вы сами будете формировать свой мир. И мир будет опять с вами соглашаться.[quote=Kinigos]Свобода выбора,[/quote]
Попробуйте не выбирать вообще. Вам же не объяснить, как надо выбирать... . Попробуйте не выбирать.[quote=Kinigos]свобода передвижения,[/quote]
Да ладно... . Попробуйте выйти из тела, вы будете в своей вечности, которой нет пределов свободы передвижения. Даже если не умеете, есть же методики, попытайтесь хотя бы, вы точно будете сильно удивлены, крайне.[quote=Kinigos]Здесь всё опостылело[/quote]
Присмотритесь, пожалуйста, хотя бы в куст, где темно, откуда начинаются веточки, или в глубину листвы дерева. Зависните там на пять минут без отрыва взгляда, моргать можно. Или проделайте опыт Козырева: возьмите микровесы, на одной чаше расположите минивентилятор (от компьютера), подключите его, чтобы он вращался против часовой стрелки, или переверните его, чтобы вращение было не по часовой стрелке, а против; на другую чашу весов бросьте грузик всё равно что, лишь бы был статичен (неподвижен) для равновесия весов. И наблюдайте за окружением. Вы получите незабываемые впечатления сказки даже в условиях одиночной камеры. [quote=Kinigos]а колесить по всему земному шару не имею возможности.[/quote]
Вы второй раз уже пишете, о путешествиях. Уж поверьте, везде хорошо, где нас нет. На самом деле, и путешественник скучает и ему опостылела его жизнь, и богатый тоже скучает, так же как вы. На самом деле все скучают по своей вечности. Как только чел начинает заниматься астральными выходами или хотя бы осознанием во сне - скука уходит, словно её и не было.[quote=Kinigos]Может вы пенсионер на заслуженном отдыхе и вам проще воплотить свои идеи, но мои устремления завязаны работой.[/quote]
Нет, дорогая, я вкалываю, как папа Карло по сменам. И мне вкалывать так до пенсии. А до пенсии, как до Сингапура по-пластунски, где укроп растёт. Свои идеи воплощаю (хотя, по-честному, это не мои идеи) при невыносимых условиях, так наиболее эффективно для меня, случайно осознал.[quote=Kinigos]Хоть сутками работай, хоть на пятидневке - это какое-то рабство...[/quote]
Вам нужно принять свою судьбу и играть ею, только тогда вы поймёте, что свою судьбу определяете вы сами, а не судьба определяет вас.[quote=Kinigos][quote=Eifersucht]Что мешает вам раскрасить свой мир красками?[/quote]
Пока вам печатал со скоростью, сводило судорогой левую кисть, такого никогда не было... . Либо вам знать не надо это всё, либо я начал разваливаться с пальцев. А вот почему вам не надо этого знать - вы можете ответить. На последнем абзаце судороги прошли - это так к сведению.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#21 написал: Kinigos
Вчера, 18:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Цитата: Eifersucht
сами будете формировать свой мир. И мир будет опять с вами соглашаться.

Спасибо за советы. Но все эти способы - паллиатив. Смотреть на оптические эффекты и заниматься нагвальскими практиками это всего лишь переход сознания в другую сферу, но я нахожусь в физической оболочке и живу в материальном мире, поэтому перемещаться в пространствах предпочла бы вкупе со своим телом, а не только мысленно.
Цитата: Eifersucht
принять свою судьбу и играть ею, только тогда вы поймёте, что свою судьбу определяете вы сами, а не судьба определяет вас.

Свою судьбу я приняла давно, но у любой игры есть свои правила и ограничения; пешка может стать ферзем, но предел её возможностей, её мир - всего-то лишь маленький квадрат 8/8 в масштабах да хотя бы даже шахматного стола, не говоря уже о большем.
Цитата: Eifersucht
везде хорошо, где нас нет.

Не надо путать гостевую визу с ПМЖ.
Цитата: Eifersucht
путешественник скучает и ему опостылела его жизнь,

В корне не согласна. Я не много где была, но скуки там никогда не испытывала. Новизна всегда увлекательна, пока не превращается в рутину.
Цитата: Eifersucht
почему вам не надо этого знать - вы можете ответить

Может потому, что всё это давно мной переосмыслено и при любом раскладе получается ход конём и цугцванг?
Цитата: Eifersucht
На самом деле все скучают по своей вечности.

А вот это вы верно подметили.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#22 написал: serg-kil-inc
Вчера, 19:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 176
Цитата: Kinigos
Огорчила меня история, неужели человек обречён постоянно сюда возвращаться, да ещё так быстро? Постоянно кружить вокруг этого мира с полным погружением в него?.. И опять всё сначала?
За историю+.


Может, и так. Тогда это довольно печальное бытие... Хотя, может и лучше, чем с арфой на облаке сидеть.
Мне хочется верить, что нам там предоставляют выбор, куда идти дальше.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#23 написал: Talisha
Вчера, 20:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (2135|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 477
Цитата: Kinigos
Цитата: Talisha
- кладезь безграничных возможностей.

Каких, например? И лучше на собственном примере и опыте.

К этому каждый приходит сам и здесь чужой опыт - ни о чем. Не буду рассказывать stuck_out_tongue_winking_eye
Подсказка: все начнется, когда поймешь кто ты и почему выбрала этот мир для воплощения.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#24 написал: Kinigos
Вчера, 20:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Цитата: Talisha
Цитата: Kinigos
Цитата: Talisha
- кладезь безграничных возможностей.

Каких, например? И лучше на собственном примере и опыте.

К этому каждый приходит сам и здесь чужой опыт - ни о чем. Не буду рассказывать stuck_out_tongue_winking_eye
Подсказка: все начнется, когда поймешь кто ты и почему выбрала этот мир для воплощения.

Понятно, что сказать вам нечего. И не только на собственном примере, но даже гипотетически хотя бы одну безграничную возможность назвать вы не смогли. Сам придумал - сам поверил.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#25 написал: Ramalinga
Вчера, 23:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Мы будем возвращаться сюда снова и снова, потому что этот мир соответствует нашему внутреннему содержанию, слишком много в нас эго. Святые не возвращаются, потому что живут не для себя, а для других. Только избавившись от эго, мы можем уйти в более светлые миры. Если же взращивать свое эго и умножать его - привет, миры ада! А засыпая, мы уходим в подсознание, которое едино для всех, как бесконечная библиотека, где каждый может открыть интересующую его книгу, где хранятся все воспоминания и переживания всех существ, когда-либо живших в этом мире и других мирах. Поэтому сны так фантастичны - в подсознании нет ограничений, там возможно все! Но мы скучаем по своей широте, ведь где-то в душе мы помним, что были частью бесконечного пространства, мы скучаем по истинному себе, облаченному в этом мире в биологическое тело. Но мы вечны, господа, и после тысяч воплощений пройдем свои уроки и вернемся, обязательно вернемся..
Зарегистрирован: 2.10.2020
#26 написал: Шерри
Сегодня, 01:12
0
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Репутация: (58|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 723
Что - то не вяжется у меня, такое скорое воплощение человека и ещё в ту же семью.
А как же мы на кладбище ходим к бабушкам и дедушкам, а они получается живут уже давно.
И как то не особо приятно знать так вот, что в теле моей дочки, моя же бабуля. (Хотя она и помнить не будет).
Может она хранителем преставлена высшими силами к ребёнку, ведь автор заранее имя не выбирал дочке, чтобы всё прям сошлось.
+ Есть над чем подумать 466
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#27 написал: daytaler
Сегодня, 02:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (127|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 563
Цитата: Kinigos
И опять всё сначала?

"Человек считает, что он - это его тело, его разум, его душа. Это иллюзия. Реальность человека - это его атма (Дух). Все остальное - это банальные вещи, которые мы делим с птицами и зверями. Ваше подлинное естество, поверьте мне, испытывает отвращение к этой тупой, безотрадной череде еды, питья и сна... Если человек всю свою жизнь на земле тратит на поиски пищи и крова, удобства и удовольствия, то он выносит себе приговор еще на одну жизнь (еще одну инкарнацию)".
Сатья Саи Баба
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#28 написал: Talisha
Сегодня, 06:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (2135|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 477
Цитата: Kinigos
Цитата: Talisha
Цитата: Kinigos
Цитата: Talisha
- кладезь безграничных возможностей.

Каких, например? И лучше на собственном примере и опыте.

К этому каждый приходит сам и здесь чужой опыт - ни о чем. Не буду рассказывать stuck_out_tongue_winking_eye
Подсказка: все начнется, когда поймешь кто ты и почему выбрала этот мир для воплощения.

Понятно, что сказать вам нечего. И не только на собственном примере, но даже гипотетически хотя бы одну безграничную возможность назвать вы не смогли. Сам придумал - сам поверил.

Просто если человек не способен воспринять и уже все для себя решил по поводу жизни, то бесполезно ему что-то доказывать. А если реально нацелен поменять - ему достаточно подсказки, чтоб взлететь над привычным. prazdnik Выбор только за вами, и моя жизнь и возможности совершенно не имеют значения конкретно для вас, они вас не убедят, а с сегодняшней позиции покажутся абсурдом и небылицей. Пока сами не окунетесь. Подсказка номер два и последняя: люди говорят - "увижу - поверю", а маги знают: "поверю - увижу". Успехов! relieved
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#29 написал: Kinigos
Сегодня, 08:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Цитата: Talisha
Просто если человек не

Такие абстрактные и туманные ответы несут в разговор не информацию, а обструкцию. Я так и не увидела вашу интерпретацию ,,безграничных возможностей,,. Возможность видеть сквозь стены? Ходить по воде? Телепортироваться в пространстве? Путешествовать во времени и прочая псионика? Вполне допускаю что это возможно и что такие мастера существуют, но уверена, что что вы и ваше окружение не имеете к этому никакого отношения. Или вы о земных примитивных возможностях из стандартного набора услуг как то заговор на удачу, открытие денежного канала, снятие порчи и родового проклятия, зеркальная защита, работа с кармой итп?
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#30 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 466
Цитата: Kinigos
Цитата: Eifersucht
сами будете формировать свой мир. И мир будет опять с вами соглашаться.

Спасибо за советы. Но все эти способы - паллиатив. Смотреть на оптические эффекты и заниматься нагвальскими практиками это всего лишь переход сознания в другую сферу, но я нахожусь в физической оболочке и живу в материальном мире, поэтому перемещаться в пространствах предпочла бы вкупе со своим телом, а не только мысленно.
Цитата: Eifersucht
принять свою судьбу и играть ею, только тогда вы поймёте, что свою судьбу определяете вы сами, а не судьба определяет вас.

Свою судьбу я приняла давно, но у любой игры есть свои правила и ограничения; пешка может стать ферзем, но предел её возможностей, её мир - всего-то лишь маленький квадрат 8/8 в масштабах да хотя бы даже шахматного стола, не говоря уже о большем.
Цитата: Eifersucht
везде хорошо, где нас нет.

Не надо путать гостевую визу с ПМЖ.
Цитата: Eifersucht
путешественник скучает и ему опостылела его жизнь,

В корне не согласна. Я не много где была, но скуки там никогда не испытывала. Новизна всегда увлекательна, пока не превращается в рутину.
Цитата: Eifersucht
почему вам не надо этого знать - вы можете ответить

Может потому, что всё это давно мной переосмыслено и при любом раскладе получается ход конём и цугцванг?
Цитата: Eifersucht
На самом деле все скучают по своей вечности.

А вот это вы верно подметили.

Есть люди, которые блистают серебром слов (заумных). Это как правило всякие ведущие специалисты, председатели комиссий, просто известные люди. А капнёшь... , там нет даже понимания, а серебра знания и подавно. Вы противоречите сами себе. Значит... , дело всё в защите психики, а вовсе не в знании. А я действительно думал, что вы нуждаетесь в чём-то, а оказалось, у вас просто возраст значительно перевалил за половину. Банально на самом деле. И это дело не в том, что дальше будет хуже, а в понимании, чем вы оперируете. Понимаете разницу? Знание и защита. Понимание к знанию, а вот защита к психике. Совершенно иные соотношения и несочетаемые вещи.
Ну, сводило пальцовку у меня, потому не ход конём ваш, а сдача моего коня, это даже не гамбит, а бесполезность.
Писал не о паллиативе, а о ступенях к диссонансу. Вы если читаете и "осмысливаете", делайте, пожалуйста, это должным образом. И уж, будьте любезны, не теряйтесь в смысловых связях - это обычно дорого стоит спустя годы, защита ведь испарится по любому, словно её и не было. Мне, без сомнений, по барабану, как вы необыкновенно применяете терминологию, вам же дальше жить.
Не пытался путать гостевую визу с ПМЖ. Там чётко написано, что путешественник тоже скучает. Именно, что вы не много где были, потому вы не путешественница, а просто временами ездили куда-либо, чтобы отдохнуть. Для вас новизна словно вечность, если бы новизна была в порядке вещей - то мир был скучен. Путешественник ведь ездит регулярно.

Цитата: Ramalinga
Только избавившись от эго, мы можем уйти в более светлые миры.

Нет. Только избавившись от эго мы можем увидеть светлые миры.
Цитата: Ramalinga
Если же взращивать свое эго и умножать его - привет, миры ада!

Тоже не согласен. Взращённое эго - это бесполезная трата энергии, всего лишь и сожаление в своей вечности об этом. Второе может длится вечно и... тогда потеря единицы души для вечности. Это вовсе не ад, а просто вычеркнутая (потерянная) жизнь. Но надежда всегда есть для возвращения, всё зависит от мудрости следующей жизни. Тёртый калач в следующей жизни всё равно придёт за собой, каким бы он ни был в прошлой жизни, потому что потерянная жизнь оттягивает на себя энергию вечности (то бишь силу).
Цитата: Ramalinga
Поэтому сны так фантастичны - в подсознании нет ограничений, там возможно все!

Вы примените в жизнь данное знание, делайте выводы от него. К примеру, в подсознании нет слов нет и да, там всё одинаково. ТОгда?????????????? Наши пресловутые заповеди - это обычный приказ для подсознания к действию. Заповедь говорит: не делай. А подсознание наше даёт сигнал: делай. А результат - в обществе людей уже три с половиной тысячи лет от возникновения заповедей не проходят прелюбодеяния, убийства и воровство.
И есть другое знание, уже биологов, что наш головной мозг мыслит образами. Применяйте его. Как только есть порыв согрешить, представьте, что вас ждёт после греха... . И всё. Оказывается для соблюдения заповедей надо всего ничего - представление (образ), а вовсе не запрет, который так хочется нарушить.
Цитата: Ramalinga
Но мы скучаем по своей широте, ведь где-то в душе мы помним, что были частью бесконечного пространства, мы скучаем по истинному себе, облаченному в этом мире в биологическое тело.

Точняк. Мы из вечности очень скучаем в этом бренном теле. Ну, и применяйте в живую это знание. Выйдите тогда из тела - это возможно в прямом смысле. Наблюдатель-сторож будет мешать, но есть способы обойти этого строгого дядьку.
Цитата: Ramalinga
Но мы вечны, господа, и после тысяч воплощений пройдем свои уроки и вернемся, обязательно вернемся..

Конечно, вернёмся, но вернёмся в вечность. А тут проявляется задача, что жизнь на земле надо бы превратить в вечность, а это без нашей энергии невозможно. Кстати, время тоже подчиняется энергии.
Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
И опять всё сначала?

"Человек считает, что он - это его тело, его разум, его душа. Это иллюзия. Реальность человека - это его атма (Дух). Все остальное - это банальные вещи, которые мы делим с птицами и зверями. Ваше подлинное естество, поверьте мне, испытывает отвращение к этой тупой, безотрадной череде еды, питья и сна... Если человек всю свою жизнь на земле тратит на поиски пищи и крова, удобства и удовольствия, то он выносит себе приговор еще на одну жизнь (еще одну инкарнацию)".
Сатья Саи Баба

По другому сказать, что скучает в этой жизни и в следующей.
Цитата: Talisha
А если реально нацелен поменять - ему достаточно подсказки, чтоб взлететь над привычным.

Да.
Цитата: Talisha
Выбор только за вами, и моя жизнь и возможности совершенно не имеют значения конкретно для вас, они вас не убедят, а с сегодняшней позиции покажутся абсурдом и небылицей. Пока сами не окунетесь.

Согласен.
Цитата: Talisha
Подсказка номер два и последняя: люди говорят - "увижу - поверю", а маги знают: "поверю - увижу". Успехов!

Не совсем..., намереваюсь - увижу. Но это сложные подсказки. Годы уходят, чтобы их понять.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     

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