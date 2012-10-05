Всем, кто ложится спать, спокойного сна :)

Летяга Просмотров: 416 Комментарии: 1 +3 Вчера, 18:20 by

В своё время работала в бешеном графике и раз в полгода уезжала на дачу одна, дней так на 5.Дача старая, всё скрипит, и на второй этаж, где, в принципе, и живём, — двери не закрываются.Дверь в комнату на замке (на ночь всегда закрывается), а вот коридор открыт.В 2:30 ночи слышу голос матушки, типа «давай, открывай, я приехала», и шаги...Спасибо за связь, которая есть там. Звоню тут же ей на мобильный, а она в городе и даже не планировала приезжать.Что это было, я даже не хочу знать.Но кирпичный завод могла уже тогда открыть.Автор - idivodka.Было мне лет 15, и родители оставили меня одного на выходные, а сами, забрав наших двух котов, уехали на дачу. Ночь, сплю, никого не трогаю, вдруг слышу, открывается дверь, включается свет, думаю — родители вернулись, только почему ночью, на всякий случай залез с головой под одеяло. Лежу, боюсь — вдруг чувствую, кот запрыгнул на кровать и идёт к моим ногам...В общем, в какой-то момент от страха я всё-таки проснулся — было темно, я был один в квартире, по крайней мере, до сих пор я на это очень надеюсь, потому что степень реализма зашкаливала, особенно кот...Автор - Pbl66a.

Ключевые слова: Дача голос кот сонный параллич короткие истории

Другие, подобные истории: