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Истории из жизни

Всем, кто ложится спать, спокойного сна :)

В своё время работала в бешеном графике и раз в полгода уезжала на дачу одна, дней так на 5.
Дача старая, всё скрипит, и на второй этаж, где, в принципе, и живём, — двери не закрываются.
Дверь в комнату на замке (на ночь всегда закрывается), а вот коридор открыт.
В 2:30 ночи слышу голос матушки, типа «давай, открывай, я приехала», и шаги...
Спасибо за связь, которая есть там. Звоню тут же ей на мобильный, а она в городе и даже не планировала приезжать.
Что это было, я даже не хочу знать.
Но кирпичный завод могла уже тогда открыть.
Автор - idivodka.
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Было мне лет 15, и родители оставили меня одного на выходные, а сами, забрав наших двух котов, уехали на дачу. Ночь, сплю, никого не трогаю, вдруг слышу, открывается дверь, включается свет, думаю — родители вернулись, только почему ночью, на всякий случай залез с головой под одеяло. Лежу, боюсь — вдруг чувствую, кот запрыгнул на кровать и идёт к моим ногам...
В общем, в какой-то момент от страха я всё-таки проснулся — было темно, я был один в квартире, по крайней мере, до сих пор я на это очень надеюсь, потому что степень реализма зашкаливала, особенно кот...
Автор - Pbl66a.
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Вчера, 18:20 by ЛетягаПросмотров: 416Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Дача голос кот сонный параллич короткие истории

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Вчера, 22:00
+2
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Репутация: (74|0)
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Комментариев: 633
Ладно ещё, голос родителей, мужа/жены, брата/сестры. Но можно ведь и с самим собой столкнуться.

Говорят, что за несколько дней до смерти Екатерины II прислуга наблюдала в Зимнем дворце, недалеко от её спальни, призрак императрицы. Фрейлины думали, что это она. Но вдруг в спальне, где отдыхала Екатерина, зазвонил специальный колокольчик. Они вошли в покои... и увидели императрицу на своём ложе. Она сказала, что уже долго не может уснуть и что ей всё время кажется, что в комнате присутствует ещё кто-то. А через день сама Екатерина, войдя в тронный зал, увидела себя на троне. С ней случился обморок, а на следующий день она скончалась.

Я не раз слышал эту историю. Будто бы оба раза призрак наблюдали фрейлины и другие люди из дворцового окружения царицы.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
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