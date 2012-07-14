Дача

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:25

EnotИzPreispodni Просмотров: 44 Комментарии: 1 0 Сегодня, 15:25 by

Каждое лето мы ездим на дачу к друзьям. На даче есть первый и второй этажи, кухня, огород и чуть дальше туалет. На втором этаже было 2 комнаты. На даче происходят странные вещи: то дверь на второй этаж открывается и закрывается сама, то какой то скрежет, скрипы. Ладно, можно было списать на то, что дача старая, но почему тогда на стенах следы от когтей?Однажды на дачу приехали дед и баба моего друга. Так вот, бабушка спала на первом этаже, а дед на втором, в соседней комнате от нас. Дед спал в кресле-раскладушке (у кого такое было, тот поймёт). Дальше рассказ пойдёт от лица деда."Просыпаюсь я от того, что кто-то залез на меня. Открываю глаза, а на меня смотрит какое-то волосатое существо. Закричал я, и оно спрыгнуло с меня и убежало в коридор".Дед был верующим в бога и нечисть, поэтому понял, что это домовой, но не сразу, а только наутро. Рассказал он это нам, лично я и мой друг сразу поверили. Остальные только на следующий день поняли, что это правда.Произошло всё дальше с моей мамой на следующую ночь. Хочу упомянуть, что мой друг тогда уехал постригаться в город. Так вот, мама рассказывала наутро, что этой ночью она слышала какие-то всхлипы и топот. Стало страшновато.Год спустя приехали мы с другом, с дедом, с бабушкой и моей мамой на дачу. Мы позабыли об этом случае. У деда тогда болела нога, и он привёз с собой аптечку на всякий случай. Так вот, просыпается дед ночью от того, что опять на нём что-то сидит, он открыл глаза, и домовой опять с него спрыгнул, видимо, побоявшись, что дед опять закричит. И чуть позже начались шорохи, ехидный смех (тихий) и топот. Дед уже заорал на домового: "Хватит хулиганить, лучше ногу мне полечи!". Наутро у деда нога перестала болеть , но аптечку нашли у туалета.Я тоже слышал всё это, мне было очень страшно тогда. Сейчас домовой не буянит, даже совсем пропал, лишь иногда я слышу шаги в огороде посреди ночи.Это была моя первая история, которую я написал на этом сайте, она реальна. Не судите строго.

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