Вещие сны

Летяга Просмотров: 405 Комментарии: 2 +6 Вчера, 15:59 by

Я сам не особо верю в эти вещие сны, считаю это больше совпадением, нежели мистикой. Но всё же в моей жизни случались сны, которые в итоге сбывались, и не в смысле их трактования сонниками, а прям именно в том виде, в котором они приснились. Однажды был даже случай, когда мне 3 дня подряд снилось то, что исполнялось в те же дни. Что это было, я уже не помню, помню сам факт, я тогда немного даже напрягся от такого «дара», мне было лет 20.Один из памятных случаев такого совпадения или вещего сна случился года в 33 — была у меня относительно свежая иномарка (3 года ей было, когда я ее купил, и 3 года я на ней ездил на тот момент), ездил и беды не знал. И вот мне приснился сон, что я еду на ней, давлю педаль газа, а машина как будто пружиной к дереву пристегнута — еле едет, и в тот же день вечером у меня приключилось ровно то, что было во сне — газую, а авто еле ползет (полетел бензонасос).Два года назад, в середине июля 2019 года, я под утро проснулся от кошмарного сна: мне приснилось, что мой отец умер, и я жутко рыдал во сне. Проснувшись, я подумал, что давно не видел отца (хоть мы и жили в одном городе и недавно созванивались), и подумал, что неплохо бы с ним повидаться. Был четверг, на ближайшие выходные у меня был план поехать с семьей на дачу, на следующие выходные у меня начинался отпуск, и мы планировали поездку на море. Т. е. к нему в гости можно будет заехать только через недели 3. Но тревожный сон не давал мне покоя, хотелось его увидеть в ближайшее время. А почему бы его не пригласить на дачу?! — подумал я. Позвонил, пригласил, и, на удивление, он оказался свободен и согласился. В субботу мы съездили к нам на дачу (к слову, мы двумя месяцами ранее ее купили, и отец там еще не был ни разу), после дачи я предложил взять пиво, посмотреть футбол у меня дома на большом экране (у отца был старый ламповый телек). В тот день и ФК «Ростов» не подвел — на добавленной минуте вырвал ничью в матче со «Спартаком». Мы посидели под пиво, пообщались, отец остался у нас ночевать, а в 8 утра ушел на работу. Это была последняя возможность мне спокойно и непринужденно пообщаться с отцом. Пока мы были на море, с ним случилась беда, и потом я с ним успел только 3–4 раза пообщаться в реанимации, после чего его не стало.Верить, не верить снам — дело каждого, я сам не верю, но тот сон подарил мне последнюю возможность провести день с отцом.Автор - OmonRa61.

Ключевые слова: Сны предсказания отец дача

Другие, подобные истории: