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Истории из жизни

Цветы в животе

Случай этот произошел в 2002 году. В то время работал я водителем маршрутки. В тот день у меня был выходной, но ранним утром меня разбудил телефонный звонок. Приятель один звонил — он врачом на скорой работал.

— Миш, тут помощь твоя нужна. Пассажира надо одного перевезти, — услышал я в трубке.

— Кого?

— Да тут, понимаешь, дело такое… У подруги жены муж умер. Он в морге, надо его домой привезти. Завтра похоронят. А у нас, как назло, водитель заболел. Тут дел много, а там какие-то заминки, и ей с ним надо помочь — в общем, кроме тебя, больше некому.

Я немного растерялся от такого предложения, но, прикинув, что это не займет много времени — крутануться надо было всего лишь по району, — согласился.

В 8 часов утра мы были в морге. Тело, накрытое простынёй, вывезли на каталке и загрузили в машину. Узнав у друга адрес доставки «пассажира» и забрав деньги за работу, я поехал на место назначения.

Чувства, которые испытываешь, находясь в одном помещении (пусть даже в машине) с покойником, не из приятных. Музыку я не включал. Изредка поглядывал в зеркало заднего вида. Почти забыл о том, кого я везу, когда почувствовал, что мне на плечо легла чья-то рука. На мгновение потерял управление — хорошо, что быстро взял себя в руки. Смотрю назад — никого. Думаю: «Ну всё, перебор. Надо покурить». Полез в карман за сигаретами, мельком взглянул в зеркало и обомлел. Покойник, откинув простыню, сидел на своей кушетке и смотрел на меня. Я резко обернулся — ничего! Лежит, как и раньше. На лбу у меня выступил пот. И тут я услышал голос:

— Эй, командир, ты куда меня везёшь-то?

Я резко вырулил вправо и встал на ближайшей остановке. Сижу и смотрю на него в зеркало, а назад обернуться боюсь. А он мне говорит:

— Домой не поеду. Вези меня к мамке, там пусть хоронят. И ещё, цветы у тебя в животе… — и смеяться начинает.

И тут я как будто очнулся. Открыл дверцу, выскочил на улицу, чуть под машину не попал. Стою и не пойму, что сейчас со мной было. То ли сон, то ли явь. Докурив сигарету, подхожу к задней двери, открываю — ничего, всё нормально. Лезу в салон, откидываю простыню — всё спокойно. Мужчина лет сорока, как говорится, без признаков жизни…

Я взял телефон, позвонил другу. Рассказал, что было. На его осторожный намек относительно моей трезвости ответил матом и попросил приехать на эту остановку.

В общем, перевезли мы гроб и всё остальное в квартиру матери покойника. Шумиху подняли, конечно, несусветную, но выполнили, так сказать, последнюю волю усопшего.

Спустя некоторое время встретились с другом, вспомнили этот случай, выпили за упокой, а потом друг мне сказал:

— Ты знаешь, Миш, если всё, что ты мне тогда рассказал, не плод твоего воображения, то я начинаю догадываться, почему Костик умер. То есть умер-то он от язвы желудка, но знаю, кто ему помог, так сказать… Он ведь выпить любил. Не вдрызг напивался, конечно, но всё равно частенько прикладывался. А Катьке, жене его, это ой как не нравилось. Ну и кто-то надоумил её таблеточки специальные ему подсыпать. Это мне жена моя потом рассказывала, они с Катькой подруги. Он-то пить бросил, потому что проблемы с желудком начались. Долго лечиться не хотел, ну а когда пошел, было уже поздно. Эх, царство ему небесное…

А через месяц я с гастритом в больницу загремел. Боли сильные начались, решил провериться, а меня сразу и положили в стационар. Вспомнил я тогда его слова про цветы в животе. Предупредить он меня решил, а я, дурак, не понял его…


Автор неизвестен.
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Вчера, 18:42 by ЛетягаПросмотров: 445Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Водитель перевозка покойник язва гастрит

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Комментарии

#1 написал: Скарм
Вчера, 20:34
+1
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Репутация: (80|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 576
Жуткая история! +++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:12
0
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Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 480
Вчера ещё прочитал... .
Всё бы ничего по истории, только водила повёз покойника к матери... .
Дело в том, что разумность не даёт прорваться духовному миру, ни при каких условиях. Перемешивание миров на основании разума не может быть в принципе. Иметь ввиду -да, держать на заметку - да, даже следовать в общем фоне духовности -да, или лечить по совету покойника - но всё равно будешь это делать из мира разума с точки зрения понятийности. Но слушаться покойника в нашем мире и следовать его логике может только свихнувшийся человек. Возможно, либо оставаться разумным, либо уйти в духовность. Перемешивание - это сумасшествие. Разум не может быть следствием духовного мира или мир духа не может быть следствием разума. Разум - это продукт воли. В том или ином случае разумность обязательно должна оставаться в стороне. Иначе намешаем чёрти что, а в итоге получим в самом лёгком случае фанатизм.
Есть хирурги-хилеры, для своих манипуляций они всё равно отказываются от мира разума и даже выводят из этого мира зрителей в мир духа. Мало того, когда смотришь ролик операции хилера, что-то творится с тобой самим, словно некое переключение на иное восприятие.
Мало того, есть и ролики из центрального телевидения, где тоже имеется такое переключение. Лет десять назад рассказывали по новостям, что машина, кузов которой был загружен до верху кирпичами, въехала в автобус, были жертвы. Водитель камаза остался жив. Так вот, показывали ролик момента, когда камаз врезался в автобус. Не видно было, что шофёр вылетел из машины, он просто встал перед машиной, словно даже в кабине не был.
Такое же переключение имеет место быть из видеоролика взрыва.
Мне кажется, что история додумана. Водитель что-то видел, но для красного словца кое чего прибавил, ну, и добавил, что исполнили волю уже умершего - отвезли его к маме. И, кстати, что супруга таблеточки подкинула - тоже выдумка.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 15:24
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 146
Жутко. Но почему только "цветы"? В смысле, расцветает болезнь?..
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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