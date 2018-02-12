Как дед зимой вез человека

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:54

Тот самый Галаперидол Просмотров: 481 Комментарии: 7 +11 Сегодня, 10:54 by

Значит, кое-что про деда: дед был хорошим водителем, всегда трезвым, всегда в оба глаза глядел, маневрировал с поворотниками, ну и обладал огромным опытом. Короче, водил, как царь. А до конца жизни вообще таксерил на своем гольфе 96 года. Дальше с его слов.Был у меня вызов как-то зимой, в позднее время, уже часов за 10 вечера - надо было человека из Кингисеппа в Котельский отвезти, ну я и взял пассажира. Погода была просто дурацкая для поездки - снег валил, видимость никакая, так ещё и дорогу замело, ехал я километров не больше 50.Еду, значит, по трассе, встречки нет, тишина, покой, и тут... Ну, короче, дал я по тормозам, потому что лыжник прямо перед машиной пролетел, прямо поперек дороги... Да и не простой он был какой-то - весь в белом, с мешком на спине, лица не видно было вообще.Я встал, аварийку включил, вышел на дорогу - не видно нифига, я достал фонарь и решил по сторонам посмотреть, узнать, куда он делся-то, ну или хоть следы найти...В общем, минут пятнадцать я ходил и искал, но так следа и не нашел от лыж ни на дороге, ни на поле. Вот и странно это: не мог снегопад за 10 минут следы замести, а по сторонам так вообще поля - уж там-то должны были они остаться. Потом вообще подумал, что, может быть, мне это померещилось? Время больше 10 вечера, снег обильный... Ну много факторов всяких.Пассажира я довез, развернулся и домой поехал, а больше такого не было, сколько раз туда вновь ездил - ничего подобного.Вот такая история, страшного в ней мало, но все же интересно - интересно тем, что дед историй страшных не травил никогда вообще... А тут на тебе, переваривай.

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