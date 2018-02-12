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Истории из жизни

Как дед зимой вез человека

Значит, кое-что про деда: дед был хорошим водителем, всегда трезвым, всегда в оба глаза глядел, маневрировал с поворотниками, ну и обладал огромным опытом. Короче, водил, как царь. А до конца жизни вообще таксерил на своем гольфе 96 года. Дальше с его слов.

Был у меня вызов как-то зимой, в позднее время, уже часов за 10 вечера - надо было человека из Кингисеппа в Котельский отвезти, ну я и взял пассажира. Погода была просто дурацкая для поездки - снег валил, видимость никакая, так ещё и дорогу замело, ехал я километров не больше 50.

Еду, значит, по трассе, встречки нет, тишина, покой, и тут... Ну, короче, дал я по тормозам, потому что лыжник прямо перед машиной пролетел, прямо поперек дороги... Да и не простой он был какой-то - весь в белом, с мешком на спине, лица не видно было вообще.

Я встал, аварийку включил, вышел на дорогу - не видно нифига, я достал фонарь и решил по сторонам посмотреть, узнать, куда он делся-то, ну или хоть следы найти...

В общем, минут пятнадцать я ходил и искал, но так следа и не нашел от лыж ни на дороге, ни на поле. Вот и странно это: не мог снегопад за 10 минут следы замести, а по сторонам так вообще поля - уж там-то должны были они остаться. Потом вообще подумал, что, может быть, мне это померещилось? Время больше 10 вечера, снег обильный... Ну много факторов всяких.

Пассажира я довез, развернулся и домой поехал, а больше такого не было, сколько раз туда вновь ездил - ничего подобного.

Вот такая история, страшного в ней мало, но все же интересно - интересно тем, что дед историй страшных не травил никогда вообще... А тут на тебе, переваривай.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54 by Тот самый ГалаперидолПросмотров: 481Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Дед случай машина лыжник странность снег авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сизенко Дарья
Сегодня, 12:01
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Комментариев: 43
Призрак? Всё может быть. История мне понравилась. Плюсую!
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#2 написал: Tengu
Сегодня, 13:05
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Это был Дед Мороз на лыжах))
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#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:12
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Может хрономираж, с ВОВ например +
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#4 написал: DRUID
Сегодня, 14:50
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Цитата: Tigger power
Может хрономираж, с ВОВ например +


Тоже об этом подумала, но мысль о Дедушке Морозе была первой smile
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 15:13
+2
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Репутация: (1871|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 245
Цитата: DRUID
Цитата: Tigger power
Может хрономираж, с ВОВ например +


Тоже об этом подумала, но мысль о Дедушке Морозе была первой smile

А белый камуфляж это чтобы подарки не отобрали))
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Eulalia
Сегодня, 17:30
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Комментариев: 327
А что, Деду Морозу нынче на лыжах быстрее добраться, чем на упряжке с оленями?)))
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#7 написал: DRUID
Сегодня, 18:50
0
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Репутация: (117|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 556
Цитата: Eulalia
А что, Деду Морозу нынче на лыжах быстрее добраться, чем на упряжке с оленями?)))


Это заграничные Санты Клаусы животину эксплуатируют, а наш Мороз Воевода пешком , ну или на лыжах, обходит владения свои.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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