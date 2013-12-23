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Истории из жизни

Лучше в шесть дома, чем в четыре в морге

Было это в 2002 году. Работал на вахте в нашей необъятной области (ремонт и обслуга мостов). Молодой растущий организм решил заработать на мечту, а именно - на свой транспорт.
Женой и детьми не обзавелся, потому и поехал работать вахтой, куда судьба закинет.

Контора располагалась недалеко от дома моего, и с трудом, скрепя сердце взяли меня, "страшно опытного" водителя, аж со стажем целых полтора года.
Все было так, как в старые времена Советов: хочешь кататься - вон аппарат, бери и собирай (так мне сказал завгар).
В течение трех месяцев я собирал ЗИЛ, такую камасутру с ним испытал, на что начальник мне сказал: "Молодец! Проверку прошел, теперь ставь его до лучших времен и сменщиком - к Вовке на Газель".
Далее диалог и содержание его пересказывать не стану, но оказался в том месте, а это сотен пять километров от дома, где даже волки боялись какать. Да, это была проверка на прочность: бухающее как не в себя начальство, не менее пьющая бригада (но, правда, всегда веселая и работящая).
Моей задачей было привезти бригаду утром на объект, дальше - проверить газовые баллоны и съездить поменять, если кончились. Потом, если требовалось, то в бочках привезти горючее (компрессоры, саги, электростанции все автономные). Завершался день тем, что обратно привозил бригаду с объекта в дом, который начальство снимало для нас.

В один из дней, поздно вечером, надо было встретить человека из конторы, который прикатил на поезде. Сорок верст без малого до райцентра.
Я запускать движок, а он не хочет. Что мы только не делали, искра и бензин есть, а завода нет. Перематерились - уж не без этого. Встала Газель как вкопанная - и всё.
Спустя полчаса, может, и меньше, завелась, что называется, с полпинка. Мастер сел рядом, и мы покатили на вокзал, где нас ожидал проверяющий.
На пути увидели аварию - лоб в лоб столкнулись "Москвич" и "Жигули". Фарш был в салоне обеих машин, выжившие в шоке орут в машине скорой. ДПС перекрыли дорогу, и, пока растаскивали битые машины, я спросил инспектора, как и когда это случилось.

А случилось это в то время, когда Газель моя не хотела ехать. По пьяный джигит на "Москвиче" на огромной скорости несся посреди дороги - по словам очевидцев, которые увернулись от него на обочину, а вот "Жигули" не смогла. А на месте "Жигулей" мог быть я, по всем параметрам мы должны были ехать там.
Мастер купил пузырь и сказал: "Бог тебя бережет, за второе рождение надо выпить".

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:55
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 20:45 by SIBEERIAПросмотров: 442Комментарии: 3
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Ключевые слова: Газель работа поломка авария авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:13
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Из разряда: что ни делается, то к лучшему)
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#2 написал: lx3311
Сегодня, 21:14
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а ведь было такое и со мной,практически слово в слово, изменить только имена и место, верю на все сто.... плюсище..
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#3 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:58
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Может и не в тему, но на днях вот такой казус, муж выходной - мне на работу, машина у нас одна. Муж говорит, я тебя отвезу на работу утром, мне машина будет нужна. Я-ок, без проблем. Утро, машина не заводится с пульта, муж вышел на улицу, батюшки..... Я фары оставила включёнными на ночь. Огребла кучу люлей и на таксо уехала на работу. Аккумулятор на зарядку. Звонит мне в 16-00, аккумулятор заряжен, где документы, а они у меня в сумке. Я уж смехом говорю:Ген, ну бог отводит тебя сегодня сесть за руль. Ладно, приспичило ему в банк съездить, рядом с домом, поехал чуть в аварию не попал, звонит перепуганный, что я права, не судьба видимо сегодня, за руль садится.
Зарегистрирован: 22.05.2017
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