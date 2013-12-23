Как часто мелкая неприятность отводила вас от большой беды? Бывало пару раз; Почти всегда; Не задумывался.



Лучше в шесть дома, чем в четыре в морге

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:55

Причина: Авторская стилистика сохранена

SIBEERIA Просмотров: 442 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 20:45 by

Было это в 2002 году. Работал на вахте в нашей необъятной области (ремонт и обслуга мостов). Молодой растущий организм решил заработать на мечту, а именно - на свой транспорт.Женой и детьми не обзавелся, потому и поехал работать вахтой, куда судьба закинет.Контора располагалась недалеко от дома моего, и с трудом, скрепя сердце взяли меня, "страшно опытного" водителя, аж со стажем целых полтора года.Все было так, как в старые времена Советов: хочешь кататься - вон аппарат, бери и собирай (так мне сказал завгар).В течение трех месяцев я собирал ЗИЛ, такую камасутру с ним испытал, на что начальник мне сказал: "Молодец! Проверку прошел, теперь ставь его до лучших времен и сменщиком - к Вовке на Газель".Далее диалог и содержание его пересказывать не стану, но оказался в том месте, а это сотен пять километров от дома, где даже волки боялись какать. Да, это была проверка на прочность: бухающее как не в себя начальство, не менее пьющая бригада (но, правда, всегда веселая и работящая).Моей задачей было привезти бригаду утром на объект, дальше - проверить газовые баллоны и съездить поменять, если кончились. Потом, если требовалось, то в бочках привезти горючее (компрессоры, саги, электростанции все автономные). Завершался день тем, что обратно привозил бригаду с объекта в дом, который начальство снимало для нас.В один из дней, поздно вечером, надо было встретить человека из конторы, который прикатил на поезде. Сорок верст без малого до райцентра.Я запускать движок, а он не хочет. Что мы только не делали, искра и бензин есть, а завода нет. Перематерились - уж не без этого. Встала Газель как вкопанная - и всё.Спустя полчаса, может, и меньше, завелась, что называется, с полпинка. Мастер сел рядом, и мы покатили на вокзал, где нас ожидал проверяющий.На пути увидели аварию - лоб в лоб столкнулись "Москвич" и "Жигули". Фарш был в салоне обеих машин, выжившие в шоке орут в машине скорой. ДПС перекрыли дорогу, и, пока растаскивали битые машины, я спросил инспектора, как и когда это случилось.А случилось это в то время, когда Газель моя не хотела ехать. По пьяный джигит на "Москвиче" на огромной скорости несся посреди дороги - по словам очевидцев, которые увернулись от него на обочину, а вот "Жигули" не смогла. А на месте "Жигулей" мог быть я, по всем параметрам мы должны были ехать там.Мастер купил пузырь и сказал: "Бог тебя бережет, за второе рождение надо выпить".

Ключевые слова: Газель работа поломка авария авторская история

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