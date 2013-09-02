Умершая учительница в моей школе

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:09

Причина: Стилистика автора сохранена

Garong456beret Просмотров: 198 Комментарии: 2 -1 Вчера, 15:09 by

Я обычный ученик школы 40 и учусь на 4. Учителя никогда у меня не вызывали вопросов, однако недавно у меня они все же появились. В августе этого года я хотел найти одну вещь в шкафу, и после я нахожу мамины фотографии с выпускного и её фото. Там же я нашел список учителей школы того времени (мама училась в той же школе, что и я), и там было имя учительницы: Светлана Владимировна Романова.Тогда я не придал этому никакого значения, ведь подумал, что она давно ушла на пенсию или работает в другой школе, заморачиваться не стал. Но имя учительницы было странно обведено. Проходит месяц, я решил порыскать в кладовой, дабы найти что-то интересное, и нашел кассету с надписью: «Школа № 40, Саранск, 1988 год» (именно в этом году открылась эта школа). Я решил это оцифровать, чтобы посмотреть её открытие. Кассета оцифровывалась 2 часа, и после пошла запись какого-то репортажа про нашу школу 1988 года (подумал тогда я). И после там была та самая Светлана Романова, однако мне показалось странным, что она больше всего там появлялась.Там рассказывали про то, что школа открылась. Также там были молодые учительницы по русскому и географии, и я так понял, что Светлана была их подругой. Но в репортаже она была какой-то грустной, подавленной, когда остальные учителя радовались и веселились. На следующем кадре видно, что Светлана подходит к географичке и русичке. И именно на этом моменте я нажал клавишу «Скриншот» случайно локтем. Она к ним подошла и что-то говорила (не было слышно из-за помех), а они начали над ней насмехаться и говорить, что третья лишняя. После появился чёрный экран, и я подумал, что на этом всё, как тут на весь экран появилось фото этой учительницы и её годы жизни (11.02.1953–02.09.1988), и снизу было написано: причина смерти: вскрыла себе вены. После, когда репортаж закончился, то я вынул кассету и захотел её вернуть в кладовку, но у меня от этого вспотели ладони, и кассета выскользнула у меня из рук и вдребезги. А файл с этим репортажем я не сохранил, но остался скриншот. Прошло уже 2 недели, а я не могу понять, что с ней случилось, репортаж был посвящён её смерти. Но мама закончила школу через 8 лет после этого, зачем туда написали её имя? Возможно, чтобы отдать ей дань памяти.

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