Умершая учительница в моей школе

Умершая учительница в моей школеЯ обычный ученик школы 40 и учусь на 4. Учителя никогда у меня не вызывали вопросов, однако недавно у меня они все же появились. В августе этого года я хотел найти одну вещь в шкафу, и после я нахожу мамины фотографии с выпускного и её фото. Там же я нашел список учителей школы того времени (мама училась в той же школе, что и я), и там было имя учительницы: Светлана Владимировна Романова.
Тогда я не придал этому никакого значения, ведь подумал, что она давно ушла на пенсию или работает в другой школе, заморачиваться не стал. Но имя учительницы было странно обведено. Проходит месяц, я решил порыскать в кладовой, дабы найти что-то интересное, и нашел кассету с надписью: «Школа № 40, Саранск, 1988 год» (именно в этом году открылась эта школа). Я решил это оцифровать, чтобы посмотреть её открытие. Кассета оцифровывалась 2 часа, и после пошла запись какого-то репортажа про нашу школу 1988 года (подумал тогда я). И после там была та самая Светлана Романова, однако мне показалось странным, что она больше всего там появлялась.
Там рассказывали про то, что школа открылась. Также там были молодые учительницы по русскому и географии, и я так понял, что Светлана была их подругой. Но в репортаже она была какой-то грустной, подавленной, когда остальные учителя радовались и веселились. На следующем кадре видно, что Светлана подходит к географичке и русичке. И именно на этом моменте я нажал клавишу «Скриншот» случайно локтем. Она к ним подошла и что-то говорила (не было слышно из-за помех), а они начали над ней насмехаться и говорить, что третья лишняя. После появился чёрный экран, и я подумал, что на этом всё, как тут на весь экран появилось фото этой учительницы и её годы жизни (11.02.1953–02.09.1988), и снизу было написано: причина смерти: вскрыла себе вены. После, когда репортаж закончился, то я вынул кассету и захотел её вернуть в кладовку, но у меня от этого вспотели ладони, и кассета выскользнула у меня из рук и вдребезги. А файл с этим репортажем я не сохранил, но остался скриншот. Прошло уже 2 недели, а я не могу понять, что с ней случилось, репортаж был посвящён её смерти. Но мама закончила школу через 8 лет после этого, зачем туда написали её имя? Возможно, чтобы отдать ей дань памяти.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:09
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 15:09 by Garong456beretПросмотров: 198Комментарии: 2
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