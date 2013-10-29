Первая учительница

Alisa293 Просмотров: 50 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:18 by

У меня не было первой учительницы. Я так считаю. Вернее, она, конечно, была, вся такая заслуженная, с орденами и медалями как суперпедагог. Но мне не повезло – я была из семьи учителей, преподававших в этой школе. Кто знает, что такое педагогический коллектив - прекрасно меня поймет. Кто не сталкивался – скажу, что это сплошной гадюшник с разными коалициями, интригами и травлей друг друга.Так что мне не повезло. При моих родителях и родных моя первая сладко улыбалась, гладила меня по головке и т.п, зато когда никого из взрослых рядом не было, начиналась травля. Я почему-то не жаловалась никому. Вот не знаю, почему, но не жаловалась… Не буду всего перечислять, как она изощрялась, но однажды, она договорилась до того, что меня надо было раздавить как гадюку, когда я только родилась…В тот день меня из школы забирал дед. В то время ему уже было под 80 лет. Деда моего, надо сказать, в деревне побаивались. Обладал он некой силой. Даже бабушка говорила, что у деда тяжелый взгляд, и никогда не позволяла ему смотреть на новорожденных детей, телят, козлят и т.д.. Мне было странно, что когда его рядом не было, бабушка частенько говорила: «Смотри! Дед-то услышит...».Так вот, в тот день меня из школы забирал дед, никто его, кстати, как потом выяснилось, об этом не просил. Учителка, конечно, выскочила к нам, стала щебетать, какая я хорошая, славная…Дальше все происходило для меня как в замедленном темпе. Дед к ней повернулся, посмотрел ей прямо в глаза, помню этот взгляд длился, кажется, вечность… Она вся опешила, замерла с открытым ртом и так и оставалась, пока он не отвел взгляд.«Однако, ты!!!!» - только и сказал ей дед тихо. Взял меня за руку и пошел. Я оглянулась и увидела, что заслуженный педагог оставалась в той же позе…На следующий день её в школе не было - нам сказали, что учительница заболела. Больше я ее в школе не видела. Говорили, что она срочно уехала к дочери, так как открылась старая болезнь.

Ключевые слова: дед остров школа учительница тяжелый взгляд сглаз

Другие, подобные истории: