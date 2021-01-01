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Дурдом

Школа зло

В 2015 году меня поступили в МКШИ (в минькино в мурманской области)
И через пять лет произошло страшное
Что мои одноклассники избивают до крови каждый день
На телике в школе показывают психоделику по цифровому вещанию
Вместо двух мультиплексов смертельные видео
Там в одном из этих видео я увидел слова:
Если ты не посмотришь аниме, то твои одноклассники сльют твой номер в сеть, а сами избьют тебя
На всех уроках там творилась котовасия: одноклассники и старшеклассники совершают заговор и дискринимацию на меня
Я вернулся уроков в группу включил телик включился аналоговое тв и там взломали все каналы по аналогу и по цифре
Я решил никогда не быть в этой школе
Я увидел отзывы на эту школу и отзыв 1 звезда
И там в этом отзыве все также описано почему эта школа ад, тоже что и я
Я вам никогда не советую учится в этой школе


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 08:59
Сегодня, 08:59 by astr79Просмотров: 4Комментарии: 0
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Ключевые слова: школа телик

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