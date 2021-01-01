Школа зло

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 08:59

astr79 Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:59 by

В 2015 году меня поступили в МКШИ (в минькино в мурманской области)И через пять лет произошло страшноеЧто мои одноклассники избивают до крови каждый деньНа телике в школе показывают психоделику по цифровому вещаниюВместо двух мультиплексов смертельные видеоТам в одном из этих видео я увидел слова:Если ты не посмотришь аниме, то твои одноклассники сльют твой номер в сеть, а сами избьют тебяНа всех уроках там творилась котовасия: одноклассники и старшеклассники совершают заговор и дискринимацию на меняЯ вернулся уроков в группу включил телик включился аналоговое тв и там взломали все каналы по аналогу и по цифреЯ решил никогда не быть в этой школеЯ увидел отзывы на эту школу и отзыв 1 звездаИ там в этом отзыве все также описано почему эта школа ад, тоже что и яЯ вам никогда не советую учится в этой школе

Ключевые слова: школа телик

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