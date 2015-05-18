Отведи глаза!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

lukery Просмотров: 837 Комментарии: 4 +16 Вчера, 09:22 by

Лес у нашей деревеньки называют Сосновкой. Не трудно догадаться почему. Сторона леса примыкающая к деревне почти одни сосны, небольшой подлесок молодых берёз и кустарника. Проглядывается он хорошо, трава там невысокая. И, конечно, он весь исхожен. Местная молодёжь ещё и лавочки со столом поставила, ребята по-старше часто там отдыхали.Нам было по 16 лет. Мы с подругой честно пытались вести в Сосновке тихую охоту на грибы и ягоды, но там было столько утоптанных тропинок, что местность больше напоминала не лес, а парк.Поэтому тайком от взрослых мы ходили в лес у деревни км. трёх от нашей. В то время почти вымершей. Немного жилых избушек стариков, новые дома гостей из столицы, и покосившиеся заброшенные дома.Пройти туда можно было и через нашу Сосновку, но лес там начинался густой и смешанный, так углубляться мы уже не рисковали. В тот день мы, как и обычно, свернули в лес чуть дальше заброшенных скотных дворов, не доходя до деревни. Время было к полудню, когда собрались обратно. Вышли на просёлочную дорогу. Просматривалась она хорошо. На встречу нам, на всех порах неслись старенькие жигули. Дело обычное, дорога соединяет две деревни. Может, кто из местных или приезжих едет из магазина. Машина приближалась, из неё громко играла музыка. Мы почти сровнялись со скотными дворами. Когда нам начали сигналить. А из открытых окон махать руками. Машина была не знакомой. Мы шли по ответвлению старой дороги, совсем близко к амбару скотного двора, машина же ехала по основной. В месте, где дороги соединяются, после дождей была большая грязь, и свернуть на нашу развилку они не могли. Мы остановились и наблюдали как машина затормозила у лужи и из неё выходят трое мужиков.Расстояние между нами - длинная стена амбара.Они противно ржали, пихали друг друга локтями:- Киски, кис-кис, идите к нам, что встали, мы вас покатаем!Подруга схватила меня за рукав олимпийки: "бежим!".Куда нам было деться, разбитая дорога и кочки. Подружка тянула по тропинке в сторону леса, но я сообразила - не успеем. Затолкала её в кусты рядом со старой конторой. Только мы туда ввалились как со стороны, откуда мы мчали, выбежал мужик. Свистнул других. Он перешёл на шаг, осматривался и постоянно нас противно звал "киса-киса", "цыпа-цыпа". С другой стороны послышались голоса его дружков: "Девчата, что вы испугались, мы добрые не обидим, хотите леденцов, выходите". Ужасный смех. Мы осторожно достали ножики из корзинок. Схватили друг друга за руки до синяков, чтобы не закричать. Голова была пустая, никак не верилось в происходящее.Тот, что был ближе к нам, подошёл почти вплотную к кустам. И остановился. Я смотрела прямо на него, вот секунда и встретимся глазами. В голове как мантра: отведи глаза, отведи глаза, отведи... Сейчас! Я вздрогнула, когда он отвернулся. Подошли ещё двое. Закурили.Они стояли совсем рядом, кусты хоть и густые, но не заметить нас в ярких олимпийках, казалось, невозможно.- Куда они рванули?- *** знает, я их здесь у сарая видел. Тут где-то шкерятся. Может внутрь залезли.Он прошёл в контору. Разбитое окно было совсем рядом, не закрытое ветками. Мы видели его через проём, он осмотрелся внутри, подошёл к окну, выглянул. Мазнул по нам, стоящим в кустах, взглядом, но не заметил!Они побродили вокруг, осматриваясь, злясь и матерясь друг на друга и через какое-то время уехали.Мы ещё долго не выходили из кустов. Ноги не слушались. Подруга помогла мне разжать руку, я не могла выпустить нож.Домой мы пробирались через густой лес, а когда вышли в родную "парковую" Сосновку и наткнулись там на знакомую компанию ребят - разрыдались. По горячим следам старшие ездили в соседнюю деревню, но тех мужчин на старом жигуленке уже не нашли.Вот такая история. Спасибо.

Ключевые слова: Леса подростки мужики авторская история

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