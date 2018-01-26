Чертовщина у моей девушки. Часть 3

Okuma Просмотров: 400 Комментарии: 11 +5 Сегодня, 05:47 by

Прeдыдущие мои истории люди поняли как байки, но, опять же, у них должны быть первоистоки, так что хоть и своеобразны они, но и правда в них есть.Дело было в доме, в котором и сейчас живет бабушка Женя, моя девушка и ее семья.Когда-то давно мама бабушки сказала ей, что если ее что-то беспокоит, то она должна подойти к воротам со стороны дороги, отойти на несколько шагов, что-то приговаривая, повернуться, и тогда она увидит, что именно беспокоит ее дом.Бабушка ловила часто взгляды из ниоткуда и как бы чье-то присутствие. Bот вечером она вышла, отошла от ворот и, когда повернулась, увидела на пруте, к которому ведут электрические провода на крыше, сидит черт. Большой, с рогами как у барана, но более широкими и не такими закрученными. Увы, девушка не помнила полного описания.Я благополучно забыл это историю, и буквально пять дней назад Яна пошла к бабушке в кухню, где та лежала, и бабушка неожиданно говорит, что кто-то "смотрит" в окно, а окно позади нее, плюс бабушка слепая, но она говорит, что чувствует это. Яна испугалась: мол, что там?Бабушка сказала:- Ушел. Вот подожди пару минут, он придет обратно.Проходит пара минут и опять бабушка говорит, что в окно кто-то смотрит.- Можешь тихо выйти, увидишь, что там, - cказала бабушка Яне, ибо та списывала ее чувство на уколы, которые ей кололи, хоть и верила ей всегда.Яна встала и пошла к двери быстрым ходом, не думая, что там кого-то увидит, но когда приоткрыла, то обомлела. Держась за подоконник лапами, сидело черное нечто с рогами, длиннющим хвостом, материальное, видела его боком, правда, не разглядела, были ли внизу копыта. Она забыла о времени, не помнит сколько стояла там, но, очнувшись, в ужасе забежала обратно.Спрашивая, что она видела, бабушка лишь сказала:- Убедилась? Еще он ночью садится ко мне на кровать и иногда смотрит с потолка на меня. А еще наши коты с ним играют.Откуда бабушка знает о последнем - без понятия, но у них 9 котов.Яна позвонила мне, у нее была ужасная истерика, я сам был в шоке. Сначала она не смогла его описать, ибо сильно плакала, но через пару дней с трудом смогла. Вообще, у бабушки на чердаке вечно стуки, кто-то ходит. Кстати, когда она была зрячей, то ночью вышла во двор и увидела, что на беседке кто-то прыгает, и это был не кот и точно не собака.Не знаю, откуда у них такое в доме, но у них всех интерес только к бабушке. Как-то давно Яна ночевала с ней в комнате, и в 12 часов бабушка ее предупредила, что сейчас что-то произойдет. И правда, пo комнате как будто что-то пронеслось, занавески затрепыхались, но на этом, благо, все закoнчилось.Скоро напишу еще про иные истории, но они не столь интересные и пугающие, как эта. Увидимся.

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