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Истории из жизни

Чертовщина у моей девушки. Часть 3

Прeдыдущие мои истории люди поняли как байки, но, опять же, у них должны быть первоистоки, так что хоть и своеобразны они, но и правда в них есть.

Дело было в доме, в котором и сейчас живет бабушка Женя, моя девушка и ее семья.

Когда-то давно мама бабушки сказала ей, что если ее что-то беспокоит, то она должна подойти к воротам со стороны дороги, отойти на несколько шагов, что-то приговаривая, повернуться, и тогда она увидит, что именно беспокоит ее дом.

Бабушка ловила часто взгляды из ниоткуда и как бы чье-то присутствие. Bот вечером она вышла, отошла от ворот и, когда повернулась, увидела на пруте, к которому ведут электрические провода на крыше, сидит черт. Большой, с рогами как у барана, но более широкими и не такими закрученными. Увы, девушка не помнила полного описания.

Я благополучно забыл это историю, и буквально пять дней назад Яна пошла к бабушке в кухню, где та лежала, и бабушка неожиданно говорит, что кто-то "смотрит" в окно, а окно позади нее, плюс бабушка слепая, но она говорит, что чувствует это. Яна испугалась: мол, что там?

Бабушка сказала:
- Ушел. Вот подожди пару минут, он придет обратно.
Проходит пара минут и опять бабушка говорит, что в окно кто-то смотрит.
- Можешь тихо выйти, увидишь, что там, - cказала бабушка Яне, ибо та списывала ее чувство на уколы, которые ей кололи, хоть и верила ей всегда.

Яна встала и пошла к двери быстрым ходом, не думая, что там кого-то увидит, но когда приоткрыла, то обомлела. Держась за подоконник лапами, сидело черное нечто с рогами, длиннющим хвостом, материальное, видела его боком, правда, не разглядела, были ли внизу копыта. Она забыла о времени, не помнит сколько стояла там, но, очнувшись, в ужасе забежала обратно.

Спрашивая, что она видела, бабушка лишь сказала:
- Убедилась? Еще он ночью садится ко мне на кровать и иногда смотрит с потолка на меня. А еще наши коты с ним играют.
Откуда бабушка знает о последнем - без понятия, но у них 9 котов.

Яна позвонила мне, у нее была ужасная истерика, я сам был в шоке. Сначала она не смогла его описать, ибо сильно плакала, но через пару дней с трудом смогла. Вообще, у бабушки на чердаке вечно стуки, кто-то ходит. Кстати, когда она была зрячей, то ночью вышла во двор и увидела, что на беседке кто-то прыгает, и это был не кот и точно не собака.

Не знаю, откуда у них такое в доме, но у них всех интерес только к бабушке. Как-то давно Яна ночевала с ней в комнате, и в 12 часов бабушка ее предупредила, что сейчас что-то произойдет. И правда, пo комнате как будто что-то пронеслось, занавески затрепыхались, но на этом, благо, все закoнчилось.

Скоро напишу еще про иные истории, но они не столь интересные и пугающие, как эта. Увидимся.
Сегодня, 05:47 by OkumaПросмотров: 400Комментарии: 11
+5

Ключевые слова: Черт магия бабушка нечто стуки присутствие авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 06:00
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (157|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 864
"Яна пошла к бабушке в кухню, где она лежала"

Это сейчас модно старушек на кухне укладывать. Или это одна и та же бабушка.


Я так понимаю чертей видеть бабуля начала с юности.

Страшно конечно это всё, страшно.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:06
+3
Онлайн
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Репутация: (532|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 728
По ходу, внучка уже переняла "дар" бабули видеть всякую хрень. Иначе как объяснить, что бабуля была уверена, что внучка увидит ЭТО? Только, если коты с ним играют, значит, ЭТО не страшное? не понятки какие-то...
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:08
+2
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Комментариев: 4 495
Да тут бесы хороводятся вокруг бабушки, раз она непростая.
Вот в данном случае ничего смешного. Я бы сбежала от такой девицы. Свет клином не сошёлся.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Sniff
Сегодня, 09:14
+2
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Публикаций: 12
Комментариев: 209
Разве можно так пугать людей?)
Я уже чувствую на себе " взгляды из нЕоткуда", а за истории ++, ненуачо?!)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:46
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1101|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 754
хм..... непростая бабушка, раз с ней по жизни одни черти... я бы 100 раз подумала прежде чем продолжать отношения с этим семейством
Артур, а бабушка вообще верующая? молитву хоть одну знает? Иконы дома есть?
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#6 написал: supik
Сегодня, 10:01
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 274
часть 1, 2, 3 вы там случаем ничего не принимаете.???

уж очень много выпало всякой фигни на долю бабули!!
Зарегистрирован: 16.11.2018
#7 написал: Ольга 1981
Сегодня, 10:07
+1
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Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 289
Цитата: Pmariam
хм..... непростая бабушка, раз с ней по жизни одни черти... я бы 100 раз подумала прежде чем продолжать отношения с этим семейством
Артур, а бабушка вообще верующая? молитву хоть одну знает? Иконы дома есть?

Тоже сразу подумала, что бабуля очень и очень странная. Просто так всякая гадость не прицепится. Страшно, наверное, так жить.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#8 написал: conjure one
Сегодня, 10:42
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Публикаций: 38
Комментариев: 2 436
Тут либо бабушка непростая и внучка потихоньку перенимает её способности, сама того не желая. Либо к семейству по какой-то неосторожной случайности прицепилось это самое нечто с рогами и теперь житья не дает. Боюсь, что отделаться от "гостя" будет непросто, раз он так капитально обосновался в доме. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#9 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 10:44
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 114
Может бабуля чего в юности натворила... приворот, например, какой-нибудь черный сделала. И расплачивается теперь. Кажись, черт сидит и ждет, когда помрет бабушка. А когда помрет, все к внучке перейдет (раз она его тоже видит). Ой, не знаю, автор... нужна ли такая девушка, потом еще вашим детям расхлебывать.
Зарегистрирован: 5.04.2013
#10 написал: Okuma
Сегодня, 11:25
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Цитата: DRUID
"Яна пошла к бабушке в кухню, где она лежала"

Это сейчас модно старушек на кухне укладывать. Или это одна и та же бабушка.


Я так понимаю чертей видеть бабуля начала с юности.

Страшно конечно это всё, страшно.

Все одна и та же.

Цитата: Pmariam
хм..... непростая бабушка, раз с ней по жизни одни черти... я бы 100 раз подумала прежде чем продолжать отношения с этим семейством
Артур, а бабушка вообще верующая? молитву хоть одну знает? Иконы дома есть?

Да, верующая, и иконы есть.

Цитата: supik
часть 1, 2, 3 вы там случаем ничего не принимаете.???

уж очень много выпало всякой фигни на долю бабули!!

93 года жизни все таки.
Зарегистрирован: 27.01.2019
#11 написал: Joss
Сегодня, 12:08
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Комментариев: 1 150
Гоголь и его "Ночь перед рождеством" отдыхает.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
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