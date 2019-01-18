Странная пропажа

слон и слоненок Просмотров: 638 Комментарии: 10 +13 Вчера, 16:56 by

В моем доме время от времени происходят странные вещи. Я рассказываю о них своим друзьям, и они не могут определиться — это жильё у меня такое или это я сама притягиваю необъяснимые явления.Я собрала вечеринку по поводу своего дня рождения. Пригласила довольно много гостей и было весело. Один гость выпил немножко больше чем нужно и, подойдя ко мне, попросился где-нибудь прилечь-отлежаться. Я отвела его в комнату сына, показала кровать, и он там остался.Праздник окончился, гости расходятся, подвыпивший гость тоже пришел в себя и собирался уходить. Единственная проблема — он, ложась на кровать, стянул с носа очки, а теперь не может их найти. Пошли, посмотрели. Подоконник, стол, тумбочка у кровати, под кроватью — все осмотрели, нигде нет. Я пообещала поискать основательней и, найдя, позвонить. Гость, очень недовольный (очки дорогие) ушел. Очки я не нашла.Прошло три года. За это время в комнате сына был сделан капитальный ремонт с выносом всей мебели. Несчетное количество раз была произведена уборка и отодвигание кровати. Но в один прекрасный вечер сын менял постельное белье и, заправляя простыню, услышал звук падающего предмета. Наклонился — на полу лежали очки. Принес он их мне — да, очки нашего гостя. Откуда они взялись у нас объяснения не нашлось. Очки вернули.

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