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Истории из жизни

Странная пропажа

В моем доме время от времени происходят странные вещи. Я рассказываю о них своим друзьям, и они не могут определиться — это жильё у меня такое или это я сама притягиваю необъяснимые явления.

Я собрала вечеринку по поводу своего дня рождения. Пригласила довольно много гостей и было весело. Один гость выпил немножко больше чем нужно и, подойдя ко мне, попросился где-нибудь прилечь-отлежаться. Я отвела его в комнату сына, показала кровать, и он там остался.

Праздник окончился, гости расходятся, подвыпивший гость тоже пришел в себя и собирался уходить. Единственная проблема — он, ложась на кровать, стянул с носа очки, а теперь не может их найти. Пошли, посмотрели. Подоконник, стол, тумбочка у кровати, под кроватью — все осмотрели, нигде нет. Я пообещала поискать основательней и, найдя, позвонить. Гость, очень недовольный (очки дорогие) ушел. Очки я не нашла.

Прошло три года. За это время в комнате сына был сделан капитальный ремонт с выносом всей мебели. Несчетное количество раз была произведена уборка и отодвигание кровати. Но в один прекрасный вечер сын менял постельное белье и, заправляя простыню, услышал звук падающего предмета. Наклонился — на полу лежали очки. Принес он их мне — да, очки нашего гостя. Откуда они взялись у нас объяснения не нашлось. Очки вернули.

Вчера, 16:56 by слон и слоненокПросмотров: 638Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Гость очки пропажа находка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Felicita
Вчера, 19:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 33
скорее всего между спинкой кровати и матрасом завались, у меня такое бывает...при смене белья не всегда можно рукой до туда достать, а когда мебель выносили, вынесли и занесли с очками они плотно прижаты поэтому не выпали
Зарегистрирован: 18.01.2019
#2 написал: слон и слоненок
Вчера, 19:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 71
скорее всего между спинкой кровати и матрасом завались


Мы при ремонте в комнате разбирали кровать и выносили во двор по частям. Там я ее мыла. Ничего нигде застрять не могло.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#3 написал: Felicita
Вчера, 19:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 33
Цитата: слон и слоненок
нигде застрять не могло.

ну тогда смею предположить что домовой наигрался и отдал
Зарегистрирован: 18.01.2019
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 21:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 395
Интересная история.
А вот параллельный миры здесь не проходят. Нет оператора за три года. Если в предыдущей истории, что из Японии или что-то там по-японски, но где-то в другом конце света (неважно), где сотрудник потерял флэшку, а потом её нашёл - ещё кое как можно связать с параллельностью.
В этой истории проходит одно уж очень фантастического предположение: мы своё время создаём сами, как единолично, так и обоюдно. Дело в том, что часы характеризуют всего лишь частоту и последовательность взаимодействия причины и следствия. По сути часы - это вовсе не время. Часы вторичны, это изобретение человеческое в ответ на категорию времени - причина-следствие. Давно замечено не только мною, но, практически всем моим окружением, что по утрам время течёт медленнее, чем по вечерам.
Возможно, что было так: захмелевший господин, удалившись в детскую комнату по указанию хозяйки, прилёг. Мешали очки, ухватил пальцами оправу очков, снял с глаз, откинул руку, разжал пальцы и выключил время в этой локальности в частности для очков на три года. Через три года очки благополучно приземлились после пальцев товарища, а потом они были возвращены ему же. Для очков трёх лет не было, разве что несколько долей секунды.
В связи с этим предположением можно по иному посмотреть на старость. Тогда старость - это вовсе не характеристика от времени (прожитых лет), это просто потеря энергии. Не удивительно, что есть "пожилые" женщины, которые могут сто очков форы дать в неотразимости любой молодой, и мужчины, перешагнувшие 70 летний рубеж, могут соперничать с атлетами. И есть молодые, которым и в тридцать лет пора "на пенсию". Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Liam
Вчера, 21:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 661
Заметил что исчезновения чаще случаются при падении предметов, реже когда они лежат в спокойном состоянии. Возможно что энергетическое поле человека может создавать электромагнитные возмущения. Так и пропадают предметы во времени или пространстве...
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#6 написал: слон и слоненок
Сегодня, 00:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 71
Возможно, что было так: захмелевший господин, удалившись в детскую комнату по указанию хозяйки, прилёг. Мешали очки, ухватил пальцами оправу очков, снял с глаз, откинул руку, разжал пальцы и выключил время в этой локальности в частности для очков на три года. Через три года очки благополучно приземлились после пальцев товарища, а потом они были возвращены ему же. Для очков трёх лет не было, разве что несколько долей секунды.


Не повлияло ли то, что гость был так сказать, навеселе?
Зарегистрирован: 20.11.2017
#7 написал: Tengu
Сегодня, 04:11
0
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Репутация: (76|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 1 301
Вот это прямо классика жанра.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 395
Цитата: слон и слоненок
Не повлияло ли то, что гость был так сказать, навеселе?

И с пьяными в дым случаются чудеса. Но в этой истории из поля зрения нельзя выбрасывать вашего сына. Дети, пока окружающие люди не начинают вдалбливать в них идеалы, представляют из себя волшебников. Не все, конечно. Есть дети, которые уже состоялись в детстве, разжёвывать не буду, - эта малочисленная категория выпадает из общего фона, они исключение из "волшебников". Основная масса искрится в своём биополе, их регулярно посещают вибрации, потому они могут творить обстановку запредельной тайны вокруг себя. (Если бы только нашёлся кто-либо из взрослых сказать, чтобы ребёнок обращал внимание на эти вибрации и изучал их, но только фиг там, нас взрослых интересует только воспитание в плане хорошо учиться и престижно работать, чтобы зарабатывать большие бабки... ).Комната вашего сына была его очаровательным миром, бесподобным и чудесным миром. Как только пьяный чел завалился в этот чудный мир, он тут же попал под влияние остановки времени. По сути, единственное место вашего дома или квартиры, где действительно хорошо для души - это комната вашего сына.
Я в восхищении от вашей истории, было бы очень хорошо, чтобы в ней не было ни капли лжи.... .
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#9 написал: VENDETTA
Сегодня, 10:23
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 9
Комментариев: 6 264
Вот гость удивился через три года, наверное) +
Аномалия у вас в комнате какая-то.
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#10 написал: слон и слоненок
Сегодня, 11:07
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Публикаций: 10
Комментариев: 71
Цитата: Eifersucht
было бы очень хорошо, чтобы в ней не было ни капли лжи.... .



В ней нет ни капли лжи. Я просто очень вкратце изложила. Комната узкая, длинная, кровать, не разобрав, не вынесешь. Откручивали спинки и в таком виде вытаскивали во двор. В комнате меняли ламинат, всё выносили. Про чудеса в этой комнате я еще напишу.

Цитата: VENDETTA
Вот гость удивился через три года, наверное) +
Аномалия у вас в комнате какая-то.


Гость ужасно удивился, но не поверил. Он скептик.
Зарегистрирован: 20.11.2017
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