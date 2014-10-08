Ух-тыыыыыыы

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:21

Причина: Стилистика автора сохранена

Максимилиан Просмотров: 286 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:21 by

Летом 2023-го я и Ленка (его девушка) отправились на дачу отдохнуть, шашлыков пожарить, проникнуться теплым сельским бытом. Домик располагался в углублении посёлка, идти от остановки примерно минут 20. Сам домик имеет забор по периметру, за исключением задней части, там всё густо поросло кустарниками и вроде как естественная ограда. Дом в два этажа, первый этаж для ночевки используется редко, ибо на вторых этажах всё обустроено комфортнее.В общем, первую пару дней мы с Леной наслаждались беззаботными деньками, к вечеру поднимались на второй этаж и залипали на фильмы и сериалы, заранее скачанные на ноут, так как с интернетом на даче, мягко говоря, туго. Так было и в тот вечер. Закрыли мы дом на замок, и предбанник я замкнул, и двери, ведущие на второй этаж, тоже. Я всегда страхуюсь, как оказалось, эта привычка более чем полезная.Лежим с Леной, смотрим тихо сериал, свет погасили. А за окном тишина. Знаешь, как оно бывает на отдаленных дачах? У нас даже фонари не светят, звука ни единого, кроме редких сверчков, и вот сквозь эту тишину непонятный звук, но опишу его как «ух тыыыыыы», будто кто-то протяжно, каким-то бесполым голосом говорит «ух тыыыыы»… Я аж хлопнул по пробелу, чтобы на паузу поставить сирик, и тут же, как звуки сериала затихли, я услышал, как кто-то ходит по участку, но уже без словесного сопровождения. Лена в руку мне вцепилась, смотрит вопросительно, а я сам в непонимании сижу и пытаюсь сообразить, как себя вести в данной ситуации. По участку тем временем наяривают круги. Я крышку ноута опустил, чтобы совсем свет убрать и чего недоброго внимание не привлекать, и тихо к окну подкрался, но один фиг, звуки есть, а ничего не видно. Вдруг вскрик, короткое «А» и снова непонятно кому голос принадлежит, ну реально бесполый. Лена что-то испуганно шепчет, и слышу я, как оно на крыльцо прошло и ручку дома трясет, так активно, минуты две, мне кажется, трясло. А у меня в этот момент прям неспокойное чувство было, что дверь я на этажах не закрыл, я Лене говорю, что я прокрадусь, проверю, та, как ни странно, ничего на это не ответила, сильно напугана была.С проверкой двери я планировал убить двух зайцев, ибо от ступеней, ведущих на второй этаж, есть небольшое окошко, которое выводит в предбанник, ну а сам предбанник — фактически одно сплошное окно, потому я хотел посмотреть, что там, ибо неизвестность для меня страшнее. Звуки возни на крыльце тем временем не прекращались. Я осторожно добрался до двери, закрыл, как оказалось, зря переживал. Начал в окно глядеть, непонятный грузный силуэт топчется и пытается в окна всмотреться. Как же мне жутко от этого стало, движения его были такими неестественными для человека. Я-то думал сначала, если оценю габариты гостя, то молоток или, на крайний случай, кочергу схвачу и выйду ему пару угроз кину, может, какой местный забулдыга решил, что в доме никого нет и можно нажиться чужим добром... Но нет... Увидев это, я прямо-таки сразу передумал. Медленно и теперь еще более трусливо и опасливо я вернулся в спальню к Леночке. Она посмотрела на меня чуть ли не плача.- Ну что там?Я ничего не ответил на это, подошел к ней и обнял, параллельно размышляя, что делать, если это каким-то образом попадет в дом. Звуки возни переместились на участок, и снова это «ух-тыыыыыы». Оно продолжало топтаться еще некоторое время, и в какой-то момент полезло в летнюю кухню, оборудованную уже больше под склад-сарай, там оно здорово шумело, видимо, не найдя ничего интересного, оно, судя по звукам, полезло в кустарники, ведущие прочь из нашего участка, на нашу с Леной радость. Но возня, ухтыканье и аканье еще не раз повторялись, но уже не на самом участке, может, и у соседей. В общем, к 8:00, когда было достаточно светло, мы легли спать, хотя звуков к тому времени не было уже часа три. Собрали шмотки после обеда, ибо желания оставаться еще на несколько ночей уже не было. Мы потом, конечно, ездили на дачу, но в большей компании, а в этом году я решил заняться забором.Что или кто это был, непонятно, но спустя время, конечно, удобнее склоняться к версии о юродивом или алкаше, а может, всё вместе взятое.

Ключевые слова: Жуть на даче дача ночью авторская история

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