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Истории из жизни

Странная история с MMS

Для начала скажу, что "клянусь, честное слово" история не выдумана, несмотря на свою очевидную абсурдность. Я про нее уже лет сто не вспоминала, а сегодня она опять пришла на ум. Вот и решила поделиться и услышать мнение людей, умеющих мыслить широко.

Я уже и не вспомню точно, какой это был год. Наверное, 2010. Мессенджерами мы тогда ещё не пользовались, сенсорные телефоны были в диковинку, фотки отправляли MMS-ками.
И вот в один прекрасный день звонит мне подруга, и мы несколько минут болтаем о том, о сём. Тут она вспоминает, что ещё не показывала мне свою новую стрижку, обещает прислать фотку и отключается.
Приходит сообщение с фотографией подруги, но не с её обычного билайновского номера, а с незнакомого мне номера Мегафон. Ну и ладно, наверное вторую сим-карту купила или телефоном мужа воспользовалась - может, на нем камера лучше...
Пишу в ответ СМС, что-то вроде: "Отличная стрижка! Тебе очень идёт!"
Спустя какое-то время получаю ответ: "Какая стрижка? Ты вообще кто?"

Не поняла... Строчу в ответ: "Ир, что случилось? Это Ульяна. Ты мне только что прислала свою фотографию с новой стрижкой!"
Приходит СМС-ка: "Вообще-то я не Ира, а Вадим. В парикмахерской уже месяц не был. И никаких фотографий никому не посылал."
Да что ж такое, разыграть подруга меня решила что ли или это минутное помешательство к ней заглянуло?! Звоню на этот номер. А там действительно не Ира, а Вадим. Объясняю ситуацию, в ответ слышу: "Такого не может быть!" Парень решил, что это был такой корявый подкат с моей стороны...
Звоню подруге. Рассказываю странную историю. Она удивлена не меньше моего, но верит, понимает, что врать ей мне не резон.
Вечером, за ужином, решила повеселить мужа небывальщиной, а он только буркнул в ответ, что этого не может быть.
Сначала я пыталась "искать правду", но ото всех слышала в ответ на свой чудесный рассказ "этого не может быть". Я и сама понимаю, что технически это невозможно, но ведь было!

Потом мне надоело каждый раз чувствовать себя дурочкой, с рассказами о событии я завязала и утешилась мыслью, что каким-то образом с нами произошло то, что невозможно ни подтвердить, ни объяснить. Ну, типа, мистикаааа...👻


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:54 by AksiaПросмотров: 927Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Странность сотовая связь ММС авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 20:35
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1916|0)
Публикаций: 98
Комментариев: 1 930
Может какой сбой у оператора был
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (152|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 802
Я уж подумала, история закончится знакомством и любовью на долгие годы, но нет) всё равно, очень интересная ситуация получилась)

Была в моей жизни тоже как-то ситуация, связанная с телефоном. Но тут интересное совпадение, без мистики) Году так в 2007-2008, когда мобильные телефоны были простенькими, звонит мне подруга и рассказывает: "Звоню только что тебе, поднимает девушка. Но голос какой-то охрипший, прокуренный что ли (мне на тот момент лет 15, не курю)". Далее её диалог "со мной". Подруга начинает диалог.
- Танюха?
- Да, я!
- Гулять сегодня идём?
- Да я уже с Андреем договорилась.
- С Андреем? А кто это?
- Парень мой.
- У тебя парень есть?
- Ну да, мы уже больше месяца встречаемся...
Повисает нелепая пауза, подруга сбрасывает звонок. И тут она понимает, что перепутала код оператора. У нас они были разные на тот момент.
До сих пор вспоминаю эту историю с улыбкой)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: Hillel Shemaya
Сегодня, 01:49
+4
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 45
Ой, тоже была история на эту тему! Я тогда была у бабушки в другом городе, мобильники были у нас кнопочные, бабуля звонить умела только. Пошла я гулять, а телефон забыла. Ну думаю ничего страшного, погуляю недолго да вернусь. И как-то с подругой засиделись, время поздний вечер, я несусь домой, реально прям бегу. Залетаю домой, начинаю бабуле объяснять почему без связи, а она мне такая удивлённая в ответ говорит, что мы же только что говорили и я ей сказала, что уже близко. Если честно, в комнату к себе я заходила крайне медленно и долго косилась на телефон, который там всё время лежал. Потом конечно дошло, что на 99 процентов бабушка просто приняла автоответчик за мой голос, ну а дальше послышалось) Но один процент сомнений остался...В любом случае ситуация для меня удачно сложилась)
Зарегистрирован: 6.02.2018
#4 написал: Албарсты
Сегодня, 04:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Было такое время...мдаа)...звонили с разных номеров, а потом выяснялось что одну циферку в номере перепутали, люди из разных городов так знакомились. Где- то даже историю такую читала: переписка двух людей:
Парня и девушки
Девушка пишет, что сейчас приедет к нему, и что бы парень принял душ и приготовился, парень настроился, ждет- а девушка из другого города и пишет другому. Созвонились- посмеялись)))
комментаторы правы- видимо сбой тогда нередко случались...
Разные случаи были)))
Зарегистрирован: 22.08.2019
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 08:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (378|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 645
Тоже случай был, правда иного жанра. Рабочие сутки, весь день и до нолей полный завал, в два часа ночи с напарником выползаем на лестницу покурить. У меня звонит телефон: ,, здравствуйте, мне нужен Зайцев Александр Григорьевич, это квартирщики, по оплате жилья...,,, Понимаю, что ошиблись, объясняю ,,квартирщикам,, что номер частный и здесь искомого нет, в ответ всё так же темпераментно: ,,это квартирщики ,.. нам Зайцева Александра Григорьевича, ..срочно, ..по оплате...,, Опять объясняю что ошиблись, делаю отбой, но меня цепляет имя. Говорю напарнику, что у нас вроде клиент с такими фио вечером проходил? Идём с напарником в отдел, на рабочем столе роюсь в куче документации, нахожу бумагу с полным совпадением фио.
Ещё раз посмотрела на номер - префикс входящего - другой регион, на другом конце страны, фамилия весьма распространённая, но полное совпадение имени - фамилии удивило. Если бы не сотрудник, который слышал весь разговор и видел документы, я бы тогда решила, что у меня от переутомления крыша подкосилась.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#6 написал: Tengu
Сегодня, 13:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 293
В данном случае - сбой связи у оператора. Они бывают весьма занятными. Мне, например, раньше приходили от близких старые, невесть какого года смски - с правильного номера, просто повторы, дубли. Но через много лет после отправки исходного сообщения. Иногда они были даже в тему!

Цитата: Hillel Shemaya
Ой, тоже была история на эту тему! Я тогда была у бабушки в другом городе, мобильники были у нас кнопочные, бабуля звонить умела только. Пошла я гулять, а телефон забыла. Ну думаю ничего страшного, погуляю недолго да вернусь. И как-то с подругой засиделись, время поздний вечер, я несусь домой, реально прям бегу. Залетаю домой, начинаю бабуле объяснять почему без связи, а она мне такая удивлённая в ответ говорит, что мы же только что говорили и я ей сказала, что уже близко. Если честно, в комнату к себе я заходила крайне медленно и долго косилась на телефон, который там всё время лежал. Потом конечно дошло, что на 99 процентов бабушка просто приняла автоответчик за мой голос, ну а дальше послышалось) Но один процент сомнений остался...В любом случае ситуация для меня удачно сложилась)


Вот это интересная история) Если бабушка слышала так себе, то, конечно, могла и за автоответчик додумать. А вдруг…))
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#7 написал: VENDETTA
Сегодня, 14:34
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (264|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 254
Цитата: Tanusha13666
Я уж подумала, история закончится знакомством и любовью на долгие годы, но нет) всё равно, очень интересная ситуация получилась)

Это для пикабу, а не 4стор)

Главный вопрос, смс с фото то в телефоне сохранилось или нет? belay Естественно на тот момент, а не сейчас
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#8 написал: Дама в черном
Сегодня, 16:22
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 385
Цитата: VENDETTA
Цитата: Tanusha13666
Я уж подумала, история закончится знакомством и любовью на долгие годы, но нет) всё равно, очень интересная ситуация получилась)

Это для пикабу, а не 4стор)

Главный вопрос, смс с фото то в телефоне сохранилось или нет? belay Естественно на тот момент, а не сейчас

Вот, вот, тоже об этом подумалось. И как бы тогда все отмахивались, что это нереально, если вот оно доказательство, с реальным фото подруги. Ещё интересно, стрижка на фото совпала с реальной, отправляла ли параллельно подруга фото со своего номера, делала ли она это самое фото.. Но об этом всем ни слова, что даже странно
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#9 написал: Aksia
Сегодня, 19:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 70
Цитата: VENDETTA
Цитата: Tanusha13666
Я уж подумала, история закончится знакомством и любовью на долгие годы, но нет) всё равно, очень интересная ситуация получилась)

Это для пикабу, а не 4стор)

Главный вопрос, смс с фото то в телефоне сохранилось или нет? belay Естественно на тот момент, а не сейчас


Сохранилось, у подруги в исходящих на ее номере Билайн, у меня - во входящих с чужого номера Мегафон

Цитата: Дама в черном
Цитата: VENDETTA
Цитата: Tanusha13666
Я уж подумала, история закончится знакомством и любовью на долгие годы, но нет) всё равно, очень интересная ситуация получилась)

Это для пикабу, а не 4стор)

Главный вопрос, смс с фото то в телефоне сохранилось или нет? belay Естественно на тот момент, а не сейчас

Вот, вот, тоже об этом подумалось. И как бы тогда все отмахивались, что это нереально, если вот оно доказательство, с реальным фото подруги. Ещё интересно, стрижка на фото совпала с реальной, отправляла ли параллельно подруга фото со своего номера, делала ли она это самое фото.. Но об этом всем ни слова, что даже странно


Да, сейчас поняла, что не всё до конца рассказала) Подруга сделала фото на свой телефон и отправила мне. Мне оно пришло с чужого номера.
Какое-то время хранила его в телефоне, потом удалила, когда память переполнилась.
Для скептиков факт фотки, посланной с какого-то номера, ничего ещё не доказывает. Может, у нее вторая сим-карта в телефоне стояла. Не звонить же для пущей убедительности каждый раз далёкому Вадиму, который и сам в эту историю не поверил. На его телефоне фотографии не было.
Скриншоты тогда не в ходу были

Цитата: Албарсты
Было такое время...мдаа)...звонили с разных номеров, а потом выяснялось что одну циферку в номере перепутали, люди из разных городов так знакомились. Где- то даже историю такую читала: переписка двух людей:
Парня и девушки
Девушка пишет, что сейчас приедет к нему, и что бы парень принял душ и приготовился, парень настроился, ждет- а девушка из другого города и пишет другому. Созвонились- посмеялись)))
комментаторы правы- видимо сбой тогда нередко случались...
Разные случаи были)))


Такие случаи хотя бы объяснить можно человеческим фактором - набрали не ту циферку. Мне так звонила месяца 2 глухая бабулечка и кричала сердито в трубку: "Людааа! Людааааа!" Мои объяснения, шо я не Люда, она просто не слышала. Пришлось на пятый раз переступить через себя и проорать в ответ: "Вы ошиблись номером!!!!!!" Услышала))

Цитата: Албарсты
Было такое время...мдаа)...звонили с разных номеров, а потом выяснялось что одну циферку в номере перепутали, люди из разных городов так знакомились. Где- то даже историю такую читала: переписка двух людей:
Парня и девушки
Девушка пишет, что сейчас приедет к нему, и что бы парень принял душ и приготовился, парень настроился, ждет- а девушка из другого города и пишет другому. Созвонились- посмеялись)))
комментаторы правы- видимо сбой тогда нередко случались...
Разные случаи были)))


Такие случаи хотя бы объяснить можно человеческим фактором - набрали не ту циферку. Мне так звонила месяца 2 глухая бабулечка и кричала сердито в трубку: "Людааа! Людааааа!" Мои объяснения, шо я не Люда, она просто не слышала. Пришлось на пятый раз переступить через себя и проорать в ответ: "Вы ошиблись номером!!!!!!" Услышала))
Зарегистрирован: 16.08.2018
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