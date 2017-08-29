Странная история с MMS

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aksia Просмотров: 927 Комментарии: 9 +11 Вчера, 19:54 by

Для начала скажу, что "клянусь, честное слово" история не выдумана, несмотря на свою очевидную абсурдность. Я про нее уже лет сто не вспоминала, а сегодня она опять пришла на ум. Вот и решила поделиться и услышать мнение людей, умеющих мыслить широко.Я уже и не вспомню точно, какой это был год. Наверное, 2010. Мессенджерами мы тогда ещё не пользовались, сенсорные телефоны были в диковинку, фотки отправляли MMS-ками.И вот в один прекрасный день звонит мне подруга, и мы несколько минут болтаем о том, о сём. Тут она вспоминает, что ещё не показывала мне свою новую стрижку, обещает прислать фотку и отключается.Приходит сообщение с фотографией подруги, но не с её обычного билайновского номера, а с незнакомого мне номера Мегафон. Ну и ладно, наверное вторую сим-карту купила или телефоном мужа воспользовалась - может, на нем камера лучше...Пишу в ответ СМС, что-то вроде: "Отличная стрижка! Тебе очень идёт!"Спустя какое-то время получаю ответ: "Какая стрижка? Ты вообще кто?"Не поняла... Строчу в ответ: "Ир, что случилось? Это Ульяна. Ты мне только что прислала свою фотографию с новой стрижкой!"Приходит СМС-ка: "Вообще-то я не Ира, а Вадим. В парикмахерской уже месяц не был. И никаких фотографий никому не посылал."Да что ж такое, разыграть подруга меня решила что ли или это минутное помешательство к ней заглянуло?! Звоню на этот номер. А там действительно не Ира, а Вадим. Объясняю ситуацию, в ответ слышу: "Такого не может быть!" Парень решил, что это был такой корявый подкат с моей стороны...Звоню подруге. Рассказываю странную историю. Она удивлена не меньше моего, но верит, понимает, что врать ей мне не резон.Вечером, за ужином, решила повеселить мужа небывальщиной, а он только буркнул в ответ, что этого не может быть.Сначала я пыталась "искать правду", но ото всех слышала в ответ на свой чудесный рассказ "этого не может быть". Я и сама понимаю, что технически это невозможно, но ведь было!Потом мне надоело каждый раз чувствовать себя дурочкой, с рассказами о событии я завязала и утешилась мыслью, что каким-то образом с нами произошло то, что невозможно ни подтвердить, ни объяснить. Ну, типа, мистикаааа...👻

Ключевые слова: Странность сотовая связь ММС авторская история

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