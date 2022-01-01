Руки матери

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Orlando Просмотров: 224 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:46 by

Маму свою я потерял не так давно. В одном из своих повествований, я уже подходил к этой теме, поэтому не стану повторяться. Каждый, кто проходил через подобное, понимает что это за боль. Последняя встреча, последний взгляд, наша слабость перед неизбежным. Мама учила меня быть сильным, когда я хоронил своих родных и друзей. Тебе ещё дела делать сынок, организовать всё нужно, расклеишься - ничего не сделаешь. Я это запомнил, когда мама ушла, я держался, не давая повода для слабости.История, которую я хочу вам представить, произошла со мной практически ровно год тому назад. В этом году весна в нашем регионе припозднилась, а в прошлом к этому моменту была в самом разгаре. Весна вообще замечательное время года, природа оживает. Великого русского поэта вдохновляла осень, но тут уж на любителя, для меня каждая весна, как новое рождение. Конец апреля, начало мая я с семьёй по обыкновению провожу за городом. Пора пробуждения после зимы в моём маленьком цветущем уголке просто прекрасна. Лес полон жизни, кругом поют птицы, гнёзда этих милых божьих птах порой находишь на своём дачном участке в самых неожиданных местах. То в густой кроне туи, то под козырьком крыльца, даже в куче старых строительных материалов.После насыщенных дней, проведённых на улице, ложишься в постель и буквально проваливаешься в здоровый крепкий сон, свежий воздух делает своё дело. В то памятное утро я проснулся рано, все домашние ещё спали, разбудил меня какой-то посторонний звук, доносящийся с крыши. Немного полежав в тишине, я уж было подумал, что показалось и решил вновь отправиться в объятия Морфея. Однако звук повторился. Выглядело это так, будто кто-то топочет лапками по потолку с внешней стороны. Затем послышалось явное хлопанье маленьких крыльев. Ну вот, снова у нас маленькие обитатели появились, видимо гнездо решили свить, это меня успокоило, и я ещё немного понежился в постели. Однако когда проснулись остальные члены семьи, то так же услышали топот и хлопанье крыльев. Всё говорило о том, что птица не может найти выход из-под крыши и хаотично мечется между кровлей и потолком. Дом у нас двухэтажный, мансарды нет, просто небольшой промежуток между крышей и потолком, там даже в полный рост не встанешь, только ползком, люка в это нежилое помещение так же нет, просто потолок из вагонки и всё. Как же тебе помочь, дружище, - подумал я и отправился на крыльцо покурить.В этот момент я заметил на окне в прихожей множество птичьих лапок, а на выходе увидел вторую птичку, она подпрыгивала к окну и билась в него лапками, оставляя следы. Маленькая трясогузка. Я проанализировал эту картину и пришёл к выводу, парочка птиц искала место для гнезда, одна из птичек пробралась под кровлю и не может выбраться, а вторая чует попавшего в беду собрата и не улетает. Подожду пару часов, если не выберется, придётся разбирать потолок и помочь несчастному созданию, решил я. По прошествии времени всё осталось как есть, и, скрепя сердце, я взялся за потолок, его пришлось вырезать в форме квадрата, чтобы я мог подняться с лестницы в это пространство. Бог с ним, потом восстановлю, лишь бы птице помочь, с этими мыслями я приступил к делу.Поставил лестницу на втором этаже, между спальнями, и начал вырезать потолок. Вырезал квадрат вагонки примерно метр на метр и заглянул в пространство между кровлей и потолком. Когда глаза привыкли к темноте, я увидел маленького возмутителя спокойствия. Маленькая трясогузка забилась в угол и отчаянно молотила крылышками по крыше с внутренней стороны. Достать её оказалось не так-то и просто. Мне было сложно развернуться в тесном пространстве, а маленький пернатый комочек не торопился ко мне в руки. Пять минут борьбы, десять, я увлёкся поимкой птички и, потеряв бдительность, двигаясь ползком на коленях назад, сорвался в вырезанное мной пространство.Инстинктивно взмахнул руками и начал проваливаться спиной в бездну. Тут мои руки кто-то подхватил... И вернул мне равновесие. Эти руки, подхватившие меня, я не спутал бы ни с какими другими никогда. Сколько раз они обнимали меня, успокаивали, эти руки благословили меня иконой в день свадьбы и проводили меня в жизнь. Я даже запах матери почувствовал. Тот самый, из детства, когда я плакал навзрыд с разбитыми об асфальт коленями, уткнувшись в мамину шею и обнимаемый её заботливыми руками.Слёзы навернулись на глаза:- Мам, ну что ты? Как ты меня, здорового мужика, удержала-то....Рядом послышался лёгкий вздох и тишина... Птичку я спас. Спустился по лестнице и открыл окна в спальнях второго этажа. Птичка сама выбралась через вырезанное мной отверстие в потолке и вылетела на волю через открытое окно. Хорошо хоть на первый этаж не полетела, а то пришлось бы по всему дому её ловить.Вот так, по-доброму, закончилась эта история со спасением маленького пернатого друга моими руками. И меня руками моей доброй мамы, руками которые позаботились обо мне даже после окончания её земного пути. Рад был описать свою историю для вас.

Ключевые слова: Птица чердак падение авторская история

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