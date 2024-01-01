Зло возвращается

Летяга Просмотров: 19 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:59 by

Моя подруга Марина вышла замуж и переехала в другой город. Мы постоянно переписывались с ней и старались увидеться в каждый ее приезд домой.Как-то раз Марина поделилась со мной своей проблемой: ей показалось, что ее мужа хочет увести другая женщина, с которой он встречался до знакомства с ней.Ева, так ее звали, была старше Марины на три года и работала переводчиком в строительной фирме. Она умела себя преподнести и всегда знала, что сказать; неудивительно, что тихая и скромная Марина чувствовала себя рядом с ней гадким утенком. «И тем не менее, Виктор выбрал меня!» – успокаивала себя моя подруга. Хотя было от чего забеспокоиться: судя по всему, Ева во что бы то ни стало решила вернуть кавалера.Она постоянно находила повод, чтобы зайти в гости, несмотря на то, что и Марину, и Виктора эти визиты раздражали. То принесет домашний пирог – не выгонишь, то окажет какую-то услугу.Наконец, Виктор решил поговорить с Евой начистоту и расставить все точки над «и». В этот день Марины дома не было, она всё узнала от мужа постфактум.Встреча Виктора и Евы проходила в маленьком кафе неподалеку от его дома. Набравшись духу, он заявил своей бывшей девушке, что больше не желает, чтобы она приходила к ним домой, что он любит свою жену и не намерен ее бросать. Ева в гневе выбежала из кафе. «Ты будешь моим во что бы то ни стало!» — крикнула она на прощание.На следующий день, когда Виктор был на работе, а Марина — дома, Ева снова зашла к ним. «Я только хотела забрать свои книги», — объяснила она и прошмыгнула в комнату. А затем столь же быстро убежала, не попрощавшись.Вскоре после этого Виктор стал чахнуть на глазах. Сначала слег с острым приступом почечных колик — и обезболивающие не помогали! Потом врачи обнаружили у него сердечную недостаточность. Наконец, рентген показал в легких какую-то опухоль. И весь этот букет болезней у здорового тридцатипятилетнего мужчины!Как-то Марина вернулась из аптеки и застала своего мужа крайне расстроенным. «Ева звонила, – объяснил он. – Интересовалась, как мое здоровье. Но откуда она узнала?..»В болезнях Виктора виновата Ева, решила Марина. И обратилась за помощью к знахарке. Та посоветовала обыскать квартиру и, если отыщется что-то странное, чужое, принести к ней – это будет подклад, причина всех несчастий. Только брать этот предмет не голой рукой, а сквозь полотенце.Подруга так и сделала. И нашла под кроватью странный амулет – маленькую подушечку в виде сердца, пахнущую травами и утыканную булавками.Знахарка посмотрела на этот амулет, покачала головой, прочитала над ним какой-то заговор и сожгла в печке. А Марине наказала: если в тот же день кто-то придет, в дом не пускать и из рук этого человека ничего не брать – злодей обязательно попытается вернуть подклад на место, иначе зло обратится на него самого.Только Марина пришла домой — звонок в дверь, на пороге Ева. Выглядела она растерянной, что было для нее нехарактерно. «Мариночка, я вам варенья принесла, возьми, пожалуйста!» — пролепетала женщина. Моя подруга отказалась и закрыла дверь.…На следующий день от общих знакомых она узнала: Еву увезли в больницу на скорой с сильнейшим сердечным приступом. А Виктор после этого пошел на поправку.Автор анонимен.

Ключевые слова: Подруга соперница бабка порча

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