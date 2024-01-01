Паранормальное в жизни

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:01 by

Сколько я ни увлекался всякими паранормальными явлениями, сам ничего и никогда не видел. Кроме нескольких случаев: первый случился примерно лет 10 назад. Жили на съемной квартире, женщина сдавала, т. к. муж умер, а она переехала за город в дом. И вот одним летним вечером приехали домой с работы, сели ужинать, и внезапно раздается звук разбитого стекла, причем с такой силой, будто там мини-взрыв произошел. Звук был со стороны шкафа с посудой. Заглядываю туда — лежат осколки от пиалки по всей внутренней поверхности шкафа. Осколки очень мелкие, не просто треснула, а именно разлетелась вдребезги. Теперь рассказываю внешние обстоятельства: никаких высоких звуков, пения, криков и т. д. не было. Низких звуков тоже не было. Вообще тишина была. Никаких вибраций дома и т. д. Ума не приложу, что это могло быть.Второй случай был еще раньше, мне тогда было лет 20. Пошел вечером гулять с собакой. Уже стемнело, и ночь была очень ясная. Спустил собаку с поводка, и пока она делает свои дела, поднимаю голову, чтобы на звезды полюбоваться, и вижу: на высоте примерно метров 10 над землей плывет облако. Что-то типа пара. Размерами примерно метр на метр. Плывет, как в мультике или какой-то комп. анимации: сзади тянется небольшой след из пара, но сам объем этого объекта не уменьшается. Я стоял, как завороженный. Оно пролетело надо мной и изменило траекторию! Немного повернув в сторону, полетело дальше. Вот что это было? У меня даже предположений нет...Ну и напоследок — самые загадочные случаи происходили с умершими родственниками. Бабушка умерла. Спустя года два мне снится сон: я иду по какой-то сюрреалистической местности (какой-то большой водоем красивый, вокруг ничего нет, только впереди некое строение). Со мной идет бабушка, и мы разговариваем. Я ее спрашиваю: «Ну и как тебе тут?» Разве не скучно? Она отвечает: «Нет, ты что? Тут у нас очень хорошо. Мы каждый вечер садимся и смотрим телевизор в специальной комнате. И вообще тут очень классно». И тут я замечаю впереди женщину азиатской внешности. Она говорит моей бабушке: «Пойдем, нам уже пора». Бабушка идет за ней, и я просыпаюсь. Рассказал маме, она говорит: «Слушай, а ведь бабушку, когда хоронили, перепутали в морге и сначала привезли вместо нее женщину — казашку (азиатская внешность)... Такие ужасные ошибки бывают в моргах, не удивляйтесь. Но факт есть факт».Скажу еще, что к жизни я отношусь как исследователь и наблюдатель. Почти не верю на слово, если только не уверен в человеке или сам что-то такое не увижу. Но если и вижу, то стараюсь подходить с холодным рассудком. И хотя я хотел всегда увидеть что-то необычное (любимый сериал детства — «Х files»), но ни годы работы в ужасной травматологической больнице, ни годы работы в старых заброшенных чердаках и подвалах, ни ночные смены на многих предприятиях, ни годы жизни на съемных квартирах и домах, где кто-то недавно умер и т. д., ничего паранормального не показали мне.Автор - SokoNikita.

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