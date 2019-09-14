Подборка комментариев - 4

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Летяга Просмотров: 203 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:24 by

Сама в нечисть не особо верю. Но Водило на себе испытала, не могла выйти с поля. Вроде вон лесополоса, за ней дорога к селу. А я иду-иду, и фигня какая-то, кусты какие-то начались, и поле не кончается, а глянула назад — вообще незнакомая местность. И связи нет... Труханула я, конечно, назад не пошла. Увидела вдалеке машина едет, метнулась в её сторону. Побежала, не догнала, но на дорогу выбежала. Вышла потом к селу, которое было восточнее того, куда мне надо было. Когда дома рассказала, бабушка мне сказала, что это Водило, оно любит людей заводить, с дороги сбивать.У нас говорят, леший водит. Одна женщина пошла за ягодками с двухлетним сыном, рядом от дома, места знакомые с детства, потеряться невозможно: с одной стороны река, с другой дорога, с третьей дорога, с четвертой деревня. Квадрат примерно два на два км. Бля, она там два дня ходила!!!! На третий вышла в деревню. Все живы.А искать почему их никто не пошёл?Конечно, искали. Первым делом там поискали. Не нашли же! Подумали, может, попутала чего и перешла дороги. А там уж на много км тайга, на границе Архангельской области и Коми дело было. И уже искали глобально, на много о км.Я как-то шел с собакой в лес, который буквально в сотне метров от дома. Зимой, в пасмурную погоду. Лес не дикий, полно каких-то колей от машин, просек, недалеко железная дорога. Решил войти в лес, пройти шагов 100 прямо, потом чутка влево, и вышел бы как раз к дому, а вместо этого плутал там минут 30, еще и темнеть начало. Тупо прислушался к интуиции, взял поводок покрепче и рванул с псом на внутренний голос. Вышли к железной дороге, которая вообще противоположна моему дому. Там тоже стало непонятно, куда идти: никаких огней ни вправо, ни влево от дороги. Опять наугад повернул в нужную сторону, и показались огни домов.Моя бабушка рассказывала эту историю своей маме, а мама передала мне. Когда она работала в деревне, в один из рабочих дней начался дождь и гроза. Бабушка была на поляне, которую знала как свои пять пальцев. Она пошла в домик, который был построен для работников, но не нашла его. Она ходила и ходила кругами на этой поляне и возвращалась обратно.Как я уже говорил, бабушка знала этот лес и поляну как свой дом. Потом она увидела в грязи следы, похожие на копыта, рядом со своими. Хотите верьте, хотите нет, но бабушка рассказывала эту историю в здравом уме. Сразу после этого она начала молиться и вышла из поляны.Друг рассказывал историю, что зашёл как-то в лес и там часа два проходил. Начались какие-то незнакомые места, а потом вышел у села. Но не возле своего, а возле другого. С него как-то на автобусе добрался к себе, потом по карте посмотрел — а то село километрах в 50 от места, где он заходил, и попасть туда за два часа он никак не мог.Да, есть что-то такое. Мы осенью за грибами так сходили. Лесок — полчаса от дома, узкий и длинный, дорожка там — не заблудиться, муж рядом всё детство провел, и ничего не предвещало. Прошли немного, видим, что нет грибов, и повернули к машине — а вместо дорожки какие-то кусты повылезали, туда шли быстро и без проблем, а назад не можем, и связь пропала, карту не откроешь. А нас двое взрослых и два малых ребенка, муж взял меньшего на руки, я подбадриваю старшего, идем, продираемся, и бац — какой-то просвет, вышли — поле и дорога на село, которое за городом. Т. е. шли к машине, а вышли с противоположной стороны. Зато связь появилась, вызвонили друзей, чтобы нас подвезли домой, а мужа — к машине, они, конечно, ржали, а мы тогда перетрухнули слегка, такое чувство беспомощности и нереальности происходящего...

Ключевые слова: Лес поле дорога тропа комментарии

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