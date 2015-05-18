Паранормальное в юриспруденции

Летяга Просмотров: 424 Комментарии: 1 +11 Вчера, 10:34 by

До того как стать адвокатом, я работал в должностях следователя, старшего следователя и заместителя руководителя следственного отдела в Следственном комитете РФ.В первый год моей службы мне передали довольно-таки сложное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.Дело тогда казалось мне сложным, сейчас, конечно, оно мне показалось бы простым, сложность в те времена скорее представлял старший помощник прокурора, в чьи обязанности входила проверка уголовных дел, направленных прокурору. Суть была в том, что, если обвиняемый вину не признаёт, от нас требовали максимально обеспечить полноту расследования, то есть провести кучу ненужных экспертиз и допросить ненужных свидетелей, в противном случае дело ждал ДОС — возврат прокурором на дополнительное расследование. В некоторых регионах это называют ДОПом.В одну пятницу вечером я решил после работы взять пару пустых бланков протоколов допросов свидетелей и поехать на «поквартирку», то есть допросить соседей, вдруг кто-то что-то знает о событиях произошедшего. Начать я решил с квартиры, которая находилась через стену от квартиры — места происшествия. Согласно рапорту оперуполномоченного «Убойного отдела», когда он делал поквартирный обход, в данной квартире никого не было. Мне, в отличие от него, повезло, дверь открыл мужчина в возрасте около 35–40 лет, оказался адекватным и общительным, я его допросил по обстоятельствам дела, в принципе, он особо не обладал сведениями, лишь подтвердил, что в квартире/месте происшествия проживали в тот период мужчины, внешне похожие на лиц, которые неоднократно отбывали наказание в местах не столь отдаленных, что было правдой.Но он мне поведал историю, от которой у меня волосы дыбом встали. Следует отметить, что допрос я его проводил примерно в октябре/ноябре месяце, событие преступления имело место в начале января, труп потерпевшего был обнаружен в снегу возле озера в апреле, уголовное дело, соответственно, было возбуждено только в мае по получении результатов судебно-медицинского исследования трупа.Со слов данного свидетеля, эти мужчины съехали с этой квартиры ещё в январе, что было логичным, так как там же было совершено преступление. Затем в феврале туда заехали новые жильцы, семейная молодая пара. В один из дней они познакомились на лестничной площадке, и новый жилец посетовал на то, что по ночам по их квартире кто-то ходит. А один раз ночью мой рассказчик проснулся от криков и визгов, вышел на лестничную клетку и увидел, что новые жильцы поспешно покидают квартиру и забирают только самое важное. Когда он спросил у них, что происходит, они ответили, что они проснулись и увидели, что перед кроватью стоит маленький мужчина и на них смотрит.А потерпевший, по моему уголовному делу, имел рост 150 сантиметров, и про это ну никак не могли знать ни эти жильцы, ни мой свидетель. Тем более, с его слов, это происходило в феврале, а в феврале, кроме непосредственного очевидца и обвиняемого, никто не знал о том, что было совершено преступление. Про обстоятельства дела я своему свидетелю, естественно, ничего не говорил.Автор - WuRDiX.

Ключевые слова: Следователь свидетели преступление опрос призрак

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