Истории коллеги

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:54

курилка-дурилка Просмотров: 57 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:54 by

Сегодня вечером на работе было скучновато, стали вспоминать, что интересного и мистического происходило с нами в жизни. И одна коллега рассказала аж чуть ли не с десяток историй, совсем коротеньких и пару более длинных. Длинные, скорее всего, я выложу отдельными постами. Ну а здесь будут короткие.История первая.Когда Оксане (коллегу так зовут) было лет 7-8, её каждое лето вместе с её братьями-сестрами, как родными, так и двоюродными, отправляли к бабушке с дедом в деревню. Там у них был частный кирпичный дом с чердаком, как и полагается. На чердаке был сложен разный хлам: банки-бутылки, доски, тряпки и тому подобное. Детей укладывали на ночь всех в одной комнате. И вот очередная ночь, взрослые уже уснули, а дети, естественно, лежат, болтают, хи-хи, ха-ха. И тут они услышали, как по чердаку кто-то маленький пробежал и задел банку. Банка упала на бок и покатилась там по полу. И этот некто побежал за банкой и ПОСТАВИЛ ЕЕ НА ДОНЫШКО. В этот момент хихикать резко расхотелось всем. Вскочили с криками побежали к бабушке в комнату. Дед, ворча, полез на чердак и конечно же, там никого не было. Но одна банка стояла в стороне, там где ее догнал и поставил этот самый кто-то.История вторая.В другое лето Оксану так же отправили в ту деревню. Она вообще боялась туда ездить в принципе из-за этих всех странных случаев. Но выбора особо не было. В этот раз опять все происходило ночью. Взрослые спят, дети тоже, одной Оксане не спалось. Она спала в кровати, которая стояла вдоль стены. Через стену находилась кухня, в которой в это время был ремонт. И Оксана вдруг услышала, как кто-то ходит вдоль стены кухни со стороны улицы. То есть услышала аж через две стены. И звук шагов был таким, как будто лошадь ходит, то есть звук копыт. «Лошадь» прошлась вдоль стены, остановилась и раз шесть резко и громко, со всей силы ударила по стене! По звуку было похоже, как будто она била кувалдой как минимум! Потом неожиданно перестала стучать и пошла себе дальше, стуча копытами по земле. И резко шаги ее стихли. Оксана потом рассказывала об этом бабушке, но она ей не поверила, конечно. Никаких следов на стенах дома не было, как и следов копыт во дворе. Но Оксана утверждает, что точно не спала в этот момент, то есть это был не сон однозначно.История третья.Снова этот дом, снова ночь. В этот раз Оксана была в комнате вдвоем с сестрой. Обе не спали. Окно из спальни было напротив калитки. Калитка, когда ее открывали-закрывали, издавала два характерных скрипа друг за другом, перепутать было невозможно ни с чем точно. И вот они лежат в кроватях, перешептываются, чтоб не разбудить никого. И вдруг слышат со двора двойной скрип калитки! Которая, естественно, всегда запиралась на ночь! Дед всегда строго за этим следил. И после этого скрипа послышался звук со двора, как будто кто-то качается на качелях. И тут до сестер доходит, что у них НЕТ во дворе качелей! И вообще нигде рядом нет! Были где-то качели, метрах в 800 от их дома, на детской площадке, но чисто теоретически, даже если бы кто-то вдруг в два часа ночи захотел «покачаться на качельках», у них бы не было слышно их скрипа! К тому же окно было закрыто на ночь. Девчонки вроде бы не особо сильно испугались, будить они никого не стали тогда, просто одна из них перелезла в постель к другой, просто чтоб было поспокойнее, так они и уснули.История четвертая.Эта история уже случилась с Оксаной во взрослом возрасте, ей было лет 20. Они с мамой переехали в другой город и сняли там двухкомнатную квартиру. У Оксаны там была своя комната. И вот в первую ночь легли они спать. Спали просто прекрасно. Утром Оксана просыпается, а у нее на голове сбоку из одной прядки колтун спутан. Как будто, говорит, волосы спутали и потом еще начесали дополнительно. Полчаса сидела-расчесывала, чуть на работу не опоздала. На следующее утро - та же картина: опять колтун начесан. И так неделю подряд.А в квартире с ними жили четверо котов. Трое из них вели себя нормально, а вот четвертый частенько сидел у Оксаны в комнате и пялился в угол, как будто видел там кого-то. Но больше ничего странного вообще не происходило. Только вот эти каждодневные колтуны из волос.И Оксана поняла, что у нее в комнате кто-то живет. И хулиганит каждую ночь. И она решила попробовать задобрить этого кого-то. Села на кровать и говорит:- Ну зачем ты это делаешь? Я же ничего плохого не сделала тебе. За что ты так с моими волосами? Извини, если я тебя обидела чем-то.Ну и еще что-то подобное говорила с полчаса где-то. Рассказывала нам когда, говорит, было ощущение, что со стороны я как дурочка какая-то, сижу, сама с собой разговариваю.А на следующее утро просыпается, а у нее волосы в косу заплетены! Коса ничем не закреплена, просто заплетена, когда Оксана вставала с кровати, коса распускаться начала. С тех пор ничего больше подобного с ней не происходило. Кто же, интересно, это все-таки был?История пятая.Вернемся в ту же деревню, лет на 6 назад от предыдущей истории. Оксане тогда было лет 14-15. Был вечер, но еще окончательно не стемнело. Они с братом стояли у открытого окна и о чем-то разговаривали.И тут в окне увидели, как бесшумно какая-то белая фигура перепрыгнула со двора соседей к ним во двор через забор. И тут же, не останавливаясь, сиганула на улицу уже через их забор. На минуточку, высота обоих заборов — под 2 метра.Оксана говорит, у нее возникла почему-то ассоциация прыгунов олимпийских с шестом. Но у этой фигуры шеста никакого не было.Что это все-таки было, осталось загадкой. Показаться ей не могло - брат тоже это видел.История шестая.Оксане на момент событий было лет 10.Она с младшим братом и мамой была дома в тот вечер. Раздался звонок в дверь, мама подошла и спросила: «Кто там?»В ответ услышала:- Светка, открывай, это мама!Ну, она дверь и открыла. Только за дверью никого не оказалось.Позвонила она бабушке. Та, как услышала рассказ, кричать на нее начала. Мол, беду в дом пустила да все такое…Не знаю, совпадение или нет, но потом Оксана с мамой и братом простудились сильно, чуть не до воспаления легких. Долго болели, почти месяц, потом, слава Богу, выздоровели. Может и впрямь она тогда беду в дом пустила?..Вот такие истории. Если понравятся, есть еще парочка, но они более длинные, тоже их выложу.

Ключевые слова: Мама деревня бабушка домовой коса квартира Нечто в темноте авторская история

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