Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Истории коллеги

Сегодня вечером на работе было скучновато, стали вспоминать, что интересного и мистического происходило с нами в жизни. И одна коллега рассказала аж чуть ли не с десяток историй, совсем коротеньких и пару более длинных. Длинные, скорее всего, я выложу отдельными постами. Ну а здесь будут короткие.

История первая.

Когда Оксане (коллегу так зовут) было лет 7-8, её каждое лето вместе с её братьями-сестрами, как родными, так и двоюродными, отправляли к бабушке с дедом в деревню. Там у них был частный кирпичный дом с чердаком, как и полагается. На чердаке был сложен разный хлам: банки-бутылки, доски, тряпки и тому подобное. Детей укладывали на ночь всех в одной комнате. И вот очередная ночь, взрослые уже уснули, а дети, естественно, лежат, болтают, хи-хи, ха-ха. И тут они услышали, как по чердаку кто-то маленький пробежал и задел банку. Банка упала на бок и покатилась там по полу. И этот некто побежал за банкой и ПОСТАВИЛ ЕЕ НА ДОНЫШКО. В этот момент хихикать резко расхотелось всем. Вскочили с криками побежали к бабушке в комнату. Дед, ворча, полез на чердак и конечно же, там никого не было. Но одна банка стояла в стороне, там где ее догнал и поставил этот самый кто-то.

История вторая.

В другое лето Оксану так же отправили в ту деревню. Она вообще боялась туда ездить в принципе из-за этих всех странных случаев. Но выбора особо не было. В этот раз опять все происходило ночью. Взрослые спят, дети тоже, одной Оксане не спалось. Она спала в кровати, которая стояла вдоль стены. Через стену находилась кухня, в которой в это время был ремонт. И Оксана вдруг услышала, как кто-то ходит вдоль стены кухни со стороны улицы. То есть услышала аж через две стены. И звук шагов был таким, как будто лошадь ходит, то есть звук копыт. «Лошадь» прошлась вдоль стены, остановилась и раз шесть резко и громко, со всей силы ударила по стене! По звуку было похоже, как будто она била кувалдой как минимум! Потом неожиданно перестала стучать и пошла себе дальше, стуча копытами по земле. И резко шаги ее стихли. Оксана потом рассказывала об этом бабушке, но она ей не поверила, конечно. Никаких следов на стенах дома не было, как и следов копыт во дворе. Но Оксана утверждает, что точно не спала в этот момент, то есть это был не сон однозначно.

История третья.

Снова этот дом, снова ночь. В этот раз Оксана была в комнате вдвоем с сестрой. Обе не спали. Окно из спальни было напротив калитки. Калитка, когда ее открывали-закрывали, издавала два характерных скрипа друг за другом, перепутать было невозможно ни с чем точно. И вот они лежат в кроватях, перешептываются, чтоб не разбудить никого. И вдруг слышат со двора двойной скрип калитки! Которая, естественно, всегда запиралась на ночь! Дед всегда строго за этим следил. И после этого скрипа послышался звук со двора, как будто кто-то качается на качелях. И тут до сестер доходит, что у них НЕТ во дворе качелей! И вообще нигде рядом нет! Были где-то качели, метрах в 800 от их дома, на детской площадке, но чисто теоретически, даже если бы кто-то вдруг в два часа ночи захотел «покачаться на качельках», у них бы не было слышно их скрипа! К тому же окно было закрыто на ночь. Девчонки вроде бы не особо сильно испугались, будить они никого не стали тогда, просто одна из них перелезла в постель к другой, просто чтоб было поспокойнее, так они и уснули.

История четвертая.

Эта история уже случилась с Оксаной во взрослом возрасте, ей было лет 20. Они с мамой переехали в другой город и сняли там двухкомнатную квартиру. У Оксаны там была своя комната. И вот в первую ночь легли они спать. Спали просто прекрасно. Утром Оксана просыпается, а у нее на голове сбоку из одной прядки колтун спутан. Как будто, говорит, волосы спутали и потом еще начесали дополнительно. Полчаса сидела-расчесывала, чуть на работу не опоздала. На следующее утро - та же картина: опять колтун начесан. И так неделю подряд.
А в квартире с ними жили четверо котов. Трое из них вели себя нормально, а вот четвертый частенько сидел у Оксаны в комнате и пялился в угол, как будто видел там кого-то. Но больше ничего странного вообще не происходило. Только вот эти каждодневные колтуны из волос.
И Оксана поняла, что у нее в комнате кто-то живет. И хулиганит каждую ночь. И она решила попробовать задобрить этого кого-то. Села на кровать и говорит:
- Ну зачем ты это делаешь? Я же ничего плохого не сделала тебе. За что ты так с моими волосами? Извини, если я тебя обидела чем-то.
Ну и еще что-то подобное говорила с полчаса где-то. Рассказывала нам когда, говорит, было ощущение, что со стороны я как дурочка какая-то, сижу, сама с собой разговариваю.
А на следующее утро просыпается, а у нее волосы в косу заплетены! Коса ничем не закреплена, просто заплетена, когда Оксана вставала с кровати, коса распускаться начала. С тех пор ничего больше подобного с ней не происходило. Кто же, интересно, это все-таки был?

История пятая.

Вернемся в ту же деревню, лет на 6 назад от предыдущей истории. Оксане тогда было лет 14-15. Был вечер, но еще окончательно не стемнело. Они с братом стояли у открытого окна и о чем-то разговаривали.
И тут в окне увидели, как бесшумно какая-то белая фигура перепрыгнула со двора соседей к ним во двор через забор. И тут же, не останавливаясь, сиганула на улицу уже через их забор. На минуточку, высота обоих заборов — под 2 метра.
Оксана говорит, у нее возникла почему-то ассоциация прыгунов олимпийских с шестом. Но у этой фигуры шеста никакого не было.
Что это все-таки было, осталось загадкой. Показаться ей не могло - брат тоже это видел.

История шестая.

Оксане на момент событий было лет 10.
Она с младшим братом и мамой была дома в тот вечер. Раздался звонок в дверь, мама подошла и спросила: «Кто там?»
В ответ услышала:
- Светка, открывай, это мама!
Ну, она дверь и открыла. Только за дверью никого не оказалось.
Позвонила она бабушке. Та, как услышала рассказ, кричать на нее начала. Мол, беду в дом пустила да все такое…
Не знаю, совпадение или нет, но потом Оксана с мамой и братом простудились сильно, чуть не до воспаления легких. Долго болели, почти месяц, потом, слава Богу, выздоровели. Может и впрямь она тогда беду в дом пустила?..


Вот такие истории. Если понравятся, есть еще парочка, но они более длинные, тоже их выложу.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:54
Сегодня, 06:54 by курилка-дурилкаПросмотров: 57Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Мама деревня бабушка домовой коса квартира Нечто в темноте авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.