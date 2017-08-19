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Истории из жизни

Нечто непонятное на пустынной трассе. Интригующая история

Этот необъяснимый случай произошел на ночной трассе в конце лихих 90-х годов. И хотя с той поры река времени далеко унесла свои воды, но каждый раз, когда вспоминаю о случившемся, неконтролируемо накатывает неприятное ощущение нервного напряжения, которое тогда пришлось испытать на пустынной дороге.

В ту незабываемую ночь я вместе с коллегами возвращался на грузопассажирской Газели из командировки. После завершения строительства загородного дома в загадочных лесах Карелии наша бригада отправилась домой через Питер.

Конечно, на трассах, особенно в глухих местах, периодически происходят странные события. Но большинству из них можно найти хоть какое-то логичное объяснение. Однако то, что тогда нам довелось увидеть на трассе, до сих пор остается загадкой. И довольно неприятной. Если мягко сказать.

Была слякотная осенняя ночь. С хмурых небес накрапывал мелкий нудный дождик. Вдоль земли стелился седой туман. Места там глухие, населенные пункты располагаются друг от друга на больших расстояниях. Темень стояла непроглядная: ни на небе, ни на земле не было ни одного огонька. На дороге пустынно, лишь наша одинокая машина пробирается по спящей местности, прорезая ночную тьму ярким светом фар.

Все произошло, когда наша Газелька только-только начала движение по мокрому асфальту: делали короткую остановку на обочине, по надобности. Никто не спал, поэтому все пятеро, находившиеся в салоне, стали свидетелями того, что случилось спустя несколько секунд: проехали не более двухсот метров от места остановки.

Когда в лучах дальнего света фар внезапно возникает перебегающий через дорогу человек, то в большинстве случаев его достаточно хорошо видно. Можно успеть различить не только фигуру: в зависимости от расстояния до пешехода и скорости автомобиля можно разглядеть цвет одежды, обуви, лицо, даже какие-то мелкие детали.

Но в тот раз мы увидели, как через дорогу переходило что-то, ранее нам неизвестное. Свет фар выхватил из темноты высокий бесформенный силуэт, который плотным, непроницаемым сгустком черноты неспешно перемещался над светлой поверхностью тумана. Похоже на человека, одетого в балахон или рясу с капюшоном, который закрывал половину того, что должно называться лицом. Однако там было всё что угодно, но только не лицо человека. Конечностей не было видно.

Наш водитель кратко, но ёмко матюкнулся и одновременно резко затормозил. Это что-то непонятное остановилось, развернулось в нашу сторону, и мы все почувствовали неприятный, пронзительный взгляд. Спустя мгновение нечто направилось в нашу сторону: двигалось странно, будто приставными шагами. Во всем происходящем чувствовалась нескрываемая угроза.

Черный силуэт видели все, кто находился в салоне автомобиля. Потом один из свидетелей говорил, что в первое мгновение, когда увидел эту странную фигуру, решил, что это кто-то из жителей ближайшей деревни таким образом развлекается, либо собирается устроить подставу с пешеходом.

Но в тот миг почти все мы впали в какой-то ступор, кроме водителя. Этот пожилой человек, с богатым жизненным опытом, быстро перекрестился, зашептал «Отче Наш». Одновременно с этим, буквально на автомате, воткнул заднюю скорость и нажал на газ.

Как только водила начал молиться, эта чёрная сущность остановилась, а затем исчезла, растворившись во тьме, словно её и не было. От нашей машины до этого черного силуэта было не более 30 метров. Если бы нечто побежало или прыгнуло в сторону, то мы бы это заметили. Однако оно просто исчезло. Сразу в свете фар стало видно всё то, что находилось за этим непонятным образованием, которое не отражало свет.

Оставшуюся часть пути наш водила вёл машину на предельно возможной скорости, а мы отходили от испуга. Так и не поняли, кто или что это было – то ли неведомое существо, то ли потусторонняя сущность. Но это нечто точно не человек, и у него не было к нам добрых намерений.


Автор - Павлов-Сибиряк.
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13-02-2024, 10:02 by ЛетягаПросмотров: 483Комментарии: 1
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Ключевые слова: Газель дорога автомобиль дорожная мистика

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:57
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Как только водила начал молиться, эта чёрная сущность остановилась, а затем исчезла, растворившись во тьме, словно её и не было. Вот что молитва «Отче Наш» делает. 407
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
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