Цыганово⁠⁠

Летяга Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:59 by

А не написать ли мне что-нибудь такое, граничащее с мистикой и реальностью?Напишу.Я сейчас - в отпуске, и есть время. Вы и не представляете, какое для меня теплое, родное и свободное понятие «отпуск». Отпуск — это как каникулы в детстве!Сбегу из дома и завихрюсь по пыльной жаркой проселочной дороге. Выбирай! Направо – речка Волчиха и сосновый бор, налево – степь с рожью, гречихой, а то и просто невспаханные острова земли с чертополохом, молочаем и куриной слепотой. Если прямо, то – совхоз с тракторами, машинами, сеялками-веялками и другой неведомой мне дребеденью. За совхозом – совхозный сад с рядами яблонь, кустов малины и смородины.Народное богатство охранялось, но для меня и моего конопатого друга Васьки – преград не было. Стыдно было, но не долго. От того, что мы залезем в сад, насытимся сами и набьем карманы яблочками, разве совхоз обеднеет? Совхоз-то наш был не какой-нибудь, а богатый, передовой! И носил он гордое название совхоза имени ХХIV партсъезда КПСС.Культурно-развлекательных мероприятий в нашем поселке было немного, а во время сельской страды, вообще, не было. Строгий председатель совхоза Андрей Леонтьевич Шукшин, между прочим, - родной дядька Василия Макаровича, во время посевной или уборочной запрещал продавать водку, справлять дни рождения и свадьбы. Бабки зубоскалили: «Была б его воля, так он из-за ентих показателей рожать и умирать запретил бы!»И вот однажды летом в самый разгар сенокоса заезжает в нашу деревню цыганский табор! Шукшин – в ярости!Ведь что такое цыгане? Это же неуправляемый праздник-ярмарка! Нелегальная продажа водки и разного рода вещей: брошки, булавки, кольца, серьги, помада, конская сбруя, кожаные ремни и т.д. и т.п. Все вкусы и интересы учтены! И бабы, и мужья довольны. Нет денег? Ерунда. Можно выменять на кусок сала, курицу, яйцо. Предчувствуя потери трудодней, Шукшин дает команду поселковой милиции: не дать цыганским силам обосноваться в образцовом поселке, насильственно сопроводить их в другой район! И табор, действительно, проходит через село, а далее – в бор. Цыгане углубились в лес и возле лесного озера разбили свои палатки.И что? Да ничего! Сельчане при желании могли их навещать и навещали!Скажем так, Андрей Леонтьевич не в полной мере обезопасил поселок от цыган.Была в том таборе старая слепая цыганка. Карты и линии на ладонях рук она уже не видела, гадала на ощупь. Брала человека за левую руку и говорила то, что было; брала за правую руку, говорила то, что будет. Цыганка та никогда не ошибалась. Так получилось, что это знойное лето для неё стало последним. Она умерла на берегу озера, там её и похоронили. А место это прозвали Цыгановым.Цыганка умерла, но по-прежнему гадала… Спросите, как? Просто. Достаточно было задремать в Цыганово (там был лесхозный покос, и косари часто отдыхали на свежескошенной траве), как во сне появлялась гадалка. Всё вам расскажет, о чем ни спросишь. Много историй ходит про эти вещие сны.Расскажу только одну. Жила в нашей деревне одна неприятная и неопрятная женщина Валентина. В доме у неё не прибрано, в огороде – сорняки, скотина не кормлена,а Валентина сидит где-нибудь на скамейке, ногами болтает, семечки лузгает да сельчан обсуждает. И пропало как-то у той Валентины дорогущее кольцо. Стала болтушка на соседку грешить, мол та, дескать, забралась к Валентине в баню и украла забытое кольцо с подоконника. А соседка её, баб Маша, - божий одуванчик! Без стука в ограду даже не зайдет, не то, чтобы по чужим баням шастать.Дело дошло до того, что Валентина упросила мужа подвезти её в Цыганово. Намазалась тетка вонючими средствами, чтоб комары и оводы её не доставали, и улеглась на зеленую травку. Задремала. И вот снится ей старая цыганка, подходит она с посохом к Валентине и говорит сердито: «Ах, ты – лодырь последняя! Кольцо твоё - в пыли под кроватью валяется. Куры твои дохнут от того, что ты воду в поилках уже месяц как не меняла! Не смей добрых людей оговаривать!» Сказала это цыганка да как треснет для убедительности Валентину посохом по голове. Проснулась тетка, заорала от страха. Видит, возле её головы ветка сосновая лежит. Видно, с дерева свалилась от ветра.Дошла ли, добежала ли Валентина до дома, не отвечая на вопросы мужа, шмыг сразу под кровать. Вылезла оттуда спустя минуту с паутиной на голове и с кольцом на пальце. Потом взяла ведро с водой да тряпку. Весь день мыла, протирала, стирала, курятник почистила, воду курам поменяла. На следующий день баба встала ранёхонько, пошла в огород сорняки пропалывать. Короче, изменилась женщина в самую лучшую сторону!В 2015 году мне тоже довелось побывать на том озере, но это, как любит говорить Леонид Семенович Каневский, уже совсем другая история.Автор - LightPhotinia.

Ключевые слова: Совхоз табор цыганка озеро гадания

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