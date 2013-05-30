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Истории из жизни

Поиск деда

Я поисковик LizaAlert. Искали деда в ночном лесу на болотах. Перед выходом из штаба местные посоветовали не ходить в одну сторону леса, мол вот там чертова поляна, а вот там ведьмино болото, много людей там пропало. Ну мы, конечно же, пошли, с собой навигатор Garmin и три телефона с оффлайн картами, на всем оборудовании пишется трек. Лес представлял из себя сосновый бор, без холмов и оврагов, местами с болотцами и буреломом, с множеством абсолютно одинаковых огромных поваленных сосен, с вырванной корневой системой, которая представляла из себя земляной гриб метра два в высоту.

Огромное количество разнообразных фантиков, пакетов и тряпок, привязанных к деревьям, так же находили предметы верхней одежды, добрую кожаную куртку, висящую на дереве, рубахи, ведра, корзинки.

И в вот я веду группу прямо, но мой навигатор упорно мне показывает, что я повернул налево, сверяюсь с компасом на аварийный азимут - полная ерунда, зову остальных к себе. Что вы думаете? На каждом навигаторе абсолютно разный трек, в разные стороны, компас не работает. Ребята, мы заблудились на поляне размером в 200 метров при полном оборудовании. Выйти удалось только по деревьям, ну т.е. засекаешь пару деревьев, идешь на них прямо не отрывая глаз, и т.д. Через 200-300 метров оборудование пришло в норму, треки сошлись. Обратно возращались по краю этой поляны, навики снова тоже ерундили, при том как у остальных групп все было хорошо. А теперь представьте пенсионера ночью в этом лесу. P.s. деда нашли живым на другой стороне СНТ на краю болота.


Автор - volevou5.
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Сегодня, 16:32 by ЛетягаПросмотров: 270Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Ночь лес поиск поляна навигатор LizaAlert

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 313
У нас тут есть местечко огромное, где были от времён царя карьеры добычи песка. Карьеры заполнены водой. Там компас показывает по другому буквально у каждого карьера, если зайти по особому, как бы между карьерами. Ума не приложу почему так? Мне кажется, что такое поведение компаса связано как-то с разными объёмами воды.
И в лес лучше заходить с наручными часами, с самого начала подмечать с какой стороны солнце, с какой шумная дорога, заранее подмечать высокие ориентиры. Обязательно не только активными должны быть ориентиры на визуальность, но и на звук, запах. Необходимо также уважать лес, быть осторожным и аккуратным, быть готовым буквально ко всему. Не лезть на рожон, а обходить подозрительные и опасные участки. Уважать диких обитателей леса. И тогда лес осторожному человеку будет показывать творческую сторону себя.
У меня как-то было, что за мной по пятам следовала незаметно малюсенькая птичка. Интересно так смотреть, когда она следуя за мной, периодически осторожно выглядывает из-за дерева. Часа три меня провожала.
Ещё как-то видел застывшую белку на стволе дерева в метре от земли. Она вообще не шевелилась. Миновал её, только тогда она взобралась на дерево.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Arhip
Сегодня, 19:15
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1891|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 869
Цитата: Eifersucht
У нас тут есть местечко огромное, где были от времён царя карьеры добычи песка. Карьеры заполнены водой. Там компас показывает по другому буквально у каждого карьера, если зайти по особому, как бы между карьерами. Ума не приложу почему так? Мне кажется, что такое поведение компаса связано как-то с разными объёмами воды.


У нас тоже есть местечко, где были карьеры времен царя. Правда добывали там серебро. Так и назвали в итоге - Серебряный бор. Тоже теперь водой заполнены. И тоже компасы чудят в некоторых местах.
Ну там скорее всего из-за того, что помимо серебра много железа было. Серебро все выработали, а с железом не сильно заморачивались, вот, видимо, его еще много осталось и помехи наводит.

А еще там место отдыха и зачастую в карьерах тонут. Так что кто там будет - не советую в карьеры нырять. Идите сразу к реке. Иначе можете нырнуть и всплыть только через неделю. Или вообще не всплыть.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: ebegen31
Сегодня, 20:49
+4
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Комментариев: 481
В Пермском крае, где я родился и который вообще - сплошная аномальная зона, в лесах есть озера, с виду совершенно обычные, небольшие. Но их глубина составляет несколько десятков метров, вплоть до семидесяти! А слышали о провалах в окрестностях Березников и Соликамска? В Березниках из-за этого выселены целые кварталы. Ничего мистического, но - страшно.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#4 написал: NEMO 1
Сегодня, 21:24
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (281|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 593
Интересная история и хорошая информация комментариев +++
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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