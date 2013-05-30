Поиск деда

Летяга Просмотров: 270 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 16:32 by

Я поисковик LizaAlert. Искали деда в ночном лесу на болотах. Перед выходом из штаба местные посоветовали не ходить в одну сторону леса, мол вот там чертова поляна, а вот там ведьмино болото, много людей там пропало. Ну мы, конечно же, пошли, с собой навигатор Garmin и три телефона с оффлайн картами, на всем оборудовании пишется трек. Лес представлял из себя сосновый бор, без холмов и оврагов, местами с болотцами и буреломом, с множеством абсолютно одинаковых огромных поваленных сосен, с вырванной корневой системой, которая представляла из себя земляной гриб метра два в высоту.Огромное количество разнообразных фантиков, пакетов и тряпок, привязанных к деревьям, так же находили предметы верхней одежды, добрую кожаную куртку, висящую на дереве, рубахи, ведра, корзинки.И в вот я веду группу прямо, но мой навигатор упорно мне показывает, что я повернул налево, сверяюсь с компасом на аварийный азимут - полная ерунда, зову остальных к себе. Что вы думаете? На каждом навигаторе абсолютно разный трек, в разные стороны, компас не работает. Ребята, мы заблудились на поляне размером в 200 метров при полном оборудовании. Выйти удалось только по деревьям, ну т.е. засекаешь пару деревьев, идешь на них прямо не отрывая глаз, и т.д. Через 200-300 метров оборудование пришло в норму, треки сошлись. Обратно возращались по краю этой поляны, навики снова тоже ерундили, при том как у остальных групп все было хорошо. А теперь представьте пенсионера ночью в этом лесу. P.s. деда нашли живым на другой стороне СНТ на краю болота.Автор - volevou5.

Ключевые слова: Ночь лес поиск поляна навигатор LizaAlert

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