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Истории из жизни

Портал времени

Портал времени

Меня снова интересовало место в лесу, где люди сталкивались с переходами во времени, а вернее, с отсутствием времени, проходя через прошлое или будущее. Происходило это в основном осенью с грибниками, по им рассказам, одни шли по какой-то вполне нормальной дороге, затем оказывались в незнакомой местности. Обратно выходили по той же дороге, но в уже в таком заброшенном состоянии, заросшей деревьями, что еле угадывалось её направление. Другие также выходили на дорогу, шли по ней какое-то время, выходили на поляну или на другую дорогу, а той дороги, по которой они шли, не оказывалось и в помине. Причём те, кто повнимательней, замечали: время не менялось за этот отрезок пути, а навигаторы показывали неизвестно куда. При этом люди чувствовали непонятное состояние окружающей среды, как будто мёртвую.

Выбрав осенью снова время, я поехал на это загадочное место. Надо сказать, перед этой поездкой я уже два раза выезжал на него, бродил по часа три в округе, но всё безрезультатно. Проехал за Фанагорийку, у брода на Поднавислую оставил машину и пошёл в лес, за ручейком повернул направо, пролез через кусты на лесную дорогу и пошёл по ней вверх, просматривая склоны справа и слева от неё. Почти у самого верха подъёма лежало старое поваленное дерево, присел на него, попил воды, отметил очередную точку на навигаторе и, пройдя небольшой поворот дороги, добрался до самого верха подъёма.

При входе на ровное место почувствовал, как будто прошёл невидимый дверной проём, оглянулся даже назад, обходил, как и в прошлые разы, округу. Тем не менее солнце уже легло на верхушку соседней горы, пора возвращаться к машине. Понимаю, что до темноты к машине не успею вернуться, смотрю на карту навигатора с надеждой срезать путь, и тут замираю от неожиданности: навигатор показывает, что я иду в обратную сторону. Прошёлся ещё пару раз, чтобы убедиться, навигатор всё равно упорно показывает, что мне к машине надо в обратную сторону идти. На спутниковых снимках там метров через тридцать дорога начинает спускаться к щели Шпалерной. Я понимаю, что попадаю тоже в ту ситуацию, что и грибники, иду, куда меня навигатор пытается вывести. Внезапно ныряю как в тоннель, справа и слева вдруг вырастают отвалы, порой выше моего роста, по краям деревья стоят, переплетаясь кронами, а сама дорога не сильно круто вниз пошла. Ещё что удивило - в это время везде было сухо, а в этом месте словно только что дождь прошёл, под ногами вода хлюпает. Деревья мокрые, а на листьях капли воды висят, вокруг убийственная тишина, ни птиц не слышно, ни шороха листвы, вообще нет никаких звуков.

Я остановился, достал фотоаппарат и сделал пару снимков, на экране только белая, матовая пустота. Шёл ещё минут десять, дорога вскоре пошла на подъём, и я вышел на обычную для этого времени дорогу, светлую и сухую. В двух шагах справа от меня лежит то поваленное дерево, на котором я ещё недавно отдыхал перед входом на поляну. Увидев это, я резко поворачиваюсь назад, а там - обычный склон горы и нет той дороги, а солнце всё в том же положении, жаль, время не засёк перед входом на ту дорогу. В задумчивости оглядел свои мокрые в грязи кроссовки и пошёл быстро к машине, как раз успел до темноты.

В следующий раз приехал снова, с другой стороны поднялся со щели, всё в порядке, как на спутниковых снимках, и нет в помине той дороги. Но, по всей видимости, её, возможно, в будущем сделают. Небольшой местный и короткий портал времени, но есть серьёзные порталы времени, которыми, к сожалению, могут пользоваться единицы людей — а может, и к счастью!

Автор: Чёрный МОНАХ.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:59
Вчера, 10:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 790Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Лес грибники портал времени навигаторы загадочное место

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 13:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 102
"При этом люди чувствовали непонятное состояние окружающей среды, как будто мёртвую." Да, бывала тоже в таких местах. Идешь по лесу, вроде бы всё нормально, вдруг, бах- понимаешь, что ты уже в другом... как сказать... месте,что ли, но скорее - измерении. И тихо вокруг, и природа как будто в напряжении вся, как будто смотрит на тебя.
При прочтении истории вспомнилось почему-то "Повадился кувшин по воду ходить - тут ему и голову сломить".
Зарегистрирован: 7.10.2016
#2 написал: kusi
Вчера, 13:41
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1895|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 383
Всегда хотела попасть в подобное место .и что б выйти где нибудь в средневековье, но увы (((Думаю пройдя эту нейтральную полосу где замирают звуки начинается другой мир..Жаль, многие которым повезло попасть в подобное место возвращаются обратно не увидев нечего ..
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Татушка
Вчера, 15:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Очень интересно, после истории послевкусие осталось какое то приятное)))) даже помечтала не много))) Плюс+
Зарегистрирован: 16.07.2017
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 15:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 571
Понимаете в чём дело... . Ну, мало ли чего может показаться в лесу? Сегодня обратил внимание на одно, завтра на другое. Сегодня заблудился, завтра решил пройти по тому же месту. Кто-нибудь плутал в лесу? Ведь когда выходишь из длительных блужданий, то знакомые места отображаются в зеркальной позиции. И часа два проходит, пока приходишь в себя, и всё встаёт на свои места. А после этого состояния вряд ли завтра попадёшь на то же место, где плутал.
И потом, навигатор легко проверяется, если он чудит. Надо всего лишь выбрать ориентир и строго следовать этому ориентиру.
Но я думаю, что порталы всё-таки есть. И чтобы попасть в ту область, куда даже Макар не гонял телят, надо владеть своим страхом, допуская запредельный его вариант. Сочетание лесной тишины, особенного мрака ситуации, длительное волевое поддержание собственного запредельного страха откроет временной портал. Это очень интересная вещь. Вот только стоит ли она свеч? Ведь не факт, что вернёшься назад в наше время... . И хорошо, что попадёшь в человеческое общество. Но ведь возможен вариант попадания во времена динозавров, когда даже людей не было в помине. А осознание того факта, что попал в период 150-200 миллионов лет назад, напрочь отрежет путь назад. Через неделю этот вояж закончится сумасшествием, а ещё через неделю - смертью. Так что лучше заниматься снами, чем куролесить по лесу с навигатором в поисках острых ощущений.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#5 написал: kusi
Вчера, 16:13
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1895|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 383
Цитата: Eifersucht
Но ведь возможен вариант попадания во времена динозавров, когда даже людей не было в помине.

Вот и чудненько!)

Цитата: Eifersucht
Через неделю этот вояж закончится сумасшествием, а ещё через неделю - смертью.
Думаю не стоит так мрачно картину рисовать. Не так страшен чёрт , как его малюют .Всё зависит исключительно от внутреннего мира человека.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 16:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 571
Цитата: kusi
Думаю не стоит так мрачно картину рисовать. Не так страшен чёрт , как его малюют .Всё зависит исключительно от внутреннего мира человека.

Вот тут вы ошибаетесь. Всё зависит от способности владеть собой. Победивший многих - всесилен, победивший сам себя - всемогущ.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: Долгопят
Вчера, 19:00
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 188

Берется Ариадна, берется ее нить..и последовательно движемся в предполагаемый туннель, обматывая стволы и сучкИ. Таким макаром, никто пропадать не будет.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#8 написал: Arhip
Вчера, 19:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: kusi
Жаль, многие которым повезло попасть в подобное место возвращаются обратно не увидев нечего ..


Некоторые вообще не возвращаются
Зарегистрирован: 29.08.2017
#9 написал: kusi
Сегодня, 00:13
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1895|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 383
Цитата: Eifersucht
Победивший многих - всесилен, победивший сам себя - всемогущ.

Эти моменты относится к внутреннему миру человека.) Мы с Вами выразили одну и ту же мысль только разными словами.
Цитата: Arhip
Некоторые вообще не возвращаются

Полагаю им там больше понравилось чем тут в связи с чем и не возникло желание вернуться.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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