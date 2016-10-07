Портал времени

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 790 Комментарии: 9 +9 Вчера, 10:59 by

Меня снова интересовало место в лесу, где люди сталкивались с переходами во времени, а вернее, с отсутствием времени, проходя через прошлое или будущее. Происходило это в основном осенью с грибниками, по им рассказам, одни шли по какой-то вполне нормальной дороге, затем оказывались в незнакомой местности. Обратно выходили по той же дороге, но в уже в таком заброшенном состоянии, заросшей деревьями, что еле угадывалось её направление. Другие также выходили на дорогу, шли по ней какое-то время, выходили на поляну или на другую дорогу, а той дороги, по которой они шли, не оказывалось и в помине. Причём те, кто повнимательней, замечали: время не менялось за этот отрезок пути, а навигаторы показывали неизвестно куда. При этом люди чувствовали непонятное состояние окружающей среды, как будто мёртвую.Выбрав осенью снова время, я поехал на это загадочное место. Надо сказать, перед этой поездкой я уже два раза выезжал на него, бродил по часа три в округе, но всё безрезультатно. Проехал за Фанагорийку, у брода на Поднавислую оставил машину и пошёл в лес, за ручейком повернул направо, пролез через кусты на лесную дорогу и пошёл по ней вверх, просматривая склоны справа и слева от неё. Почти у самого верха подъёма лежало старое поваленное дерево, присел на него, попил воды, отметил очередную точку на навигаторе и, пройдя небольшой поворот дороги, добрался до самого верха подъёма.При входе на ровное место почувствовал, как будто прошёл невидимый дверной проём, оглянулся даже назад, обходил, как и в прошлые разы, округу. Тем не менее солнце уже легло на верхушку соседней горы, пора возвращаться к машине. Понимаю, что до темноты к машине не успею вернуться, смотрю на карту навигатора с надеждой срезать путь, и тут замираю от неожиданности: навигатор показывает, что я иду в обратную сторону. Прошёлся ещё пару раз, чтобы убедиться, навигатор всё равно упорно показывает, что мне к машине надо в обратную сторону идти. На спутниковых снимках там метров через тридцать дорога начинает спускаться к щели Шпалерной. Я понимаю, что попадаю тоже в ту ситуацию, что и грибники, иду, куда меня навигатор пытается вывести. Внезапно ныряю как в тоннель, справа и слева вдруг вырастают отвалы, порой выше моего роста, по краям деревья стоят, переплетаясь кронами, а сама дорога не сильно круто вниз пошла. Ещё что удивило - в это время везде было сухо, а в этом месте словно только что дождь прошёл, под ногами вода хлюпает. Деревья мокрые, а на листьях капли воды висят, вокруг убийственная тишина, ни птиц не слышно, ни шороха листвы, вообще нет никаких звуков.Я остановился, достал фотоаппарат и сделал пару снимков, на экране только белая, матовая пустота. Шёл ещё минут десять, дорога вскоре пошла на подъём, и я вышел на обычную для этого времени дорогу, светлую и сухую. В двух шагах справа от меня лежит то поваленное дерево, на котором я ещё недавно отдыхал перед входом на поляну. Увидев это, я резко поворачиваюсь назад, а там - обычный склон горы и нет той дороги, а солнце всё в том же положении, жаль, время не засёк перед входом на ту дорогу. В задумчивости оглядел свои мокрые в грязи кроссовки и пошёл быстро к машине, как раз успел до темноты.В следующий раз приехал снова, с другой стороны поднялся со щели, всё в порядке, как на спутниковых снимках, и нет в помине той дороги. Но, по всей видимости, её, возможно, в будущем сделают. Небольшой местный и короткий портал времени, но есть серьёзные порталы времени, которыми, к сожалению, могут пользоваться единицы людей — а может, и к счастью!Автор: Чёрный МОНАХ.

Ключевые слова: Лес грибники портал времени навигаторы загадочное место

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