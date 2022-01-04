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Истории из жизни

Ты живая, мама?

Эта история про моего хорошего друга Женьку, которого знаю очень давно, росли рядом. Так получилось, что Женька рос без матери – она умерла вскоре после родов, а его воспитывали отец и старший брат. Хотя он жил нормальной жизнью, но в глубине души ему всегда не хватало заботы, и Женек тихо завидовал всем остальным: на выпускном, на дне рождения, на Новый год, когда другие семьи собирались вместе.

Хоть брат ему и рассказал, когда Женя стал постарше, что мама все равно рядом, но понял он это гораздо позже, в канун своего двадцатилетия. Тогда он вспомнил слова брата, а уже когда оправился от шока – рассказал в подробностях эту историю мне, как близкому другу, потому что знал, что я пойму правильно.

Женька работать начал рано, к тому моменту ему уже доверяли приемку монтажных работ и всю волокиту с документами, часто приходилось выезжать на объекты в область и жить там несколько дней, контролировать процесс. Работа нервная – пресловутый человеческий фактор, работа с людьми очень сильно выматывали, особенно когда давят сроки сдачи. Тяжелые бытовые условия, большая ответственность – Женька даже в этой суете забыл, что у него назавтра день рождения. Вместо этого он думал, как составить отчет перед комиссией, чтобы не попасть впросак, к тому же в комнате в самый неподходящий момент сломался обогреватель – Женька ворочался и не мог уснуть, не спасали даже два одеяла. Женек даже думал о том, что надо пойти покурить, успокоиться, подышать свежим воздухом – на часах уже четыре утра, вставать уже скоро. Но в этот момент почувствовал какое-то расслабление, как будто состояние невесомости, а тревожные мысли сами отпустили разум. Это было какое-то пограничное состояние между сном и явью.

Дверь открывается и входит мама, та самая, которую видел Женька на фотографиях и на памятнике на могиле. Но тут она была… живая.
– Как же ты живешь здесь, сынок? Холодно у тебя. Себя изводишь весь, – мать с укором посмотрела Женину комнату.

Как говорит Женька, он всегда хотел много о чем спросить маму и поговорить с ней, но тут он просто не мог собрать мысли и с трудом понимал, что происходит, при этом не мог даже пошевелиться.

– Ты живая, мама?

Она села на край кровати, укрыла одеялом, дотронулась до его щеки, а потом взяла его руку. Как говорит Женька, он помнит, как это было в младенчестве (хотя он и не мог этого помнить, но в том момент это всплыло в подсознании).

– Спи сынок, спи, родной. Все время куда-то торопишься… Жизнь – короткий миг.

И после этого он уснул, крепко…

Когда Женька проснулся, еще до того как открыл глаза, в своей руке не обнаружил руки матери. “Мама, ушла? Да нет, приснилось…”. А в следующий миг он обнаружил, что уже во всю светит солнце: опоздал на работу! Будильник не сработал даже! Он было засуетился, но когда увидел в окно, что творится на участке, кинулся босиком по ледяному полу.

Пожарные, спасатели, скорая, толпа народа – модуль, в котором он должен был принимать работы по системам… На его месте были руины. Произошла утечка газа в объекте, где вовсю шли строительные работы и где как раз должен был быть Женька. Трое монтажников погибли, десять ранены – такой силы был взрыв, но даже и он не смог разбудить. Глава комиссии, который зашел комнату аж сказал:

– Ну ты, парень, можно сказать, второй раз родился.

А ведь сегодня и так день рождения. Чуть позже, когда я узнал про эту историю, так же ему и сказал. Вместо этого Женька сел на пол и схватился за голову – ведь ему было о чем задуматься. Так странно сложились обстоятельства – по какой-то же причине не сработал даже будильник на телефоне!

– Вот видишь, спустя двадцать лет от роду мама снова подарила тебе жизнь, она у тебя есть и она рядом с тобой, – ничего умней в тот момент я сказать не смог и до вечера мы просто молчали.

Женек еще долго не мог ни с кем разговаривать, иначе как чудом это не назовешь, вспомнились слова, что день рождения – все же больше грустный праздник.


Автор - Стас.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 503Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: Друг Женька работа ночь видение стройка взрыв мама спасение

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Комментарии

#1 написал: Yasna
Сегодня, 10:57
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 28
Грустно. Но да, родные помогут даже из мира духов.
Мама очень любила Женьку. Плюсик за историю.
Зарегистрирован: 4.01.2022
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:56
0
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Репутация: (93|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 248
Я даже прослезился. Спасибо и +.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Гюльнара
Сегодня, 12:47
0
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Репутация: (52|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 978
А у меня часто не срабатывает будильник на телефоне... Я проклинаю чертову технику, а тут, оказывается, вона что!
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#4 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 13:45
0
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Репутация: (144|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 211
Так хочется верить, что все наши родные где-то совсем рядышком. Грустно. Плюс.
Зарегистрирован: 5.02.2019
#5 написал: Фингал
Сегодня, 14:15
0
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 154
Цитата: Гюльнара
А у меня часто не срабатывает будильник на телефоне


пора менять телефон :-)

Зарегистрирован: 11.08.2019
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