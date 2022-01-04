Ты живая, мама?

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:46

Сделано_в_СССР Просмотров: 503 Комментарии: 5 +11 Сегодня, 09:46 by

Эта история про моего хорошего друга Женьку, которого знаю очень давно, росли рядом. Так получилось, что Женька рос без матери – она умерла вскоре после родов, а его воспитывали отец и старший брат. Хотя он жил нормальной жизнью, но в глубине души ему всегда не хватало заботы, и Женек тихо завидовал всем остальным: на выпускном, на дне рождения, на Новый год, когда другие семьи собирались вместе.Хоть брат ему и рассказал, когда Женя стал постарше, что мама все равно рядом, но понял он это гораздо позже, в канун своего двадцатилетия. Тогда он вспомнил слова брата, а уже когда оправился от шока – рассказал в подробностях эту историю мне, как близкому другу, потому что знал, что я пойму правильно.Женька работать начал рано, к тому моменту ему уже доверяли приемку монтажных работ и всю волокиту с документами, часто приходилось выезжать на объекты в область и жить там несколько дней, контролировать процесс. Работа нервная – пресловутый человеческий фактор, работа с людьми очень сильно выматывали, особенно когда давят сроки сдачи. Тяжелые бытовые условия, большая ответственность – Женька даже в этой суете забыл, что у него назавтра день рождения. Вместо этого он думал, как составить отчет перед комиссией, чтобы не попасть впросак, к тому же в комнате в самый неподходящий момент сломался обогреватель – Женька ворочался и не мог уснуть, не спасали даже два одеяла. Женек даже думал о том, что надо пойти покурить, успокоиться, подышать свежим воздухом – на часах уже четыре утра, вставать уже скоро. Но в этот момент почувствовал какое-то расслабление, как будто состояние невесомости, а тревожные мысли сами отпустили разум. Это было какое-то пограничное состояние между сном и явью.Дверь открывается и входит мама, та самая, которую видел Женька на фотографиях и на памятнике на могиле. Но тут она была… живая.– Как же ты живешь здесь, сынок? Холодно у тебя. Себя изводишь весь, – мать с укором посмотрела Женину комнату.Как говорит Женька, он всегда хотел много о чем спросить маму и поговорить с ней, но тут он просто не мог собрать мысли и с трудом понимал, что происходит, при этом не мог даже пошевелиться.– Ты живая, мама?Она села на край кровати, укрыла одеялом, дотронулась до его щеки, а потом взяла его руку. Как говорит Женька, он помнит, как это было в младенчестве (хотя он и не мог этого помнить, но в том момент это всплыло в подсознании).– Спи сынок, спи, родной. Все время куда-то торопишься… Жизнь – короткий миг.И после этого он уснул, крепко…Когда Женька проснулся, еще до того как открыл глаза, в своей руке не обнаружил руки матери. “Мама, ушла? Да нет, приснилось…”. А в следующий миг он обнаружил, что уже во всю светит солнце: опоздал на работу! Будильник не сработал даже! Он было засуетился, но когда увидел в окно, что творится на участке, кинулся босиком по ледяному полу.Пожарные, спасатели, скорая, толпа народа – модуль, в котором он должен был принимать работы по системам… На его месте были руины. Произошла утечка газа в объекте, где вовсю шли строительные работы и где как раз должен был быть Женька. Трое монтажников погибли, десять ранены – такой силы был взрыв, но даже и он не смог разбудить. Глава комиссии, который зашел комнату аж сказал:– Ну ты, парень, можно сказать, второй раз родился.А ведь сегодня и так день рождения. Чуть позже, когда я узнал про эту историю, так же ему и сказал. Вместо этого Женька сел на пол и схватился за голову – ведь ему было о чем задуматься. Так странно сложились обстоятельства – по какой-то же причине не сработал даже будильник на телефоне!– Вот видишь, спустя двадцать лет от роду мама снова подарила тебе жизнь, она у тебя есть и она рядом с тобой, – ничего умней в тот момент я сказать не смог и до вечера мы просто молчали.Женек еще долго не мог ни с кем разговаривать, иначе как чудом это не назовешь, вспомнились слова, что день рождения – все же больше грустный праздник.Автор - Стас.

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