Чай с сахаром

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:59

Varenka Просмотров: 168 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 11:59 by

Эта история произошла с моей подругой детства, а я была свидетелем тех событий.Мою подругу звали Ольга.Оля жила всё детство у бабушки в соседнем от меня подъезде.Её мама была любительницей выпить, поэтому бабушка и забрала её ребёнком к себе.Ольгин старший брат уже был подростком, поэтому остался с мамой.Когда Оле было примерно лет 13, её мама заболела раком и переехала тоже к бабушке.Мать долго и мучительно умирала, её крики по ночам слышали все соседи.Были 90-ые годы, сильных обезболивающих бесплатно не давали. Пришлось продать квартиру матери, и на эти деньги лечить ее или хотя бы облегчить мучения. Старший брат не мог слышать стоны матери и жил постоянно у друзей или у девушек, с которыми встречался.Мать умерла летом, незадолго до дня рождения Ольги - 14 лет. На третий день после смерти матери умирает и Ольгина бабушка.Они жили в двухкомнатной квартире, обе женщины умерли на своих кроватях... мать в зале на диване, бабушка в своей комнате в кровати.После смерти матери и бабушки воспитывать Ольгу стал её брат.Он занял комнату бабушки, а Ольгу поселил в зале на диване, где умерла мать. Жили они бедно, мебель поменять не было возможности, еле на еду хватало.С первых дней начались странности. Ольга плохо спала, дома всё время что-то скрипело, шуршало, стучало.Ольга завела котёнка, что бы хоть как оправдывать ночной шум.Хотелось бы ещё написать, что Ольга и её бабуля были верующие, и в каждой комнате висели иконы, и всегда дома была святая вода. Ольга прошлась со свечкой, читала молитвы, опрыскивала все углы святой водой.Тогда мне было 12... и я не из верующей семьи, мне казалось, что она просто страдает фигнёй.Дальше больше, она стала просыпаться от того, что её кто-то тянет за ноги с дивана. Думала что ей спросонья показалось.Пару дней спустя она проснулась от крика брата, он ночью вылетел со своей комнаты и утверждал, что его кто-то душил.Можно было бы и не поверить, но у брата остались синяки на шее, а у Ольги царапины на ногах.Оля пару ночей ночевала у соседей, боялась идти в квартиру. Все соседили, думали, что она просто очень переживает из-за смерти близких.Брат тоже не захотел оставаться в квартире и ночевал на работе.Несколько дней спустя, брат пришёл пьяный домой и улёгся на диван (короче, где упал там и спал). И, о чудо, просыпается абсолютно выспавшимся.Он решает переехать в зал и переселить Ольгу в спальню, где она в общем-то раньше и жила с бабушкой, которая очень её любила и воспитывала с детства.С этого момента в комнатах ночью стало тихо. Никто их не душил и не стягивал с кровати.Звуки были только на кухне. Вскоре они привыкли к шумам, закрывали двери к себе в комнаты и спали спокойно.Проходит время: мне 16, Ольге 18. Мы возвращаемся с дискотеки ночью домой. Я не хочу будить маму и иду ночевать к подруге.Просыпаюсь я рано утром, почти на рассвете, от звука громких шагов из кухни. Думала Ольгин брат, слышу, как гремит посуда на сушке, а потом отчётливый звук, как брат мешает ложкой сахар в чае.Я пошла в туалет.Как же я испугалась, когда поняла, что кухня пуста, и дверь в комнату брата открыта.Я проверила, оказалось его там тоже нет. Короче, в итоге обошла всю квартиру вплоть до балкона.Как я только удалялась от кухни, опять слышался звук помешивания чая, как заходила на кухню, всё затихало.Я в шоке разбудила подругу и рассказала что, слышала.Ольга довольно спокойно мне объяснила, что бабуля любила чай пить и, что к этим звукам они с братом уже давно привыкли. Чтобы сильно не мешало, закрывают двери в свои комнаты.Моя лучшая подруга детства повторила судьбу матери, она умерла 2,5 года назад в возрасте 34 года, от рака, имея двух детей (сына и дочь). Перед смертью она говорила мне, что очень хочет жить. Я надеюсь сейчас, что она не пугает своих детей и мужа по ночам, потому что чай она тоже очень любила.Её памяти посвящается...

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