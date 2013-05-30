Не надышаться друг на друга

Sagoto Просмотров: 589 Комментарии: 16 +11 Сегодня, 09:45 by

Историю эту мне рассказывала бабушка. Может, конечно, это все не более, чем череда странных совпадений. Судите сами.Далее от первого лица.Мы с Сашей, когда поженились – все были против. Он же мне двоюродным братом приходится. Благословения ни от одного из родителей не получили. Все нас отговаривали.Но Саша был такой видный – красивый, рукастый...(И это правда. Дед САМ, СВОИМИ РУКАМИ сделал на крохотной кухне что-то вроде встроенного гарнитура с откидным столом (это по тем временам, когда про кухни по индивидуальному заказу никто еще и слыхом не слыхивал)! Подвесил две антресоли, сделал встроенный шкаф в прихожей и пару табуретов, застеклил балкон, подвинул стену и сделал спальню из чулана... Да что там говорить! Всего не перечислишь. И так все это было удобно, красиво и прочно, что продержалось без необходимости ремонта еще сорок лет!! (А может и сейчас цело, просто квартиру продали, и что там теперь – неизвестно). Золотые руки были у мужика. Это я могу подтвердить лично).И так мы с ним любили друг друга, так любили! Прямо с ума сходили, ни дня друг без друга прожить не могли! И если я еще сомневалась в необходимости оформления отношений, то Саша на коленях стоял, землю горстями собирал и ел (в подтверждение клятвы вечной любви). Просто умолял меня замуж за него выйти.(Только не подумайте, что это была первая юношеская страсть, когда люди могут принять за любовь бурление гормонов. Бабушке на тот момент было уже слегка за тридцать. А деду Саше и вовсе к сорока!)Хоть времена тогда были и другие (советский союз, атеизм), да Саша сам настаивал, чтобы мы всенепременно венчались в церкви. Так и сказал: «Чтобы никто нас разлучить не мог! Ни в этом мире, ни в следующих!»Так мы и стали венчаными мужем и женой.Я с работы приходила – он мне ножки мыл. Ручки «натруженные» нацеловывал. Надышаться друг на друга не могли.Жили дружно. Всегда за ручку ходили. По вечерам гуляли. Он меня к каждому столбу ревновал! Но до скандалов не доходило – наоборот, смеялись над этим.Однажды вечером, часов, наверное уже в одиннадцать, пришла к нам моя тогдашняя подруга Нина, ну как подруга – коллега с работы. Поздновато, конечно, для визита, но что ж теперь, человеку дверь не открывать? Открыли, конечно.А она возбужденная такая, раскрасневшаяся. Прямо с порога мимо нас в кухню – шмыг, и посудой загремела.И говорит-говорит, говорит без умолку. Что вот, мол, с работы она только едет, и хоть и поздновато, а решила зайти. Потому что творог ей хороший попался! (Тут бабушка делает круглые глаза и смотрит на меня выразительно. Потом продолжает).Мы стоим в обалдении. Ничего понять не можем. Какой творог? О чем вообще речь?А она уже тарелку с полки над раковиной сняла, доверху творога из сумки своей наложила, сметаной из принесенной ею же банки залила, перемешала все, да на стол и выставила.Села, и смотрит на нас:- Что ж вы, - говорит, - ешьте!(Тут бабушка опять делает паузу и изображает полнейшее недоумение).Ты меня знаешь. Я к творогу никогда любви не питала. У нас в семье его как-то и не ест никто. И ни я, ни Саша уж точно никогда к нему не притрагивались.Стали мы отнекиваться.А Нина уговаривает:- Ну как же, я ведь его уже и в тарелку наложила! Назад не заберешь теперь! Да вы попробуйте, какой он жирный, да вкусный! А сметанка-то, сметанка – загляденье!Через силу, и чтобы она отвязалась, я съела одну ложку.Может, он впрямь был неплох, но я творог не люблю, так что мне не понравилось. Гадкая кислятина.Но что поделаешь, ради приличия покивала, конечно, и похвалила.Тогда она принялась Сашу уговаривать. Он тоже съел ложку.Думали, что теперь-то уж она успокоится. Не тут-то было!Сидела и сидела, уходить не собиралась. Рот не закрывался – все творог свой нахваливала, да понуждала нас еще съесть.Поняли мы, что пока весь творог съеден не будет – она не уйдет, и спать нам не даст.Переглянулись мы с Сашей, взяли ложки, да тарелку эту чертову и очистили.Через силу глотая холодные скользкие комки, я проклинала собственную тактичность, обещая себе, что в будущем постараюсь держаться от этой Нины подальше. И уж точно двери ей больше никогда не открою!Наконец, тарелка опустела.Нина как-то сразу с облегчением выдохнула, заулыбалась и тут же засобиралась домой.Не описать того облегчения, какое мы испытали после ее ухода.Но радость была недолгой.С того дня, как подменили моего Сашеньку. Начал он браниться, выпивать, веришь ли, даже руку на меня поднимал!..А я-то не из тех, кто себя в обиду дает. Вот так и дошло до того, что драться мы с ним стали!(Бабушка опускает глаза. Описывать этот период ей крайне неловко).Один раз стеклянную пепельницу ему об голову разбила – кожу распорола, все лицо было в крови... В другой раз молоток под руку попался, в висок его ударила... Слава богу, что только шишкой дело кончилось.Стало понятно, что жить так дальше невозможно.Мы и разошлись.(После этого бабушка долго молчит и вздыхает. А потом все же задает свой риторический вопрос).И угадай, к кому ушел Саша?Я вздыхаю тоже. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться.Конечно, к Нине.Но это еще не конец истории. Вернее не совсем конец.То ли венчание сыграло свою роль, то ли приворот тот плохо подействовал (или это был какой-нибудь заговор на развод? Бабушка склоняется именно к этой версии), тем не менее, с Ниной Саша прожил недолго.После Нины он поменял еще нескольких «жен», да так ни с кем и не ужился.Ко всему здоровье его как-то резко пошло на убыль. И будучи еще нестарым человеком, он оказался уже больным, полуслепым и почти парализованным. После чего со словами: «вы же венчаные!» последняя сожительница попыталась вернуть его бабушке.Но в одну и ту же реку не войдешь дважды. На тот момент у них уже давно был оформлен развод. И остаток дней своих дед доживал в доме младшей сестры.Бабушка после расставания с ним тоже неоднократно пыталась устроить свою жизнь (и кавалеры были приличные - за ней ухаживали и морские капитаны, и отставные полковники!) Но почему-то так ни с кем и не сложилось.И никогда бабушка ни о ком из них не вспоминает и не рассказывает.Ни о ком, кроме Сашеньки.

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