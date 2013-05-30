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Истории из жизни

Не надышаться друг на друга

Историю эту мне рассказывала бабушка. Может, конечно, это все не более, чем череда странных совпадений. Судите сами.
Далее от первого лица.

Мы с Сашей, когда поженились – все были против. Он же мне двоюродным братом приходится. Благословения ни от одного из родителей не получили. Все нас отговаривали.
Но Саша был такой видный – красивый, рукастый...
(И это правда. Дед САМ, СВОИМИ РУКАМИ сделал на крохотной кухне что-то вроде встроенного гарнитура с откидным столом (это по тем временам, когда про кухни по индивидуальному заказу никто еще и слыхом не слыхивал)! Подвесил две антресоли, сделал встроенный шкаф в прихожей и пару табуретов, застеклил балкон, подвинул стену и сделал спальню из чулана... Да что там говорить! Всего не перечислишь. И так все это было удобно, красиво и прочно, что продержалось без необходимости ремонта еще сорок лет!! (А может и сейчас цело, просто квартиру продали, и что там теперь – неизвестно). Золотые руки были у мужика. Это я могу подтвердить лично).
И так мы с ним любили друг друга, так любили! Прямо с ума сходили, ни дня друг без друга прожить не могли! И если я еще сомневалась в необходимости оформления отношений, то Саша на коленях стоял, землю горстями собирал и ел (в подтверждение клятвы вечной любви). Просто умолял меня замуж за него выйти.
(Только не подумайте, что это была первая юношеская страсть, когда люди могут принять за любовь бурление гормонов. Бабушке на тот момент было уже слегка за тридцать. А деду Саше и вовсе к сорока!)
Хоть времена тогда были и другие (советский союз, атеизм), да Саша сам настаивал, чтобы мы всенепременно венчались в церкви. Так и сказал: «Чтобы никто нас разлучить не мог! Ни в этом мире, ни в следующих!»
Так мы и стали венчаными мужем и женой.
Я с работы приходила – он мне ножки мыл. Ручки «натруженные» нацеловывал. Надышаться друг на друга не могли.
Жили дружно. Всегда за ручку ходили. По вечерам гуляли. Он меня к каждому столбу ревновал! Но до скандалов не доходило – наоборот, смеялись над этим.

Однажды вечером, часов, наверное уже в одиннадцать, пришла к нам моя тогдашняя подруга Нина, ну как подруга – коллега с работы. Поздновато, конечно, для визита, но что ж теперь, человеку дверь не открывать? Открыли, конечно.
А она возбужденная такая, раскрасневшаяся. Прямо с порога мимо нас в кухню – шмыг, и посудой загремела.
И говорит-говорит, говорит без умолку. Что вот, мол, с работы она только едет, и хоть и поздновато, а решила зайти. Потому что творог ей хороший попался! (Тут бабушка делает круглые глаза и смотрит на меня выразительно. Потом продолжает).
Мы стоим в обалдении. Ничего понять не можем. Какой творог? О чем вообще речь?
А она уже тарелку с полки над раковиной сняла, доверху творога из сумки своей наложила, сметаной из принесенной ею же банки залила, перемешала все, да на стол и выставила.
Села, и смотрит на нас:
- Что ж вы, - говорит, - ешьте!
(Тут бабушка опять делает паузу и изображает полнейшее недоумение).
Ты меня знаешь. Я к творогу никогда любви не питала. У нас в семье его как-то и не ест никто. И ни я, ни Саша уж точно никогда к нему не притрагивались.
Стали мы отнекиваться.
А Нина уговаривает:
- Ну как же, я ведь его уже и в тарелку наложила! Назад не заберешь теперь! Да вы попробуйте, какой он жирный, да вкусный! А сметанка-то, сметанка – загляденье!
Через силу, и чтобы она отвязалась, я съела одну ложку.
Может, он впрямь был неплох, но я творог не люблю, так что мне не понравилось. Гадкая кислятина.
Но что поделаешь, ради приличия покивала, конечно, и похвалила.
Тогда она принялась Сашу уговаривать. Он тоже съел ложку.
Думали, что теперь-то уж она успокоится. Не тут-то было!
Сидела и сидела, уходить не собиралась. Рот не закрывался – все творог свой нахваливала, да понуждала нас еще съесть.
Поняли мы, что пока весь творог съеден не будет – она не уйдет, и спать нам не даст.
Переглянулись мы с Сашей, взяли ложки, да тарелку эту чертову и очистили.
Через силу глотая холодные скользкие комки, я проклинала собственную тактичность, обещая себе, что в будущем постараюсь держаться от этой Нины подальше. И уж точно двери ей больше никогда не открою!
Наконец, тарелка опустела.
Нина как-то сразу с облегчением выдохнула, заулыбалась и тут же засобиралась домой.
Не описать того облегчения, какое мы испытали после ее ухода.
Но радость была недолгой.
С того дня, как подменили моего Сашеньку. Начал он браниться, выпивать, веришь ли, даже руку на меня поднимал!..
А я-то не из тех, кто себя в обиду дает. Вот так и дошло до того, что драться мы с ним стали!
(Бабушка опускает глаза. Описывать этот период ей крайне неловко).
Один раз стеклянную пепельницу ему об голову разбила – кожу распорола, все лицо было в крови... В другой раз молоток под руку попался, в висок его ударила... Слава богу, что только шишкой дело кончилось.
Стало понятно, что жить так дальше невозможно.
Мы и разошлись.
(После этого бабушка долго молчит и вздыхает. А потом все же задает свой риторический вопрос).
И угадай, к кому ушел Саша?
Я вздыхаю тоже. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться.
Конечно, к Нине.

Но это еще не конец истории. Вернее не совсем конец.
То ли венчание сыграло свою роль, то ли приворот тот плохо подействовал (или это был какой-нибудь заговор на развод? Бабушка склоняется именно к этой версии), тем не менее, с Ниной Саша прожил недолго.
После Нины он поменял еще нескольких «жен», да так ни с кем и не ужился.
Ко всему здоровье его как-то резко пошло на убыль. И будучи еще нестарым человеком, он оказался уже больным, полуслепым и почти парализованным. После чего со словами: «вы же венчаные!» последняя сожительница попыталась вернуть его бабушке.
Но в одну и ту же реку не войдешь дважды. На тот момент у них уже давно был оформлен развод. И остаток дней своих дед доживал в доме младшей сестры.
Бабушка после расставания с ним тоже неоднократно пыталась устроить свою жизнь (и кавалеры были приличные - за ней ухаживали и морские капитаны, и отставные полковники!) Но почему-то так ни с кем и не сложилось.
И никогда бабушка ни о ком из них не вспоминает и не рассказывает.
Ни о ком, кроме Сашеньки.

Сегодня, 09:45 by SagotoПросмотров: 589Комментарии: 16
+11

Ключевые слова: Приворот отворот любовь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (93|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 246
Человечество несколько раз проходило через бутылочное горлышко, потому в наших генотипах очень много схожести. И очень огромная вероятность, что у двоюродных братьев и сестёр, если они в браке, могут родиться ущербные, в плане здоровья, дети. Мне встречались такие семьи, но к сожалению, у большинства из них рождались больные дети, которые едва ли доживали до совершеннолетия.
Вот такая любовь к двоюродной сестре или брату может случаться при тесном контакте, к примеру, в деревне или, при дефиците общения, в городе. Именно такая любовь портит здоровье потомков, налагает на них физические страдания беспощадно.
Любовь - это всего лишь доминанта возбуждения в коре головного мозга, потому полюбить можно, и сестру, и соседку Нину, что в истории наглядно и было предоставлено. Клялся в любви, руки-ноги мыл да целовал, а появилась возможность полюбить ещё - тут же воспользовался... . И надо обязательно в таких случаях останавливаться на симпатии всего лишь. Или, в крайнем случае, на любви на расстоянии - если не удаётся понять выражение, что любовь - это доминанта... .
Порочность такой любви вовсе не в какой-то греховности или в высшем запрете, или в запрете от родственников, а в том, что при кровосмешении происходит большое количество ошибок доминантных генов, что приводит к смертельным мутациям и генетическим заболеваниям у детей. Без сомнений, имеется вероятность рождения здорового потомства, но она мала по отношению к детям, рождённым в нормальных браках. У меня знакомый - восточный чел, женат на двоюродной сестре (с армии пришёл, родственники сунули фотки девушек, он выбрал, женился), родилось трое детей. Два мальчика умерли, не дожив до пятнадцати лет, девчонка жива.
Разные причины бывают: теснота общения, деньги не хотят делить с чужими людьми и т.д.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 11:03
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Комментариев: 162
За историю, пожалуй, плюс!

Смущает два момента: во-первых, брак между двоюродными братом и сестрой у нас вроде никогда не было разрешено регистрировать (во всяком случае, Семейный кодекс моей страны его прямо запрещает). Вот в некоторых странах с англосаксонской системой права – да, допускается. Во-вторых, в церкви их точно бы не обвенчали, там, насколько я знаю, к таким вещам строго относятся, даже малейшее кровное родство не допускается.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#3 написал: Sagoto
Сегодня, 11:08
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Комментариев: 109
Цитата: Eifersucht
у двоюродных братьев и сестёр, если они в браке, могут родиться ущербные, в плане здоровья, дети.

Причем тут все это, детей у них не было.

Цитата: Eifersucht
Любовь - это всего лишь доминанта возбуждения в коре головного мозга, потому полюбить можно, и сестру, и соседку

А это - и вовсе глупость.

Цитата: Сергей Скептик
в церкви их точно бы не обвенчали, там, насколько я знаю, к таким вещам строго относятся, даже малейшее кровное родство не допускается.

А что, в церкви документы проверяют?
Зарегистрирован: 16.08.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:02
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 802
Детей не было. А бабушка... Момент не ясен.
И, да ну! Дядька 40 землю жрал. Импульсивный какой, детский сад . Понятно, отчего так по рукам пошёл
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 12:03
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Комментариев: 5 855
Нинка себе тоже гарнитур кухонный захотела. Очень жаль, что такие чувства погибли +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#6 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 12:05
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Комментариев: 162
Этого я не знаю, ибо, к сожалению, далёк от церкви и вообще религии. Но насколько мне известно, обряд венчания в церкви производится только при наличии свидетельства о браке, т.е.вполне официального документа. Да и батюшка наверняка задаёт соответствующие вопросы, как говорится, работа такая.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#7 написал: Tinка
Сегодня, 12:15
+2
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Комментариев: 47
Спасибо автор за историю! По поводу кровосмешения ,как медик согласна с вышенаписанными комментами.Хотя есть реальный пример, подруга вышла замуж за двоюродного брата, оба русские, полюбили друг друга,поженились, есть дети и все у них прекрасно. Да и здесь не медицинский форум,тем более дела давно минувших дней , что уже разбирать.
По истории, думаю Нинка все же позавидовала счастью вашей бабушки и развела.Подтвержение тому, что с дедушкой сошлась потом, виды значит имела изначально.
+
Зарегистрирован: 1.08.2021
#8 написал: Sagoto
Сегодня, 13:58
0
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Публикаций: 18
Комментариев: 109
Цитата: Tinка
Спасибо автор за историю! По поводу кровосмешения ,как медик согласна с вышенаписанными комментами.Хотя есть реальный пример, подруга вышла замуж за двоюродного брата, оба русские, полюбили друг друга,поженились, есть дети и все у них прекрасно. Да и здесь не медицинский форум,тем более дела давно минувших дней , что уже разбирать.
По истории, думаю Нинка все же позавидовала счастью вашей бабушки и развела.Подтвержение тому, что с дедушкой сошлась потом, виды значит имела изначально.
+

Спасибо Вам!
Зарегистрирован: 16.08.2018
#9 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:07
+3
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Публикаций: 7
Комментариев: 524
Цитата: Сергей Скептик
За историю, пожалуй, плюс!

Смущает два момента: во-первых, брак между двоюродными братом и сестрой у нас вроде никогда не было разрешено регистрировать (во всяком случае, Семейный кодекс моей страны его прямо запрещает). Вот в некоторых странах с англосаксонской системой права – да, допускается. Во-вторых, в церкви их точно бы не обвенчали, там, насколько я знаю, к таким вещам строго относятся, даже малейшее кровное родство не допускается.


Почитала текущее законодательство, не нашла такого, только между "сиблингами" и родителями-детьми не разрешено:

"Статья 14 СК РФ. Обстоятельства, препятствующие заключению брака Новая редакция Ст. 14 СК РФ Не допускается заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными;

Источник: https://skodeksrf.ru/rzd-2/gl-3/st-14-sk-rf"


Но если честно, меня передернуло. У меня куча двоюродных братьев, и как-то даже представить ЭТО... green

В истории самой показался каким-то диким момент с творогом, нафига его было есть. Я вот терпеть не могу грибы и морепродукты, даже если мне б кто-то их припёр с героическим рассказом, как он из собирал/ловил, отбиваясь от медведя и ктулху, я бы все равно не стала их употреблять.

И почему-то не думаю, что дело было в привороте. Просто до брака Саша демонстрировал себя во всей красе, добиваясь невесты, а потом, когда уже поженились, и прошел "медовый" период, стал проявлять себя настоящего (не думаю, что до брака они жили вместе, в то время наверняка это мягко говоря не одобрялось). А Нина там подвернулась первой ил не Нина - это уже совпадение.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#10 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 14:26
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Комментариев: 162
Ну, я же о своей стране говорил)) Ч.3ст.26 СК Украины не допускает брак между двоюродными братом и сестрой, дядей и племянницей и т.д. Насколько я помню, даже и в советском семейном праве присутствовали аналогичные положения. Лично я с данными нормами полностью согласен, впрочем, своего мнения никому не навязываю.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#11 написал: Фингал
Сегодня, 14:28
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Комментариев: 153
Цитата: Tinка
Спасибо автор за историю! По поводу кровосмешения ,как медик согласна с вышенаписанными комментами.Хотя есть реальный пример, подруга вышла замуж за двоюродного брата, оба русские, полюбили друг друга,поженились, есть дети и все у них прекрасно.



Последние исследования ученых из США показали достаточно неожиданные цифры. Они сделали вывод, что дети, рожденные от двоюродных сестер и братьев, имеют процент генетической патологии на уровне 1,7%. Такая цифра лишь немного выше, чем у обычных пар. При этом риск рождения ребенка с врожденными уродствами намного выше у людей, страдающих алкоголизмом или тех, которым уже исполнилось 40 лет. (с)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#12 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:40
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Комментариев: 2 246
Цитата: Фингал
Последние исследования ученых из США показали достаточно неожиданные цифры. Они сделали вывод, что дети, рожденные от двоюродных сестер и братьев, имеют процент генетической патологии на уровне 1,7%. Такая цифра лишь немного выше, чем у обычных пар. При этом риск рождения ребенка с врожденными уродствами намного выше у людей, страдающих алкоголизмом или тех, которым уже исполнилось 40 лет. (с)

Ну что сказать.., пробуйте - увидите.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#13 написал: Фингал
Сегодня, 17:35
0
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 153
Цитата: Eifersucht
Ну что сказать.., пробуйте - увидите.


это я - теоретически
а так у меня детей - вообще быть не может
ну и ладно, не особо и хочется
Зарегистрирован: 11.08.2019
#14 написал: Nlo
Сегодня, 18:36
+3
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Репутация: (64|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 782
Страшно и странно как получилось. Слишком лёгко для пары, находящейся под защитой, они разбежались. Чтоб нечисть могла вот так на простом творожке защиту снять, это надо как-то здорово накосячить. Вопрос открытый, грустно конечно.
И особенно бесят такие экземпляры как Нина. Классика безумного рабства своим хотелкам.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#15 написал: Eifersucht
Сегодня, 19:59
0
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Репутация: (93|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 246
Цитата: Фингал
это я - теоретически
а так у меня детей - вообще быть не может
ну и ладно, не особо и хочется

На гормонах что ли?
Дело в том, что иметь детей - значит налагать на себя определённые обязанности с ответственностью и так на долгие-долгие годы. И не факт, что выйдет по родительскому чувству идеального варианта. Чадо может вырасти алкашом, бомжом, наркоманом, инвалидом. Почти все родители страдают из-за своих чад и эта вещь беспощадна по своей разрушительной силе. Как следствие это основная причина потери энергии, а значит наступления старости. Исключительно слабое место у родителей - это их дети, в плане, а как бы чего не случилось, а как бы только не с моим ребёнком. А если и случилось, так это очень и очень катастрофично. И это только на поверхности. А что в глубинной части, когда родитель толкает своими опасениями своё чадо прямым ходом в беду. Не задумывались, почему у достаточно богатых родителей, или в интеллигентных семьях достаточно большой процент ущербных детей, которые, достигая взрослого состояния, пускаются во все тяжкие?
Или многочисленные конфликты повзрослевших чад со своими родителями и родителей со своими чадами... .
Вам повезло, Фингал. Вы избежали ошибки основной массы взрослых умных людей. Но вы, даже прочитав это сообщение, не сможете понять всего, что здесь написано, потому что это может уразуметь только родитель. Так что вы тоже в обойме, но в менее верной.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#16 написал: Дарси
Сегодня, 21:02
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Комментариев: 36
Творог я тоже не люблю. А то, что расстались, это хорошо.
Зарегистрирован: 4.04.2010
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