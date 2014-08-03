Стечение обстоятельств или заговор подействовал

Joss Просмотров: 641 Комментарии: 10 +8 Вчера, 20:10 by

В эти выходные ездила я в гости к своей подруге Ане. Не виделись, наверное, пару месяцев со дня их новоселья. Анька квартиру новую купила, продав свою старую, которую приобрела еще до знакомства с Сашей, и квартиру своей родной бабушки. Это к тому, что Саша ни копейки не вложил своих.2 – 3 часа треплемся и я понимаю:- Аня, а где твой муж? - обычно его с кухни не выгонишь, поболтать о своем, о женском не дает.- Так в командировке.- ??? В какой? Он что у тебя, работу сменил?- Нет. Представляешь, уже месяц в командировке в другом городе.У меня, конечно, мысли сразу в одно русло: загулял.Аня будто мои мысли прочитала:- Ты знаешь, думаю, у него кто-то появился.Я, конечно, ее отговаривать… Но тут она рассказывает мне одну довольно странную историю (теперь от ее имени повествование).В общем, у нас в очередной раз отношения испортились. Я у него потихоньку выспрашиваю, пытаюсь вызнать. Может, другая у моего Санька появилась?Естественно, он все отрицает.А потом как выдаст: «Это Маринка на нас порчу навела, они нам завидуют!»Писец! Поумнее бы что придумал! У этой Марины свой дом, дети умницы, муж при деньгах, и любовник. В общем, стал Саша меня НЛП по поводу порчи. Я начала дергаться, в интернете стала рыться. И нарыла заговорчик о том, чтобы люди с плохими, негативными мыслями ушли из нашей жизни или перестали пакостить. В один прекрасный день сделала все по инструкции. Свечки пожгла, водой побрызгала, молитвы и заговорчик с бумажки почитала. И в конце всего этого действа мысленно попросила, чтобы человек, который мне зла желает и пакостит, не смог переступить порог нашей квартиры.Даже сейчас и верю, и не верю, что это проделки заговора.Свекровь нам на новоселье какой-то там плед на кровать в спальню купила. Уже который месяц это покрывало несет. Перед самым юбилеем ногу сломала.(А я еще не могла понять, почему свекрови не было на новоселье у Ани с Сашей? Свекор был, а свекровь - нет. Свекровь - женщина со странностями. Она Аньку сильно ненавидит. А гадости про Аньку какие говорит, в эти моменты рядом находиться неприятно).Я сперва этому значения не предала. А вот когда Саша в командировку уехал... Главное, через неделю приехал, 2 дня побыл и опять в «командировку» …- Может, заговор сработал? Или Сашкина бывшая любовница «проснулась», когда засветило квартиру у меня отхапать? Нарисовалась, мозги Саше промыла.(У Ани несколько лет назад Саша на новый год развод попросил. А потом передумал разводиться. Аня не то что спокойно, а даже пофигистически к этому отнеслась. Это другая история).Вот, дорогие читатели, и возник у нас с Аней вопрос: это банальная жизненная ситуация, стечение обстоятельств и Саша козел? Или Анька реально чего-то там наколдовала?

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