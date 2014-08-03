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Истории из жизни

Стечение обстоятельств или заговор подействовал

В эти выходные ездила я в гости к своей подруге Ане. Не виделись, наверное, пару месяцев со дня их новоселья. Анька квартиру новую купила, продав свою старую, которую приобрела еще до знакомства с Сашей, и квартиру своей родной бабушки. Это к тому, что Саша ни копейки не вложил своих.
2 – 3 часа треплемся и я понимаю:
- Аня, а где твой муж? - обычно его с кухни не выгонишь, поболтать о своем, о женском не дает.
- Так в командировке.
- ??? В какой? Он что у тебя, работу сменил?
- Нет. Представляешь, уже месяц в командировке в другом городе.
У меня, конечно, мысли сразу в одно русло: загулял.
Аня будто мои мысли прочитала:
- Ты знаешь, думаю, у него кто-то появился.
Я, конечно, ее отговаривать… Но тут она рассказывает мне одну довольно странную историю (теперь от ее имени повествование).

В общем, у нас в очередной раз отношения испортились. Я у него потихоньку выспрашиваю, пытаюсь вызнать. Может, другая у моего Санька появилась?
Естественно, он все отрицает.
А потом как выдаст: «Это Маринка на нас порчу навела, они нам завидуют!»

Писец! Поумнее бы что придумал! У этой Марины свой дом, дети умницы, муж при деньгах, и любовник. В общем, стал Саша меня НЛП по поводу порчи. Я начала дергаться, в интернете стала рыться. И нарыла заговорчик о том, чтобы люди с плохими, негативными мыслями ушли из нашей жизни или перестали пакостить. В один прекрасный день сделала все по инструкции. Свечки пожгла, водой побрызгала, молитвы и заговорчик с бумажки почитала. И в конце всего этого действа мысленно попросила, чтобы человек, который мне зла желает и пакостит, не смог переступить порог нашей квартиры.

Даже сейчас и верю, и не верю, что это проделки заговора.

Свекровь нам на новоселье какой-то там плед на кровать в спальню купила. Уже который месяц это покрывало несет. Перед самым юбилеем ногу сломала.

(А я еще не могла понять, почему свекрови не было на новоселье у Ани с Сашей? Свекор был, а свекровь - нет. Свекровь - женщина со странностями. Она Аньку сильно ненавидит. А гадости про Аньку какие говорит, в эти моменты рядом находиться неприятно).

Я сперва этому значения не предала. А вот когда Саша в командировку уехал... Главное, через неделю приехал, 2 дня побыл и опять в «командировку» …
- Может, заговор сработал? Или Сашкина бывшая любовница «проснулась», когда засветило квартиру у меня отхапать? Нарисовалась, мозги Саше промыла.

(У Ани несколько лет назад Саша на новый год развод попросил. А потом передумал разводиться. Аня не то что спокойно, а даже пофигистически к этому отнеслась. Это другая история).

Вот, дорогие читатели, и возник у нас с Аней вопрос: это банальная жизненная ситуация, стечение обстоятельств и Саша козел? Или Анька реально чего-то там наколдовала?
Вчера, 20:10 by JossПросмотров: 641Комментарии: 10
+8

Ключевые слова: Заговор квартира муж авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 20:18
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 712
Комментариев: 8 253
Я ничего не скажу про мистику, но подруга у Вас просто супербеспечная.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:30
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 4 125
Ну, а почему бы и не заговор подействовал, возможно конечно. Но подруга кадр конечно) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Sniff
Вчера, 21:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 210
Что- то не совсем поняла. Подруга, свекровь, кто ведьмачил- то?
Зарегистрирован: 20.01.2019
#4 написал: conjure one
Вчера, 21:45
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Группа: Модераторы
Репутация: (6067|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 2 437
Свекровь нам на новоселье какой-то там плед на кровать в спальню купила. Уже который месяц это покрывало несет. Перед самым юбилеем ногу сломала.


Интересно, что свекор на новоселье был, но плед почему-то не прихватил с собой. Получается, свекруха вдруг подарок зажала... Может, и почуяла обряд. Тогда удивительно, что он сработал. Всё-таки проводил его человек без определенного опыта да ещё и через инет инфой воспользовался. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Reiana Flaim
Вчера, 21:48
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 864
Подействовал заговор или нет, но от свекрови подарки принимать точно не стоит, даже на порог не пускать ее.
Цитата: Летяга
Я ничего не скажу про мистику, но подруга у Вас просто супербеспечная.
+++

Это мягко сказано. Такого мужа гнать сраной метлой еще после первой измены надо было.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#6 написал: ЭленСан
Вчера, 22:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Как мужинек с очередной командировки приедет откомандировать к мамке на пмж с чемоданом. Навсегда. И следы замыть за ним не забыть.
Зарегистрирован: 3.03.2018
#7 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:43
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (19|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 491
Саша при всех раскладах - Козел.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#8 написал: marzzz
Вчера, 22:51
+1
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Репутация: (463|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 248
Читаю, грущу.
У меня зять исключительно по командировкам. Работа такая. С начала года две недели в Голландии, потом сутки дома, три дня в Бресте, день дома, ещё двое суток в Белгороде, потом пара выходных - и неделя в Монголии. Что потом? Да что угодно: от Калининграда до Сахалина. И бывшый Союз, и загран. Так и живут. Может, реально герой рассказа в командировках?

Непонятно, кто ж там шаманил, неведомая "завистница" Марина или свекровь? Одно ясно: счастливый муж развода просить (слово-то какое!) не будет. С чего, если все гладко? Значит, не гладко. Значит, там реально баба на стороне. А при таком раскладе выводи заговоры - не выводи, все равно. Мысли может негативные у свекрови, она сноху недолюбливает. Но ветер с другой стороны дует. Избежать ссор с помощью каких-то интернетных заговоров, думаю, не получится. И еще. Надо свое имущество обезопасить в первую очередь, а потом уже личную жизнь налаживать. Трудно давать советы. Чужая жизнь - потёмки. Но в этой истории лучше не на мистике акцент делать, а заниматься реалиями, пока не поздно.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:57
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2546|-1)
Публикаций: 1 509
Комментариев: 9 448
Жёсткую позицию заняли девушки по отношению к свекрови Гг.)) Другого и быть не могло.) А по сути вопроса, по существу, неприязнь свекрови на лицо, но и доказательств её мистического вмешательства не вижу. По поводу сломанной ноги свекрови, так соломки бы подстелила, если бы знато было, где упадёт.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 00:53
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Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 119
Комментариев: 1 514
Ладно, но я не поняла при чем тут Марина.
А вообще страшная история, и вовсе не мистикой.
Зарегистрирован: 2.11.2017
       
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