Балкон

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:41

Зодчий Просмотров: 1 353 Комментарии: 8 +27 Вчера, 15:41 by

Есть у меня пара друзей, с которыми мы дружим с самого детства, - Марек и Саша. Познакомились мы, когда нам было еще лет по 15 - 16, и вот уже 20 лет продолжается наша дружба. Саша был старше нас года на 3, ему тогда было 18 - 19. Встречаемся не так уж часто, особенно втроем одновременно, но и связи не теряем.И вот недавно получилось, что собрались мы в кои-то веки втроем за одним столом. Вспоминали детство, шалости наши и всякие смешные случаи. Но есть в истории нашей дружбы один случай, который Саша вспоминать очень не любит, и мы стараемся тоже про него не вспоминать, хотя даже через 20 лет ответов на это происшествие так и не нашли, а скорее наоборот, вопросов у нас прибавилось.Было это на заре нашей дружбы, мы, молодые ребята 17 - 20 лет, любим по вечерам собираться, сидеть, болтать, играть во что-нибудь. Часто оставались ночевать друг у друга и т.д. У Марека родителей была квартира, в которой недавно поселились квартиранты. Она принадлежала его дедушке с бабушкой, потом, когда они умерли, квартира пустовала, и его родители решили ее сдавать. В тот вечер Марек сказал, что квартиранты неожиданно съехали, новые не поселились пока, мол, пойдемте там посидим, возьмем жрачки, он принесет Монополию, и будем рубиться. Ну мы, понятное дело, данное предложение поддержали.Теперь небольшое отступление, чтобы описать квартиру, потому что эта деталь имеет значение. Там 2 комнаты (спальня и гостиная), кухня и один сплошной длинный балкон от кухни, через одну комнату (спальню) и во второй (гостиной) заканчивает. На балкон две двери, одна с кухни, другая со второй комнаты.Просидели мы примерно до 3 часов ночи, поиграли в Монополию, посмеялись над проигравшим и потом решили уже ложиться на боковую.Я и Марек пошли спать в спальню (то есть в среднюю комнату, которая между кухней и гостиной), там была кровать и кресло-раскладушка, а Саша лег в гостиной на диване. Диван стоит буквально перед балконной дверью, когда лежишь головой к входной двери, то ноги направлены на балкон. Разошлись, еще пару минут поржали через комнаты, подкалывая друг друга, и потом заснули.Проснулся я от того, что Марек меня толкал в бок. Я, сонный, хотел обругать его, но увидел, что он со встревоженным лицом наклонился и прикладывает палец к губам, показывая мне, чтобы я молчал. Я сел на раскладушке и вопросительно посмотрел на него. За окном уже почти светало, но в квартире было еще достаточно темно. Часов 5 - половина 6 утра, я так понял. Марек наклонился ко мне и прошептал: "Тихо сиди и слушай". Я замер и стал вслушиваться. Сначала я ничего не услышал, а потом вдруг услышал голос Саши в другой комнате. Он что-то говорил, но что именно, разобрать было невозможно. Я тихо сказал Мареку:- Ну разговаривает он во сне, что тут такого?Марек сделал знак рукой, мол, подожди, и прошептал:- Нет, слушай.Мы стали вслушиваться. Разобрать, что говорил Саша, было невозможно, но по интонации было понятно, что он обращается к кому-то и что-то спрашивает, сначала сонно бубня, потом в его голосе стали появляться нотки раздражения. И через пару секунд мы слышим, как Саша встает и делает пару шагов, продолжая что-то спрашивать.- Лунатик? – тихо спросил я, посмотрев на Марека.- Не знаю, но мне не по себе, – ответил он.- Я слышал, что лунатиков будить нельзя, – прошептал я. – Пошли просто посмотрим, что он делает.Мы встали и тихонько подошли к двери гостиной и так же тихо вошли. Саша стоял перед входом на балкон, в двух шагах перед задернутыми занавесками, и раздраженно спрашивал:- Ну что, докопался, что ли? Что там?На лунатика он похож не был, потому что голос был явно не сонный, и движения рукой, типа негодования, не похожи были на лунатичные. Тут он сделал шаг к занавеске и протянул руку, чтобы распахнуть ее, и, что самое странное, - мы заметили какое-то движение за занавеской, как будто там кто-то стоял и тоже потянулся к его руке.- Саш, ты что? – сказали мы с Мареком почти одновременно.Саша обернулся и вдруг дернулся в сторону занавески, как будто его потянули за вытянутую руку. Он вскрикнул, выдернул руку, которая уже была наполовину там, и отпрыгнул в сторону. С ошалевшими глазами он смотрел то на нас, то на балконную дверь за занавеской. Марек щелкнул выключателем и включил свет. Саша стоял белый посреди комнаты и как будто бы ничего не понимал. Мы взяли его отвели на кухню. Марек поставил чайник. Саша сидел и молчал. Мы и сами не совсем понимали, что именно произошло и произошло ли вообще что-либо.Через минут 10 мы налили чай и наконец-таки попросили Сашу рассказать, что это вообще с ним такое было. Он уже стал приходить в себя и стал рассказывать.«Легли все спать. Я лег на диване ногами к балкону и почти сразу заснул. Вдруг сквозь сон я слышу, как кто-то меня зовет по имени: "Саша, Саш, Саашаа, Саааш". Так тихо, но четко. И голос вроде кого-то из вас, а вроде и нет. Сонный, не понимаю. Поднял голову, посмотрел на дверь - никого в комнате нет, прислушался, может, с другой комнаты зовете - нет. И вдруг опять слышу, так настойчиво прям уже: "Саааш! Саша!" И я понимаю, что с балкона зовут меня, посмотрел: дверь приоткрыта на балкон чуть-чуть, но из-за занавески не выходите. Я начинаю спрашивать, типа: "Ну что там? Что случилось?" А в ответ опять: "Сааша! Саааш!" И так призывным тоном, типа: "Ну иди сюда-то в конце концов, тебя же зову!" Я, не вставая, ворчу, мол, что вам надо, что там у вас произошло на балконе. А в ответ опять только зовут по имени, и так четко, настойчиво, но без агрессии, и голос такой, что, блин, чей-то из вас, что ли, хотя и не похож вроде.Я встаю, подхожу к занавеске, говорю уже раздраженно совсем: "Докопались, что ли? Что там у вас?"- и протягиваю руку, чтобы откинуть занавеску, и в это время слышу ваши голоса сзади, вы спрашиваете так громко: "Саш, ты что?" Я оборачиваюсь к вам, а рука все еще продолжает тянуться на автомате к занавеске, и в этот момент, когда пальцы только касаются занавески, кто-то резко хватает меня за запястье и сильно дергает за руку, пытаясь затянуть. И чувствуя я, что не человеческая рука - такая тонкая, жилистая, с грубой кожей и шерстью. Я отпрыгиваю в сторону, выдергиваю руку, и тут вы свет включаете».Мы сидим на кухне пару минут, перевариваем, что мы видели, и то, что рассказал Саша. Я говорю:- Уже рассвело. Пойдем, посмотрим. Может, тебе показалось. Ну дверь там приоткрылась, сквозняк. Сонные голоса услышал в полусне, и почудилось, что схватили.Но Марек отвечает:- Не может там быть сквозняк от двери приоткрытой. Мы эту дверь уже года три как утеплили и заколотили. Она даже не открывается. На балкон только отсюда с кухни можно зайти. А в том конце балкона кладовку сделали, закрыли. Из комнаты туда входа нет.Мы не стали ничего проверять. Молча собрались по-быстрому и ушли оттуда. Потом туда стали заселяться квартиранты, но на долгосрочной основе так никто и не оставался. В конце концов, родители Марека замучились искать постоянно, кому сдать квартиру, и решили ее продать. Так никогда больше мы в ней и не побывали.

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