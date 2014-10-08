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Истории из жизни

Бабушкин брат

Предыстория:

ВОВ, Орловско-Курская дуга.

Мой прадед ушёл добровольцем. Итог - вернулся слепой, части ног нет, части рук нет. Таким и прожил до конца жизни. Было у него 4 детей. Одним из них является моя бабушка, единственная, кто жив сейчас. Про братьев мало всегда говорила - старший Виктор пропал, а где и как - не говорила, только про сестру (её я знала лично).

История:

В августе 2021 года сижу я спокойно дома. И прям спиной ощущаю, что кто-то наведался в гости. Сначала подумала, что кто-то с местных кладбищ, коих аж три поблизости. Но нет - когда кто-то по крови приходит как-от это чувствуется.

Оказалось, дед Витя. Начинаю аккуратно спрашивать, получаю ответ, что пропал на войне, в районе Кром (Орловская область). Я всегда стараюсь увидеть хотя бы часть того, кто приходит, а тут картинку закрыли - только сапоги.

Просит за упокой свечку поставить и службу, чтобы мог уйти.

Звоню маме, передаю это всё. Прошу спросить у бабушки как пропал брат. Она подтверждает мои слова. Говорит, что письма перестали приходить от него где-то по направлению в Кромы. Сказала, что он в танке был. Возможно горел. Могилы нет, нет даже примерного места, где могут кости быть. И заплакала.

Я сажусь с картой, пробую искать место, даже если братская могила, можно было бы приехать. Итог: нет в общей могиле, кости не в одном месте.

Просто нужен покой, а не место, куда живые могли бы прийти.

В общем, мама пошла и заказала службу за упокой, свечку поставила, ещё несколько мероприятий.

Дальше пошёл дед Витя. Не приходил больше.

Блин, так грустно, что только спустя столько лет он смог достучаться до нас и сказать, что хочет покоя. Почему так долго - не знаю. Но я рада, что теперь он в покое.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19 by YasnaПросмотров: 308Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Дедушка духи ВОВ авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 14:26
0
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Хоть как-то о себе напомнил дед Витя.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Ель
Сегодня, 15:33
+1
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"Сначала подумала, что кто-то с местных кладбищ, коих аж три поблизости."...Часто приходят ? Видете их ? Что хотят ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
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