Бабушкин брат

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:19

Yasna Просмотров: 308 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 13:19 by

Предыстория:ВОВ, Орловско-Курская дуга.Мой прадед ушёл добровольцем. Итог - вернулся слепой, части ног нет, части рук нет. Таким и прожил до конца жизни. Было у него 4 детей. Одним из них является моя бабушка, единственная, кто жив сейчас. Про братьев мало всегда говорила - старший Виктор пропал, а где и как - не говорила, только про сестру (её я знала лично).История:В августе 2021 года сижу я спокойно дома. И прям спиной ощущаю, что кто-то наведался в гости. Сначала подумала, что кто-то с местных кладбищ, коих аж три поблизости. Но нет - когда кто-то по крови приходит как-от это чувствуется.Оказалось, дед Витя. Начинаю аккуратно спрашивать, получаю ответ, что пропал на войне, в районе Кром (Орловская область). Я всегда стараюсь увидеть хотя бы часть того, кто приходит, а тут картинку закрыли - только сапоги.Просит за упокой свечку поставить и службу, чтобы мог уйти.Звоню маме, передаю это всё. Прошу спросить у бабушки как пропал брат. Она подтверждает мои слова. Говорит, что письма перестали приходить от него где-то по направлению в Кромы. Сказала, что он в танке был. Возможно горел. Могилы нет, нет даже примерного места, где могут кости быть. И заплакала.Я сажусь с картой, пробую искать место, даже если братская могила, можно было бы приехать. Итог: нет в общей могиле, кости не в одном месте.Просто нужен покой, а не место, куда живые могли бы прийти.В общем, мама пошла и заказала службу за упокой, свечку поставила, ещё несколько мероприятий.Дальше пошёл дед Витя. Не приходил больше.Блин, так грустно, что только спустя столько лет он смог достучаться до нас и сказать, что хочет покоя. Почему так долго - не знаю. Но я рада, что теперь он в покое.

Ключевые слова: Дедушка духи ВОВ авторская история

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