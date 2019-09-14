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Истории из жизни

Рассказ бабушки

Моя бабушка умерла этим летом, ей было 82 года, она была в здравом уме, правда ходила уже потихоньку, как все пожилые люди. Она жила с папиным братом и его семьей, а мы ходили в гости и помогали.
Так в один из дней мы с папой были у бабушки дома, и она нам рассказала что видела, далее со слов бабушки.

"Сижу на диване, смотрю - женщина с ребенком на руках по дому идет. Я испугалась, смотрю на неё, она заметила, что я её вижу, головой кивнула, как будто поздоровалась, я в ответ ей кивнула. Через несколько дней снова её увидела, она в этот раз остановилась у дивана, улыбнулась, говорит: "Ты молодец" и ушла как сквозь стену. Еще как-то мужчина в клетчатой рубахе так ходил, посмотрел на меня серьезно и пошел на кухню, я за ним, захожу в кухню, он у окна стоит, смотрит на улицу, постоял так и вышел в стену."

Бабушка говорила, что не сошла с ума и правда их видела, но кто они такие не знает и заговорить с ними, спросить зачем ходят тут, кто такие, боится. После этих рассказов позвали бабушке священника, она исповедоваться захотела. После исповеди священник сказал, что еще два раза надо. За день до смерти бабушка собиралась в баню, говорила, что так хочет там помыться, умирать и не планировала. Часов в 12 сестра сказала, что слышала, что бабушка с кем-то говорила, думала, может с кошкой. Утром в 4 часа позвонил дядя, сказал, что бабушка умерла во сне. А вечером она говорила дяде:
- Сынок, иди сходи водки себе купи.
- Зачем, мам, ты чего, какая водка?
- Да просто.

Дядя не пьет, если только в праздники, зачем бабушка ему это сказала?

Вот такая история.

Вчера, 19:14 by СпараксисПросмотров: 487Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Бабушка смерть женщина видение водка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 21:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (193|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 987
Есть ощущение, что у некоторых людей ближе к смерти снимается какой-то блок в мозге, и они начинают видеть то, что другие не видят. Может так же с бабушкой автора случилось.
Жаль, что не могу подробно рассказать, но в нашей семье была подобная история. Поэтому этой я охотно верю.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: all4754
Вчера, 22:34
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
У нас дедуля за 80лет, заболел пневмонией лечили на дому, был в сознании и более-менее в нормальном состоянии, мама постоянно была рядом с ним в его квартире. Он её начал пугать рассказами, что в кресле сидит какая-то чужая женщина, возмущался что она делает в его квартире, или ходит по квартире...А потом он "увидел"на стене портрет Ленина?! Стал пытать маму кто его повесил без его согласия. Вообщем маме стало жутковато. Был вполне вменяем, только слаб. Врач посоветовал лечь в стационар, всё таки мел. уход, капельницы. Умер в больнице через неделю... Уже не первый раз слышу, что люди близкие к смерти видят Нечто..
Зарегистрирован: 19.01.2020
#3 написал: daytaler
Вчера, 23:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (98|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 354
Грустная история. Все информация. Люди — информация в материальной оболочке, а духи — информация в энергетической оболочке.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
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