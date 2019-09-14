Рассказ бабушки

Спараксис Просмотров: 487 Комментарии: 3 +5 Вчера, 19:14 by

Моя бабушка умерла этим летом, ей было 82 года, она была в здравом уме, правда ходила уже потихоньку, как все пожилые люди. Она жила с папиным братом и его семьей, а мы ходили в гости и помогали.Так в один из дней мы с папой были у бабушки дома, и она нам рассказала что видела, далее со слов бабушки."Сижу на диване, смотрю - женщина с ребенком на руках по дому идет. Я испугалась, смотрю на неё, она заметила, что я её вижу, головой кивнула, как будто поздоровалась, я в ответ ей кивнула. Через несколько дней снова её увидела, она в этот раз остановилась у дивана, улыбнулась, говорит: "Ты молодец" и ушла как сквозь стену. Еще как-то мужчина в клетчатой рубахе так ходил, посмотрел на меня серьезно и пошел на кухню, я за ним, захожу в кухню, он у окна стоит, смотрит на улицу, постоял так и вышел в стену."Бабушка говорила, что не сошла с ума и правда их видела, но кто они такие не знает и заговорить с ними, спросить зачем ходят тут, кто такие, боится. После этих рассказов позвали бабушке священника, она исповедоваться захотела. После исповеди священник сказал, что еще два раза надо. За день до смерти бабушка собиралась в баню, говорила, что так хочет там помыться, умирать и не планировала. Часов в 12 сестра сказала, что слышала, что бабушка с кем-то говорила, думала, может с кошкой. Утром в 4 часа позвонил дядя, сказал, что бабушка умерла во сне. А вечером она говорила дяде:- Сынок, иди сходи водки себе купи.- Зачем, мам, ты чего, какая водка?- Да просто.Дядя не пьет, если только в праздники, зачем бабушка ему это сказала?Вот такая история.

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