Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 6

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:26

Zero Endorphine Просмотров: 241 Комментарии: 9 +5 Сегодня, 18:26 by

1. Хочу сделать уточнение: я никогда не верил во все эти странные штуки, о которых тут пишут. Никогда не верил в «сбои в матрице», эффект Манделы и прочее. По сути, я вступил сюда просто развлечения ради. Но тут кое-что произошло, что заставило меня ощутить себя безумцем.Это случилось 12 января, в тот же день, когда я и публикую эту историю. Два дня назад по дороге в колледж я купил упаковку ручек: четыре ручки (голубая, красная и две черных), запечатанных в одной упаковке. Одну я взял на занятия: разорвал упаковку и вытащил одну синюю ручку. Я ТОЧНО помню, как разорвал упаковку, потому что звук был такой громкий, что на меня оглянулись все мои одноклассники. В конце урока я закинул ручку в свой рюкзак отдельно от остальной упаковки (класть туда смысла не было, она все равно была разорвана).Сегодня пошел на тот же урок. Я обыскал рюкзак в поисках ручки и нашел ее...прямо в упаковке. А упаковка была полностью запечатана. Я был в шоке. Обыскал рюкзак вдоль и поперек в поисках отдельно лежащей ручки. Ничего. Ручка не могла выпасть. Точно так же, как не могла она влететь назад в упаковку, которая тоже сама собой аккуратно запечаталась.Я знаю, что не схожу с ума, потому что стихотворение, которое я писал той голубой ручкой на прошлом занятии всё ещё в моей тетради. И это совершенно точно не могла быть еще одна ручка, потому что за два года я точно не покупал больше одной (с тех пор, как обучение почти полностью перешло на он-лайн). Я вывернул рюкзак наизнанку, но так и не нашел вторую ручку. У меня была всего одна синяя. Которую мне пришлось второй раз вынимать из запечатанной упаковки.Я никак не могу выбросить этот случай из головы. Я живу один, и совершенно точно никто не мог купить и подкинуть мне вторую упаковку ручек.2. Мы с парнем живем в деревне в двух милях от города. Вчера мне нужно было за продуктами, я взяла у парня ключи от его машины (моя сломана и пока не на ходу) и поехала в городе. Через четверть мили случилась самая невероятная и странная вещь, которая со мной когда-либо происходила. Я увидела автомобиль, который двигался в противоположном направлении, который совершенно точно был машиной моего парня. Я посмотрела на водителя, когда авто проезжаало мимо, и это был мой парень. Он взглянул на меня, как будто удивленный, что я пялюсь. Я сразу же позвонила ему, и спросила, какого х*а происходит. И естественно, он не понял, о чем это я. Впрочем, я и не думала, что он знает: он был дома, когда я уезжала в магазин. Я добралась до магазина и сидела в машине, с трясущимися руками и в шоке, пытаясь понять, что это сейчас было. Минут через 15 я успокоилась достаточно, чтобы ехать назад. До сих пор не понимаю, что произошло.3. Помните старый-добрый Гейм-Бой [портативная игровая приставка с картриджами-играми]? Когда я был подростком, у меня был оригинальный картридж для нее, "Pokemon Red". Как-то мы с другом пришли домой, когда родителей не было, и вместе играли в него в моей комнате. В какой-то момент мы пошли на кухню перекусить, а когда вернулись, картридж пропал. Приставка была на месте, а картриджа не было. Мы обыскивали комнату весь день, но так и не нашли его. Я даже заподозрил друга, что это он его стащил или просто разыгрывает меня, и обыскал его карманы. Но ничего не было.Несколько месяцев спустя мы с родителями поехали в автосалон. Родители хотели купить машину, которую уже заказали предварительно. Я был очень любопытным и спросил продавца, могу ли я залезть в нее самым первым. Он дал мне ключи, и я открыл машину со стороны пассажира. Угадайте, что лежало на сидении? Мой картридж "Pokemon Red". Да, он лежал на сидении абсолютно новой машины, в которую я залез самым первым. И это абсолютно точно был МОЙ картридж: там был мой персонаж и мой игровой прогресс. Думаю, не надо уточнять, что я был в шоке. Так же были в шоке и мои родители с продавцом.4. Когда я учился в старшей школе, у меня был друг, назовём его Джош. Мы были лучшими друзьями и всегда шутили на тему всяких странных штук, которые происходят, когда мы собираемся вместе: свет мигает, случайные люди начинают с нами разговаривать, вещи пропадают, ну, вы поняли.Как-то мы пошли на двойное свидание, а когда вернулись назад ко мне домой, решили сходить за едой в МакДональдс. Когда мы уже были в дверях, у меня возникло очень странное чувство. Это было как дежавю, но ощущалось куда более жутко. Я четко увидел в своей голове картину, как мы с Джошем едем в автомобиле и попадаем в жуткую аварию и погибаем. Самое странное, что я остановился буквально секунды на две, но прочувствовал всю эту сцену как будто секунд за 20.Я вернулся в реальность, а Джош говорит: «Брендан, я только что испытал странное чувство: как будто если мы поедем в Мак, то мы погибнем в автокатастрофе. У меня только что было...видение или что-то такое, в котором мы умираем».Что самое странное — он не очень эмоциональный или впечатлительный человек, но когда он говорил, то у него ощущались слёзы в голосе. Мы медленно закрыли дверь, вернулись на диван, сели и просто сидели в тишине хороших минут пять, просто глядя в пространство и не понимая, что это сейчас такое было.5. Как-то мы ехали на очень старом Субару моей подруги через огромное кладбище. Мы остановились и спустились вниз с холма к небольшому пруду. На другом берегу пруда на камне сидела какая-то фигура. Очертания были плохо различимы, но она была похожа на мужчину в старомодной шляпе. Мы по-дурацки помахали рукой и крикнули: "Приветик!". Он внезапно вскочил на ноги и "побежал" в нашу сторону прямо по воде и растворился примерно на середине пруда. Мы закричали и бросились назад в машину. Она не заводилась. И мы услышали, как что-то стучит в заднюю часть машины. Стук не был постоянным, но с периодичностью в несколько секунд мы его слышали. В темноте ничего не было видно, но кто-то же производил этот шум. Я попыталась позвонить маме по мобильному, но связи не было. У подруги тоже. В течение следующего получаса мы пытались завести машину. Стук прекратился, но атмосфера была очень напряженной. Наконец, машина завелась. Подруга тут же вдавила педаль в пол, и мы погнали прочь с кладбища. Когда мы выезжали через ворота, вернулась связь. Не знаю, что это было, но одно точно: это не было животное или человек.6."В 1994 году я нашел билет из кино на фильм «Скорость» в кармане моей куртки. Я никогда не смотрел «Скорость» в кинотеатре, никогда не одалживал свою куртку кому-то, кто смотрел. Всегда хотелось узнать, откуда же он появился...""Твоя история напомнила мне мой случай! Когда мне было лет 14-15, мы с родителями поехали на каникулы в Португалию (это было лет 20 назад, еще до всяких майспейсов, времена нокии 3210). Когда одним вечером мы вернулись с прогулки, я обнаружил листок с рукописным номером телефона, лежащий поверх кучи моей одежды. На тех каникулах я ни с кем не разговаривал и не просил дать мне их номер, потому что был одиночкой. Родители тоже были без понятия.Я тогда не слишком удивился, потому что был очень погруженным в себя 14-летним подростком. Но листик я сохранил, и когда мы вернулись в Великобританию, я написал по этому номеру СМС с вопросом, кто это. Это была девушка по имени Линн Джонс, и жила она в том же городе, что и я. Я спросил, как её номер попал ко мне в комнату в Португалии, она ответила, что не имеет понятия. Потом она спрашивала, можем ли мы встретиться где-нибудь, я запаниковал и забил. Лет 8 спустя я работал в большой компании, и там была девушка с таким же именем. Я не осмеливался спросить, это была она же или нет, а она вскоре уволилась."7. Ко мне с невестой приехала моя мама на пару недель, чтобы побывать на мемориальной службе по своей тёте, которая умерла в прошлом году от КОВИДа (я лично её никогда не встречал). В пятницу вечером мы все пошли в итальянский ресторан. Когда прошла примерно половина времени, я почувствовал странное ощущение возле своего плеча. Как будто на моих плечах была куртка и соскользнула. Но на моем стуле ничего не было, как и на плечах (забавно, что когда мы шли в ресторан, я сказал, что надо было бы прихватить куртку, потому что вечер будет прохладным). Я обернулся в поисках официанта, который мог пройти мимо меня и коснуться, но никого не было поблизости, а ближайший столик находился метрах в двух от нас. Я поделился этой сенсацией со всеми, надо мной все посмеялись, кроме моей невесты, которая поклялась, что видела боковым зрением что-то белое возле меня за мгновение до того, как я все это рассказал. Я посчитал всё это странным, но выбросил из головы.На следующий день мы с невестой были в магазине продуктов, а мама в это время была на службе. Внезапно мы ощутили странный запах. Его можно описать как духи пожилого мужчины, которые доносятся из ниоткуда. Мы оглядели большое открытое пространство вокруг себя и не увидели никаких людей (ни мужчин, ни женщин), и мимо нас тоже никто не проходил как возможный источник запаха. Странно, но в принципе ничего такого, что шокировало бы.Когда мы вернулись домой из магазина, а мама вернулась со службы, то она стала рассказывать, как всё хорошо прошло, какие хорошие речи все произнесли, особенно ее двоюродный брат. В своей речи он упомянул, что тётя моей матери любила мужские духи и часто брызгалась ими в магазинах. Мы с невестой переглянулись. Еще раз: я никогда не встречал мамину тетю раньше и не знал о ней ничего.Может все это быть объяснимым? Конечно. Но тот, кто никогда не сталкивался ни с чем сверхъестественным, два странных события в течение 24 часов не сможет выбросить их из головы.8. Я работаю собачьим грумером, и это обычная история, быть в помещении, полном лающих собак. Но как-то у нас был пес по кличке Боб, который превзошел их всех. Он лаял всё то время, что был у нас, безостановочно. С одной и той же интонацией, с одной и той же частотой. Тот тип лая, который начинает бить по мозгам, если ты слышишь его долгое время. В общем, он лаял. И тут зазвонил рабочий телефон. Я подняла трубку, и механический голос произнес: «Привет, это Боб. Это Боб. Я Боб». И повторил это несколько раз. Звучит, как сломанная рекламная запись, но я почувствовала себя очень странно, слыша на заднем фоне лай Боба-собаки. С этого номера позвонили еще дважды, пока собака была у нас, и больше такого не случалось.9. Мой папа заболел, и я переехал к родителям, чтобы помогать маме, т. к. у меня есть еще несколько юных братьев и сестер и бабушка с дедушкой, которые живут в этом же доме. Я решил остановиться в отцовском автофургоне (они используют его только летом, поэтому я посчитал, что так у меня будет больше личного пространства). В фургоне холодно ночью, и папа дал мне электрообогреватель. Но мама очень беспокоилась, что я забуду его выключить, и начнется пожар. Прошлой ночью я отправился спать, а около четырех утра услышал стук в окно. Я подпрыгнул и распахнул окно, там стояла моя мама. Не буду лгать, я слегка испугался, что что-то случилось с отцом. Но она просто напомнила мне выключить обогреватель.Я сказал: «Спасибо, что разбудила меня из-за такой ерунды». И с этого момента начинается странное. Как только я отошёл от окна, услышал громкий плач. Сначала я подумал, что звук идет из дома, но он шел от сарая позади фургона. Я подумал, что это лиса или другой зверь, но плач медленно нарастал. Не экстремально громко, но достаточно громко, чтобы я не забил. Я распахнул окно, чтобы напугать лису или другое животное, но там не было животных. Тень размером примерно с ребенка сидела возле сарая, головой в коленях, и плакала. Я никогда в жизни так быстро не подскакивал. Я включил весь свет и вернулся к окну, но там уже никого не было, и плач прекратился. До утра я сидел со светом. Я боюсь, что оно вернется.10.Как-то ночью я возвращался домой. Было в районе полуночи. У меня dodge charger 2008 года. И я иногда езжу по грязной дороге со скоростью 120км/ч, но той ночью я не гнал, скорость была километров 60 максимум. Почему? Да потому что я живу в ж*пе мира, знаменитой своей плохой мобильной связью и тупыми оленями. И даже несмотря на то, что той ночью луна светила так ярко, что было всё прекрасно видно, даже различались цвета, я все равно был очень аккуратен. Дорогу эту я хорошо знаю, езжу по ней каждый день и знаю все участки, где могут выскочить олени.Внимательно смотря перед собой, я проехал первую зону с оленями без проблем. Посмотрел налево, направо — ничего. Ура.У меня не было шанса среагировать, когда нереально огромный олень выскочил прямо перед машиной. Должно быть, он на полной скорости нёсся из каких-то ближних кустов, иначе я разглядел бы его. Он был так близко и перемещался так быстро, что я даже не увидел его ног, сразу тело. Даже если бы я полз со скоростью в 20 километров, я бы все равно бы сбил эту здоровенную хреновину. Не было времени реагировать. Я просто снес эту чертову машину смерти. Мой ремень заблокировался, потому что я сильно дернулся вперед от удара и сильно ушиб плечо. Голова оленя мелькнула впереди исчезла под капотом машины. Я почувствовал, как колеса машины переехали его, и ощутил удар по днищу (charger не очень высокий).Честно говоря, обалдеть. А еще я удивился, что подушка безопасности не сработала, несмотря на удар. Внутренности скрутило, когда я освобождал поврежденное плечо и вылезал наружу, чтобы осмотреть повреждения. Я видел раньше машины, которые сбивали оленей, и видел оленей, которых сбивали машины. Я вышел из машины, прихватив ружье, и обошел вокруг неё, ища повреждения.Их... не было. Совсем. Ни крови, ни меха, ни повреждений бампера или чего-то еще. Даже на капоте ничего не было. Какого...? Я заглянул под машину. Никаких следов того, что я переехал кого-то. Я прошел немного назад по дороге с фонариком и ружьем, в поисках оленя. Так же ничего. Никаких следов торможения, крови. Дорога была абсолютно чистой. Это было очень пугающе. И в тот момент я понял, что мое плечо больше не болит. Я вернулся в машину, размышляя на тему, что в кабину проходит углекислый газ или что-то в таком духе. Но приехавшая машина спасателей на следующий день развеяла мои опасения. Я так же не был пьян или под наркотиками. И я не страдаю душевными заболеваниями. И если честно, мне до сих пор страшно от этой истории.Авторы: пользователи Reddit.

Ключевые слова: Reddit автокатастрофа призрак собака видение олень

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