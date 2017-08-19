Странный мальчик

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:47

Tiorin Просмотров: 44 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 15:47 by

Это случилось со мной практически недавно. Было 29 января, у меня как всегда было 6 уроков, поскольку я учусь в 9 классе. И вот после 4 урока ко мне подошел мальчик и начался сразу же разговор:- Привет.- Привет.- Как тебя зовут?- Витя.- Сколько тебе лет?- 13.Потом он вежливо попросил скачать ему популярную игру GTA, я не смог отказать, потому что у меня скорость интернета большая, и я могу позволить себе это сделать, затем я его спросил: "Куда тебе скачать?", и тогда он мне протянул флешку и сказал: "Когда скачаешь, найди меня в школьном коридоре, а если меня не будет в школе, можешь принести мне ее домой" - и сказал свой адрес. После мы попрощались, и я пошел на урок.После уроков я пошел домой и решил выполнить свое обещание, купил игру в интернет-магазине и скачал ее, потом я вставил ту флешку, которую мне дал тот мальчик, там было несколько файлов, я на них не обратил внимания, но для приличия скинул их себе на компьютер. Игра, конечно, не влезла, поскольку объем флешки был всего 989 мегабайт, но я все-таки удивился, откуда у него такая флешка, закинул все файлы обратно, взял одну из своих пустых флешек, записал игру на нее и лег спать.Наутро день начался не так, как начинаются все дни. Я поругался с родителями, потому что проспал первый урок в школе, собрался в школу и пошел, взяв с собой две флешки, мою, на которую я записал игру, и его. После 4 урока я решил найти этого мальчика, но его нигде не было, как ни странно. Я посчитал, что, скорее всего, он заболел и сидит дома, и после уроков отправился к нему домой. Когда я подошел к его дому, увидел, что он очень старый и ветхий, как будто в нем никто не жил долгое время, я не придал этому значение, поскольку у нас город маленький, курортный, и такие дома почти на каждой улице есть, но этот мне показался более ветхим, чем другие. Я постучал в калитку, ответа не последовало, я постучал сильнее, тоже ответа не последовало. "Ну ладно, - говорю я себе, - куда-нибудь, видать, уехали", - и пошел домой. Дома сел за компьютер и сидел за ним до поздней ночи и лег спать.Ночью я встал, компьютер был включен, и мне ВКонтакте пришло новое сообщение от этого мальчика:- Ты скачал?- Да, я тебе могу уже отдать. Я, конечно, дам свою, на твою не поместилось.- Я понял, можешь сейчас прийти?- Сейчас же 3 часа ночи!- Ну все равно приходи сейчас!- Окей!Я собрался и, несмотря на то, что разбудил маму, ушел.Когда я пришел, тот дом был как новый, и это меня удивило, я постучался, никто не открыл, тогда я положил флешки в целлофановый пакет и и подвесил на внутреннюю часть калитки. Когда я уже отошел на метр от дома, ко мне подбежал этот странный мальчик и начинает спрашивать, как с игрой. Я ему ответил, что скачал, и пакетик с флешками висит... И мальчик пропал, но тут же появился с тем целлофановым пакетиком, и мы с ним проговорили очень долго. И я спросил, каков сейчас час, он достал свой телефон и сказал, что 3 часа ночи. Я, конечно, знал, что я сюда пришел ровно в 3, и ужаснулся. Тогда я спросил, какая сейчас дата. Он ответил, что 29 января 2009 года, я подумал, что он неправильно говорит, и достал свой планшет... Реально 2009 год, но сейчас же 2019! И тут я понял, что попал в пространственно-временной континуум. Когда я засунул планшет обратно в куртку и решил поглядеть на него, на прощание я упал в обморок.Очнулся я у себя дома на кровати, около меня лежал мой планшет и стояла моя мама. Я спросил, что случилось со мной, она ответила, что меня нашли около ветхого дома, и я был без сознания, меня откачали спустя 6 часов. Мама спросила, что случилось там. Я рассказал ей эту историю, тогда мама протянула мне мой пакетик с флешками и рассказала такую историю.Когда-то там реально жил мальчик Альберт со своими родителями, учился он хорошо, но в один день, 29 января 2009 года, он пропал без вести, никто его не мог найти, его родители места себе не находили от горя, а потом забыли, и он начал появляться с устрашающим видом в их комнате. И они, заподозрив неладное, съехали с этого дома в другой город, но каждое 29 число января он появляется в школе, и те, кто его видел его, тоже пропадали без вести, и он всем давал свою флешку и просил скачать игру.После маминого рассказа я подошел к компьютеру и вставил свою флешку, она была пустая, но на ней был один файл, я его открыл, и то, что я там увидел, меня ужаснуло...

Ключевые слова: Мальчик дом петля время школа игра странность авторская история

Другие, подобные истории: