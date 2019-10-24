Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 5. Истории свадебного фотографа"Хочу представиться и кое-что пояснить: я свадебный фотограф из Франции, работаю в основном по Атлантическому побережью. Мне 32 года, и у меня около 170 завершенных свадебных проектов.
Я не сильно верю в паранормальное, но очень интересуюсь им, и это что-то совсем далекое от моей обычной работы фотографа на свадьбах. Но с тех пор, как я стал читать эту «ветку» [сабреддит Paranormal], то начал переосмысливать и кое-какой свой личный опыт, полученный при съемках свадеб.
История 1. Призрачный букет.
Первое, что приходит на ум. Октябрь 2021, свадьба проходила в замке, и в начале дня случился небольшой инцидент: свадебный букет невесты забыли или потеряли, в общем, его нигде не было, и невеста пошла к алтарю без него.
На следующий день я отбирал фото на компьютере. Момент окончания церемонии, когда пара идет от алтаря к гостям. Я делал фото из конца комнаты, и все происходящее было лицом ко мне.
Была серия из 8 фото, снятых в этот момент, и только на одной из них невеста держит букет. На остальных 7 ее руки пустые.
В тот момент я не придал этому особого значения и присоединил это фото к другим, отобранным для жениха и невесты. Невеста перезвонила мне практически мгновенно и спросила, прифотошопил ли я букет в ее руки. Я конечно же ответил «нет», ведь в тот день я вообще его не видел и, соответственно, не делал никаких фото с ним. Реакция навела меня на мысли о странности этой маленькой детали, которой я не придал значения сразу. Это букет, который есть только на ОДНОЙ фото из 8, сделанных серией, с разницей меньше секунды.
Поскольку невеста сразу узнала букет, то вариантов, что его взяли откуда-то из другого цветочного декора, не возникало. Она так же заверила меня, что в тот момент ее руки были пустыми.
Обсуждение остановилось, поскольку объяснений ни у кого не было, а предполагать что-то «паранормальное» с моей стороны было бы неуместно.
История 2. Исчезновение ребенка.
Другая странная история, произошла несколько лет назад.
Коктейльная вечеринка проходила в помещении, потому что весь день было дождливо.
Один человек начал паниковать, потому что потерялся его сын. И понемногу все гости стали искать мальчика.
Обыскали все укромные уголки в помещении, в котором, в принципе, особо и негде было прятаться. Ребенка нигде не было. Несколько человек даже пошли наружу под дождь, посмотреть, не пришла ли тому в голову идея пойти на улицу, несмотря на плохую погоду. Но ничего.
Хочу отметить, что в этом помещении не было каких-то укромных уголков или длинных, свисающих со столов скатертей. Абсолютно точно никаких мест, где мог бы укрыться ребенок.
Минут через 20 я услышал какие-то восклицания из помещения, где были гости. Ребенок спокойно сидел на стуле В ЦЕНТРЕ этой комнаты, полностью поглощенный игрой в консоль. Как будто он всегда там и был. Родители спросили его, где он был, и ребенок, похоже, не понял, о чем речь. Он объяснил, что не уходил отсюда, с этого стула в центре комнаты. И не видел, и не слышал, как его зовут и в панике ищут 120 гостей. С другой же стороны эти 120 человек не видели его прямо по центру комнаты, сидящего на стуле, с которого он, теоретически, не слезал.
Поскольку я тоже принимал участие в поисках, то я уверен, что его точно не было в том месте, где он «возник».
Снова очень странная история.
История 3. Плачущий ребенок.
И пока последняя.
В течение свадебной мессы (церковная церемония) очень часто громко плакал ребенок. Французские церкви очень большие, из сплошного камня, заставляют звук многократно резонировать, и плач ребенка очень скоро стал надоедать.
Я был единственным, кто может перемещаться в течение мессы, и я, слегка раздраженный, искал источник звука. Гостей было не так много, человек 60 максимум, но я никак не мог увидеть плачущего малыша. Когда я шел назад, казалось, что плач идет откуда-то спереди, когда шел вперед, что сзади и т.д.: то есть, куда бы я не перемещался, звук всегда шел из другого места.
Казалось, что люди вокруг и не ищут источник звука, но я видел, что они все раздражены, как и я, в том числе и священник, и жених с невестой.
Когда я вышел из церкви, то внимательно смотрел, кто из гостей будет выходить с ребенком. И никого не было с детьми, ни в этот момент, ни в течение всего остального свадебного дня.
Автор: пользователь Reddit.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18 by Zero EndorphineПросмотров: 253Комментарии: 2
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