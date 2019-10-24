Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 5. Истории свадебного фотографа

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:18

Zero Endorphine Просмотров: 253 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 09:18 by

"Хочу представиться и кое-что пояснить: я свадебный фотограф из Франции, работаю в основном по Атлантическому побережью. Мне 32 года, и у меня около 170 завершенных свадебных проектов.Я не сильно верю в паранормальное, но очень интересуюсь им, и это что-то совсем далекое от моей обычной работы фотографа на свадьбах. Но с тех пор, как я стал читать эту «ветку» [сабреддит Paranormal], то начал переосмысливать и кое-какой свой личный опыт, полученный при съемках свадеб.Первое, что приходит на ум. Октябрь 2021, свадьба проходила в замке, и в начале дня случился небольшой инцидент: свадебный букет невесты забыли или потеряли, в общем, его нигде не было, и невеста пошла к алтарю без него.На следующий день я отбирал фото на компьютере. Момент окончания церемонии, когда пара идет от алтаря к гостям. Я делал фото из конца комнаты, и все происходящее было лицом ко мне.Была серия из 8 фото, снятых в этот момент, и только на одной из них невеста держит букет. На остальных 7 ее руки пустые.В тот момент я не придал этому особого значения и присоединил это фото к другим, отобранным для жениха и невесты. Невеста перезвонила мне практически мгновенно и спросила, прифотошопил ли я букет в ее руки. Я конечно же ответил «нет», ведь в тот день я вообще его не видел и, соответственно, не делал никаких фото с ним. Реакция навела меня на мысли о странности этой маленькой детали, которой я не придал значения сразу. Это букет, который есть только на ОДНОЙ фото из 8, сделанных серией, с разницей меньше секунды.Поскольку невеста сразу узнала букет, то вариантов, что его взяли откуда-то из другого цветочного декора, не возникало. Она так же заверила меня, что в тот момент ее руки были пустыми.Обсуждение остановилось, поскольку объяснений ни у кого не было, а предполагать что-то «паранормальное» с моей стороны было бы неуместно.Другая странная история, произошла несколько лет назад.Коктейльная вечеринка проходила в помещении, потому что весь день было дождливо.Один человек начал паниковать, потому что потерялся его сын. И понемногу все гости стали искать мальчика.Обыскали все укромные уголки в помещении, в котором, в принципе, особо и негде было прятаться. Ребенка нигде не было. Несколько человек даже пошли наружу под дождь, посмотреть, не пришла ли тому в голову идея пойти на улицу, несмотря на плохую погоду. Но ничего.Хочу отметить, что в этом помещении не было каких-то укромных уголков или длинных, свисающих со столов скатертей. Абсолютно точно никаких мест, где мог бы укрыться ребенок.Минут через 20 я услышал какие-то восклицания из помещения, где были гости. Ребенок спокойно сидел на стуле В ЦЕНТРЕ этой комнаты, полностью поглощенный игрой в консоль. Как будто он всегда там и был. Родители спросили его, где он был, и ребенок, похоже, не понял, о чем речь. Он объяснил, что не уходил отсюда, с этого стула в центре комнаты. И не видел, и не слышал, как его зовут и в панике ищут 120 гостей. С другой же стороны эти 120 человек не видели его прямо по центру комнаты, сидящего на стуле, с которого он, теоретически, не слезал.Поскольку я тоже принимал участие в поисках, то я уверен, что его точно не было в том месте, где он «возник».Снова очень странная история.И пока последняя.В течение свадебной мессы (церковная церемония) очень часто громко плакал ребенок. Французские церкви очень большие, из сплошного камня, заставляют звук многократно резонировать, и плач ребенка очень скоро стал надоедать.Я был единственным, кто может перемещаться в течение мессы, и я, слегка раздраженный, искал источник звука. Гостей было не так много, человек 60 максимум, но я никак не мог увидеть плачущего малыша. Когда я шел назад, казалось, что плач идет откуда-то спереди, когда шел вперед, что сзади и т.д.: то есть, куда бы я не перемещался, звук всегда шел из другого места.Казалось, что люди вокруг и не ищут источник звука, но я видел, что они все раздражены, как и я, в том числе и священник, и жених с невестой.Когда я вышел из церкви, то внимательно смотрел, кто из гостей будет выходить с ребенком. И никого не было с детьми, ни в этот момент, ни в течение всего остального свадебного дня.Автор: пользователь Reddit.

Ключевые слова: Reddit свадьба букет ребенок фотограф фото церковь

Другие, подобные истории: