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Истории из жизни

Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 5. Истории свадебного фотографа

"Хочу представиться и кое-что пояснить: я свадебный фотограф из Франции, работаю в основном по Атлантическому побережью. Мне 32 года, и у меня около 170 завершенных свадебных проектов.

Я не сильно верю в паранормальное, но очень интересуюсь им, и это что-то совсем далекое от моей обычной работы фотографа на свадьбах. Но с тех пор, как я стал читать эту «ветку» [сабреддит Paranormal], то начал переосмысливать и кое-какой свой личный опыт, полученный при съемках свадеб.

История 1. Призрачный букет.

Первое, что приходит на ум. Октябрь 2021, свадьба проходила в замке, и в начале дня случился небольшой инцидент: свадебный букет невесты забыли или потеряли, в общем, его нигде не было, и невеста пошла к алтарю без него.

На следующий день я отбирал фото на компьютере. Момент окончания церемонии, когда пара идет от алтаря к гостям. Я делал фото из конца комнаты, и все происходящее было лицом ко мне.

Была серия из 8 фото, снятых в этот момент, и только на одной из них невеста держит букет. На остальных 7 ее руки пустые.

В тот момент я не придал этому особого значения и присоединил это фото к другим, отобранным для жениха и невесты. Невеста перезвонила мне практически мгновенно и спросила, прифотошопил ли я букет в ее руки. Я конечно же ответил «нет», ведь в тот день я вообще его не видел и, соответственно, не делал никаких фото с ним. Реакция навела меня на мысли о странности этой маленькой детали, которой я не придал значения сразу. Это букет, который есть только на ОДНОЙ фото из 8, сделанных серией, с разницей меньше секунды.

Поскольку невеста сразу узнала букет, то вариантов, что его взяли откуда-то из другого цветочного декора, не возникало. Она так же заверила меня, что в тот момент ее руки были пустыми.

Обсуждение остановилось, поскольку объяснений ни у кого не было, а предполагать что-то «паранормальное» с моей стороны было бы неуместно.

История 2. Исчезновение ребенка.

Другая странная история, произошла несколько лет назад.

Коктейльная вечеринка проходила в помещении, потому что весь день было дождливо.

Один человек начал паниковать, потому что потерялся его сын. И понемногу все гости стали искать мальчика.

Обыскали все укромные уголки в помещении, в котором, в принципе, особо и негде было прятаться. Ребенка нигде не было. Несколько человек даже пошли наружу под дождь, посмотреть, не пришла ли тому в голову идея пойти на улицу, несмотря на плохую погоду. Но ничего.

Хочу отметить, что в этом помещении не было каких-то укромных уголков или длинных, свисающих со столов скатертей. Абсолютно точно никаких мест, где мог бы укрыться ребенок.

Минут через 20 я услышал какие-то восклицания из помещения, где были гости. Ребенок спокойно сидел на стуле В ЦЕНТРЕ этой комнаты, полностью поглощенный игрой в консоль. Как будто он всегда там и был. Родители спросили его, где он был, и ребенок, похоже, не понял, о чем речь. Он объяснил, что не уходил отсюда, с этого стула в центре комнаты. И не видел, и не слышал, как его зовут и в панике ищут 120 гостей. С другой же стороны эти 120 человек не видели его прямо по центру комнаты, сидящего на стуле, с которого он, теоретически, не слезал.

Поскольку я тоже принимал участие в поисках, то я уверен, что его точно не было в том месте, где он «возник».

Снова очень странная история.

История 3. Плачущий ребенок.

И пока последняя.

В течение свадебной мессы (церковная церемония) очень часто громко плакал ребенок. Французские церкви очень большие, из сплошного камня, заставляют звук многократно резонировать, и плач ребенка очень скоро стал надоедать.

Я был единственным, кто может перемещаться в течение мессы, и я, слегка раздраженный, искал источник звука. Гостей было не так много, человек 60 максимум, но я никак не мог увидеть плачущего малыша. Когда я шел назад, казалось, что плач идет откуда-то спереди, когда шел вперед, что сзади и т.д.: то есть, куда бы я не перемещался, звук всегда шел из другого места.

Казалось, что люди вокруг и не ищут источник звука, но я видел, что они все раздражены, как и я, в том числе и священник, и жених с невестой.

Когда я вышел из церкви, то внимательно смотрел, кто из гостей будет выходить с ребенком. И никого не было с детьми, ни в этот момент, ни в течение всего остального свадебного дня.

Автор: пользователь Reddit.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18 by Zero EndorphineПросмотров: 253Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Reddit свадьба букет ребенок фотограф фото церковь

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Комментарии

#1 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 12:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 149
Неплохие истории, плюс!

По третьей: каких только звуков вызова не бывает на телефонах!) Кому-то настойчиво звонили, а разговаривать по телефону во время такого мероприятия как-то некрасиво. По двум другим пока ничего толкового не приходит в голову. Во второй истории, возможно, сработал парадоксальный принцип: хочешь надёжно спрятать – спрячь на видном месте. Искали по всем углам, под мебелью, а ребёнок спокойно сидел в центре зала. Ну и плюс паника. Второй вариант, более правдоподобный: малой мог оказаться редким вруном и приколистом, с фантазией.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#2 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 15:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 203
Эх. как я люблю Реддит и Пикабу)))Это контент другого уровня.
Зарегистрирован: 5.02.2019
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