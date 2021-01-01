Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit

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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:07

Zero Endorphine Просмотров: 68 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:07 by

1. У моего дяди был домик в лесу, недалеко от д.Уинтер, штат Висконсин, возле озера Чиппева. Не так далеко, чтоб нельзя было попасть в город за всем необходимым, но достаточно далеко, чтобы у тебя были проблемы, если с тобой что-то случится. Я обычно проводил там лето с двумя своими двоюродными братьями.Однажды утром (мне было 10 лет) дядя грубо растолкал нас и сказал, что время ехать на рыбалку. Мы удивились, потому что еще был очень темно, и кто, черт возьми, идет рыбачить так рано?!Он вытолкал нас вниз, к доку, где хранил маленькую рыбацкую лодку, быстро спихнул нас в воду и повез от дома.Мы были немного напуганы всей странностью ситуации. Подумали, что нас наказали за то, что вчера утром дядя ходил нарубить дров и не нашел свой топор. Он оставил его торчащим из пня у домика и обвинил нас в том, что мы его потеряли, что, если честно, вполне было в нашем духе. В конце концов, он решил, что съездит в город за новым.Дядя молчал. А мы просто сидели и тряслись под покрывалом на носу лодки, пока дядя с безумными глазами всматривался в берег и водил туда-сюда фонариком перед нами.Наконец мы прибыли в домик друга моего дяди на другой стороне озера и вошли в дом. Дядя отправил нас спать на чердак, а затем он с приятелем закрыли дом и ушли, и их не было до рассвета.Внезапно дядя объявился, с грузовиком и трейлером, в котором уже были сложены все наши вещи, сообщив, что пора возвращаться домой. Мы удивились, потому что приехали всего пару дней назад, но мы были всего лишь детьми, поэтому пошли с ним. Всю дорогу до «цивилизации» дядя молчал.Много лет спустя дядя признался мне, что причина была в том, что тогда он проснулся в 3 часа ночи от «Тук! Тук! Тук» снаружи домика. Он вышел на разведку, как вдруг гигантская сосна упала прямо поперек дороги, заблокировав нам выезд. Напуганный, дядя посветил фонарем в сторону деревьев и увидел силуэт человека с топором, который скрылся в лесу. Потом дядя с приятелем вынуждены были распиливать дерево, при этом один всегда стоял рядом с винтовкой в руках и караулил. Топор дядя так и не нашел.2. «Алекса»Наверное, помните то время, когда вышли первые умные колонки, и было полно историй, как Алекса маньячно хохотала посреди ночи и прочее странное д***мо.У нас с женой произошло что-то подобное.В течение дня Алекса включалась периодически и звала какого-то Джоша. В первый раз и она спросила: «Я Джош?». Мы с женой переглянулись, типа, что это было. Недели через две мы смотрели какую-то ерунду с Нетфликса, как вдруг она опять включилась и сказала: «Где Джош».Ну ладно, странно, но мы попытались забыть об этом.Потом мы уехали в отпуск, и моя бабушка приезжала каждый день кормить кота. Она позвонила нам и рассказала, что сидела в гостиной, когда из кухни раздался голос, который, с ее слов, прокричал: «Где Джош?» Бабуля сказала, что уехала, потому что почувствовала себя неуютно.Мы подумали, что, возможно, Алекса б/у, и это какие-то настройки от прошлого хозяина — называть его по имени или еще какая-нибудь фигня. Не знаю, мы просто выкинули это из головы.Однажды нам по почте прислали диск. Вот этот:Я спросил жену, почему Амазон прислал нам его. Жена прочитала вслух название диска, и тут Алекса включилась и сказала: «Джош любит грузовики».Заказ мы нашли в своем архиве заказов Амазона, но никто из нас его не делал, и у нас не было никаких уведомлений, что его заказала Алекса.Короче, мы ее выкинули, пока Джош не заговорил из нашего пылесоса, или что-то в таком духе.3. Я видел, как у чувака внезапно упало (с высоты плеча) 16 -дюймовое (40,6см.) сверло по бетону. И оно никогда не коснулось земли. Как будто бы оно просто перестало существовать на пути к полу. Не было звука падения, ничего, оно просто пропало.Этому было три свидетеля, все видели одно и то же. Это случилось в совсем пустом строящемся здании: коридор, уложенный плиткой, стены и навесной потолок. Мы вынуждены были писать рапорт о потерянном инструменте и подписаться под ним. Мы обыскивали все здание снизу доверху несколько часов.Я скептик, но до сих пор вспоминаю эту историю, объяснения у меня нет. Видимо, иногда вещи просто исчезают.4. Я потеряла кольцо с опалом, которое подарил мне отец. Много лет спустя я переехала в новый дом в другом городе. Мой сын (он еще не родился, когда кольцо появилось у меня) ковырял ложкой под бетонной плитой, которая служила нам патио. И внезапно он извлек кольцо, которое я потеряла много лет назад! До сих пор не понимаю, как кольцо оказалось в совершенно другой местности, да еще и под бетонной плитой, которая была установлена задолго до того, как кольцо потерялось. Кольцо до сих пор у меня, хотя опал треснул после долгих путешествий.5. Когда мне было 19, мы с девушкой отдыхали в моей комнате. И вдруг она издала крик и рванула к выходу. Когда я догнал ее в коридоре и успокоил достаточно, чтобы она могла что-то объяснить, она сказала, что увидела, как из моего рта выбралась живая ящерица, спустилась вниз по моему телу на пол и убежала в неизвестном направлении. Девушка была серьезна и все еще тряслась от шока.Двадцать лет спустя я в доме другой девушки в другом городе. Тот же сценарий. Ящерица выбирается из моего рта и убегает, крики, убегающая напуганная девушка.Я до сих пор не могу понять, как и почему это случилось. Ладно бы один раз, но дважды?! Я хороший парень, не антихрист. Если у вас есть соображения, расскажите (.)6. Мой отец и мачеха поженились, когда мне было 10, в загородном поместье, которое сейчас используется для проведения свадеб.Мы с другими детьми играли в прятки в огромном доме (мечта каждого ребенка). Моя 12-летняя сестра искала мою семилетнюю кузину (с длинными светлыми волосами, в голубом платье) в длинном коридоре.По середине коридора младшая кузина забежала на старую винтовую лестницу, которая делала всего четверть оборота и упиралась в глухую стену. Сестра заскочила туда и крикнула: «Попалась!», но там никого не было. Сестра заплакала и побежала к папе, говоря, что кузина исчезла в стене, и все засмеялись, потому что та стояла прямо рядом с ней.Прошло 5 лет, мне 15, и я работаю официантом в этом же поместье. Там есть оранжерея, где проходили свадебные церемонии, и как-то раз я увидел там маленький витраж, изображающий девочку со светлыми волосами в голубом платье, под которым стояли даты «1931-1937».Я спросил про витраж у менеджера, и тот рассказал, что после продажи первоначальным владельцем в поместье была школа для девочек, одна из которых упала из окна верхнего этажа и погибла.Коридор, в котором сестра искала тогда кузину, был когда-то старым коридором для слуг, а лестница вела когда-то в спальни девочек на верхний этаж.ЖУУУТКО!Один из комментаторов так же нашел фото этого витража. Правда, оказалось, что автор перепутал даты.7. Мы с родителями и братом сидели на крыльце и смотрели на грозу. Вдруг мой брат выхватил игрушечное ружье из моей руки и сказал: «Смотри!», направил ружье на дерево на заднем дворе и нажал спуск. В момент, когда ружье выстрелило, молния ударила в дерево, и оно упало. Он с улыбкой вернул мне ружье и ушел.Родители сказали мне, что это нормально. Я знаю, что это совпадение, но его улыбка была жутковатой, как если бы он точно знал, что произойдет.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Reddit пропажа призрак молния

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