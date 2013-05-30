Не пускает

Mimoranenubit Просмотров: 472 Комментарии: 3 +10 Вчера, 20:50 by

Рассказала мне эту историю моя бабушка. Дед мой родом из села Большое Сорокино, Тюменская область, сама моя бабушка из Кемерово. Если честно - не знаю, при каких обстоятельствах мои дед с бабушкой познакомились, но переехал дед жить на родину моей бабушки, в город Кемерово. Мать деда осталась в селе жить со всей остальной половиной родственников по дедушкиной линии. Виделись редко, и вот мой дед однажды захотел навестить родню, бабушка в силу обстоятельств не смогла поехать с дедом, и приняли решение, что приедет позже, как закончит с делами в городе.И вот, закончив с делами, она берет билет на поезд, на ближайшую дату, и отправляется в гости.Ехать на поезде дня два с половиной. Приехала, дорогу до села знала, добралась сама, подходит к дому, а там никого. Ну, думает, свекровка на работе, мужики на рыбалке поди, ключи обычно лежат на заветном месте, разберусь . Открывает дверь, а она не поддается, минут двадцать мучалась с замком (хоть таких проблем раньше никогда и не возникало) и вот наконец-то вышло открыть.Умаявшись с дороги и измучавшись с этой дверью, хотелось бы уже прилечь отдохнуть, а зайти не может. "Вот стою я, - говорит, - перед порогом, а зайти не могу, и все тут, как-будто стена невидимая не пускает, да еще и тяжело так вдруг стало, не по себе как-то."На улице стояла жара ,а из дома, говорит, подул на неё как-будто такой легкий ветерок (к слову, на улице было совсем тихо и душно, никакого ветра от слова совсем, да и в доме сквозняков не бывало, такая уж планировка). Просидела во дворе до тех пор, пока Вовка (муж бабушки) с отцом не вернулись . Но находиться, говорит, все равно в том доме было не по себе . "То ощущение взгляда чужого на себе поймаю ,то бессонница и удушье по ночам мучает… Вот и думай, гадай есть ли в этом мистика, или, может, по какой другой причине в дом зайти не могла, чувство такое всегда ,что кто-то не пускает, и одна находиться там никогда не могла."

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