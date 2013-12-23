Странное зелёное свечение на закате

Aksia Просмотров: 472 Комментарии: 6 +11 Вчера, 08:51 by

Решила поделиться воспоминанием о странном событии из далёкой юности и заодно проверить, не найдутся ли другие его очевидцы.Сразу хочу извиниться за неточности, дело было почти 30 лет назад.Это был год 94-95, точнее уже сказать сейчас не могу. Было лето, скорее всего, август. Мои каникулы проходили в подмосковной деревне у бабушки недалеко от города Коломны.Это была суббота совершенно определенно, т.к. именно по субботам в 18.00 показывали фантастические фильмы по НТВ (если память подводит, поправьте склеротика😋). И вот очередной фильм подходит к финалу, на улице скоро начнутся сумерки... Мой взгляд случайно падает на окно, из которого на белый подоконник льется светло-зеленый свет. Подошла к окошку, отдернула занавеску - глаза не обманули, на подоконнике отчетливая зелёная полоса. При этом на улице ничего сверхъестественного не видно, кроме лёгкого зелёного оттенка. Немного потаращилась в окно, решила выйти на улицу, найти объяснение, так сказать.Бабуля с подругами дышит свежим воздухом на скамейке у дома, и ничего необычного они не заметили в тот момент.Зато мы с моими друзьями в течение какого-то времени, минут 15-20, наверное, наблюдали, что всё зелёное вокруг нас (трава, листья, забор у дома подружки, ее велосипед, шнурки в кроссовках) как будто бы светилось ядовито-салатовым свечением. При чем источник этого свечения мы так и не обнаружили. Не было необычных облаков, лучей света, цвет неба не менялся. Странный эффект исчез после захода солнца, когда сумерки "закрасили " всё вокруг своими серыми красками.Мы несколько дней поудивлялись, а потом просто забыли об этом. Вспомнила я этот вечер только несколько лет назад, читая заметку о зелёном луче на закате солнца. Память отозвалась на слова "закат" и "зелёный".Интернет не помог мне понять, что же тогда мы видели и в чем была причина этого оптического эффекта.А вы как считаете, что это могло быть?Буду рада, если найдутся очевидцы непосредственно тех подмосковных событий или люди, видевшие нечто подобное.

Ключевые слова: Свечение зелёное вечер закат сумерки зелёный свет с неба авторская история

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