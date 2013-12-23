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Истории из жизни / Природные аномальные явления

Странное зелёное свечение на закате

Решила поделиться воспоминанием о странном событии из далёкой юности и заодно проверить, не найдутся ли другие его очевидцы.
Сразу хочу извиниться за неточности, дело было почти 30 лет назад.
Это был год 94-95, точнее уже сказать сейчас не могу. Было лето, скорее всего, август. Мои каникулы проходили в подмосковной деревне у бабушки недалеко от города Коломны.
Это была суббота совершенно определенно, т.к. именно по субботам в 18.00 показывали фантастические фильмы по НТВ (если память подводит, поправьте склеротика😋). И вот очередной фильм подходит к финалу, на улице скоро начнутся сумерки... Мой взгляд случайно падает на окно, из которого на белый подоконник льется светло-зеленый свет. Подошла к окошку, отдернула занавеску - глаза не обманули, на подоконнике отчетливая зелёная полоса. При этом на улице ничего сверхъестественного не видно, кроме лёгкого зелёного оттенка. Немного потаращилась в окно, решила выйти на улицу, найти объяснение, так сказать.
Бабуля с подругами дышит свежим воздухом на скамейке у дома, и ничего необычного они не заметили в тот момент.
Зато мы с моими друзьями в течение какого-то времени, минут 15-20, наверное, наблюдали, что всё зелёное вокруг нас (трава, листья, забор у дома подружки, ее велосипед, шнурки в кроссовках) как будто бы светилось ядовито-салатовым свечением. При чем источник этого свечения мы так и не обнаружили. Не было необычных облаков, лучей света, цвет неба не менялся. Странный эффект исчез после захода солнца, когда сумерки "закрасили " всё вокруг своими серыми красками.
Мы несколько дней поудивлялись, а потом просто забыли об этом. Вспомнила я этот вечер только несколько лет назад, читая заметку о зелёном луче на закате солнца. Память отозвалась на слова "закат" и "зелёный".
Интернет не помог мне понять, что же тогда мы видели и в чем была причина этого оптического эффекта.
А вы как считаете, что это могло быть?
Буду рада, если найдутся очевидцы непосредственно тех подмосковных событий или люди, видевшие нечто подобное.

Вчера, 08:51 by AksiaПросмотров: 472Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Свечение зелёное вечер закат сумерки зелёный свет с неба авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:39
+5
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 790
Было здесь что-то про зелёный туман.
Но у вас не туман. Похоже в атмосфере было что-то рассеяно, что преломляло предзакатные лучи именно в зелёном спектре. Другого разумного объяснения не вижу.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Албарсты
Вчера, 10:36
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
У меня свои пять копеек. Как то в детстве читала в книге научное обьяснение этому феномена. Если интересно, могу скину ссылку, нашла он лайн книгу
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000067/st035.shtml
Что то не активна ссылка(

Цитата: зелёное яблочко
Было здесь что-то про зелёный туман.
Но у вас не туман. Похоже в атмосфере было что-то рассеяно, что преломляло предзакатные лучи именно в зелёном спектре. Другого разумного объяснения не вижу.


Да, что то похожее
Зарегистрирован: 22.08.2019
#3 написал: Jako tako
Вчера, 11:14
+2
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Репутация: (202|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 004
Возможно правда это было такое природное явление. Мне кажется, мы ещё многого из подобного не видели и не знаем. Ну почему он именно зелёный? «Страшно, очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!"
Я помню когда-то рассвет встречала и удивлялась, почему яркий свет в облаках не с той стороны, где солнце должно вставать. У меня тогда рядом не было физика, который смог бы мне это объяснить.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Tengu
Вчера, 13:30
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Публикаций: 72
Комментариев: 1 248
Атмосферное явление. А вот что должно быть с атмосферой, чтобы лучи солнца так преломлялись, не знаю.

Легенду о зелёном луче на закате читала и даже видела что-то отдалённо похожее. Но не как у вас, конечно. Просто оттенок неба и воздуха.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#5 написал: Arhip
Вчера, 13:44
+1
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Публикаций: 87
Комментариев: 1 817
Самое мистическое в истории это зеленая трава
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#6 написал: слон и слоненок
Вчера, 21:08
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Репутация: (44|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 62
Я тоже видела зеленое свечение, только рано утром, на рассвете. Проснулась я неожиданно, как кто в бок толкнул и увидела, что вся спальня окрасилась в нежный зеленый свет. Это длилось несколько секунд. Я живу на берегу моря.
Зарегистрирован: 20.11.2017
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