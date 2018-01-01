Булавки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:08 by

В детстве каждое лето я проводила в деревне у бабушки. Деревня находится под Орлом. Домов в ней немного, до ближайшего магазина 5 км, до автобусной остановки - 6 км.Детей моего возраста в деревне почти не было, а точнее, нас было всего трое: я, Юля и Алёна. Жили мы с ними в соседних домах. Наши бабушки и родители дружили, и поэтому каждое лето мы проводил вместе.И вот однажды, во время очередных летних каникул, случилась очень странная, даже мистическая история.Тем летом нам было по 11 лет. Мы пытались найти себе какое-нибудь занятие или развлечение, но в такой глуши сделать это было непросто. Поэтому рассказ прибежавшей встревоженной Юли о том, что живущая на отшибе бабушка Евдокия ведьма, мы восприняли с огромным энтузиазмом. Юля сообщила, что случайно подслушала разговор мамы и бабушки, из которого и узнала «правду».Мы с Алёной, конечно, не поверили. Не могло так быть, ведь бабушка Евдокия – божий одуванчик. Она добрая, весёлая, кормила нас конфетами при встрече. Мы покупали ей хлеб, когда ходили в магазин. Она давала мне балалайку, чтобы мы дома пели песни. И она – ведьма! Но, в отсутствие других развлечений, мы с радостью приняли предложение Юли проверить это.Приближался день летнего солнцестояния. У нас была небольшая традиция: каждый год в этот день мы встречали рассвет, когда солнце переливалось всеми цветами радуги. Именно в эту ночь Юля предложила пойти к бабке Евдокии.Мы прокрались на её участок (заборов у нас в деревне нет, поэтому прошли мы без проблем), и над входной дверью в дом прикрепили булавки. Уж не знаю, откуда Юля взяла эту информацию, но нам она сказала, что булавки точно укажут на ведьму. Мы всё сделали и побежали встречать рассвет.На следующий день мы узнали от наших бабушек, что Евдокия была очень зла, потому что не смогла открыть дверь. Она долго кричала, пока не проснулся её сын и не открыл дверь. Он уверял мать, что с дверью всё в порядке и что она могла прекрасно выйти сама. Но Евдокия лишь злилась на что-то и ругалась.Спустя несколько дней мы встретили ведьму на улице. Она накинулась на нас с обвинениями и руганью. Нашим слабым отговоркам, что ни о каких булавках мы ничего не знаем, она не поверила. После этого мы стали обходить её дом стороной.С тех пор прошло немало лет. А я нет-нет, иногда подумаю, как бы не аукнулась нам та детская невинная шалость.Автор - Sovunya.

Ключевые слова: Деревня бабушка мистика ведьма булавки невинная шалость

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