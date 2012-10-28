Мирок

Андрей Лобуз Просмотров: 953 Комментарии: 16 +7 Вчера, 08:18 by

Следующая станция была жёлтой. Странное едко-жёлтое освещение и один огромный свод потолка, идущий от одной путевой стены до другой, делали эту станцию по настоящему необычной. Но вот и она осталась позади. Поезд снова набрал ход, а за окнами тянулся всё тот же тёмный тоннель, с мелькающими проводами и стыками плит. Кроме меня в вагоне было ещё человека четыре от силы и все, как один, залипали в свои телефоны. В душе почему-то зарождалось странное чувство волнения, которое крепло с каждой минутой. Как-то жутко мне стало, знаете, неуютно так, будто понимаешь, что тут что-то не так, но что именно, не можешь понять. Ещё две станции до конечной. Всего два пятиминутных отрезка - и я на месте. Но чувство мне подсказывало, что что-то неприятное ждёт меня не в тоннелях и не на полупустых окраинных станциях, а там, впереди... Понял. Чувство полной неизвестности и неясности. Следующая станция была мрачной. Такой же один свод на всю станцию, но освещение здесь было тусклым, и за окном вагона будто царили вечные сумерки. "Может, мне лучше выйти? Поехать домой, в тепло, в уют? Сесть на обратный поезд и был таков?" Нет. Раз уж решил и выполнил огромную часть запланированного, сдаваться уже не стоит. Конечная. Поезд дальше не идёт. Просьба освободить вагоны. Эта станция была приятнее и симпатичнее предыдущих, а также на ней было много людей, ждавших поезд в центр. Я поднялся на поверхность. Шестой выход, всё верно. Улица встретила меня морозом, бьющим в лицо, и снегом, похожим на мелкие блёстки, которые клеят на дешёвые ёлочные игрушки. Темнело. Остановка должна быть справа, за углом. Да, вот она, прямо передо мной. Мне нужна маршрутка 1313к. Вот она, стоит с открытой дверью. Времени на раздумье не было, и я смело шагнул в двери. "Мне до конечной," - сказал я водителю и приложил карточку к терминалу, который он мне протянул. Микроавтобус стоял ещё минут пять, в него село ещё с десяток человек, дверь наконец закрылась и маршрутка поехала. Куда-то вперёд, в синие зимние сумерки.Прежде чем приступать к некой "кульминации", хочу немного рассказать о себе. Меня зовут Андрей, мне 14 лет, живу на одной из окраин Москвы и ничем, по сути, не отличаюсь от большинства таких же подростков."Куда и зачем я еду?" - спросите вы. Я и сам неоднократно задавал себе этот вопрос, пока трясся в вагоне метро. Начиналось всё так: Сайт знакомств, какая-то симпатичная девочка. Познакомились, потом слово за слово, просто могли часами болтать в чате. И, конечно, мне пришла мысль встретиться, погулять, понять, какова она в реале, а потом, может быть, как-то уже дальше развивать события. Благо, у неё указано, что она живёт в Москве, а Москву я знаю довольно хорошо и могу ради-то такой прекрасной девчонки приехать в любой её конец. И мы договорились. Она написала мне, как к ней добираться, но при этом уточнила, что будет со своей лучшей подругой. Я нехотя, но согласился на такое условие. И вот я тут. В маршрутке со странным номером 1313к, которая уже выехала куда-то из города. Но для меня это не было новостью: я знал, что живёт она в микрорайоне на самой окраине, на границе с областью. За окном были сначала дачные массивы, потом снова какой-то район с новостройками, потом микроавтобус пересёк широкое шоссе и за окном начался мрачный зимний лес. Тут мне на телефон пришло сообщение от этой девочки, мол, где ты? Ехай, давай, быстрее! Пока я отвечал ей, освещение за окном изменилось за какие=то считанные секунды. Я посмотрел в окошко: за холодным стеклом всё было в плотном тумане, а деревья покрывал толстый слой инея. Пейзаж был каким-то молочно-белым, несмотря на поздние сумерки. Как-то всё странно это, если подумать.. Слишком странно.. Не успел я закончить мысль, как за окном показались тёмные высокие силуэты новостроек и яркие фонари. С другой стороны был магазин "Цветы". А за ним - поле, конец которого терялся в тумане. Тут-то мне и нужно было выходить. Двери с шипением открылись. На фоне домов и сугробов вдали вырисовывались силуэты двух девочек.Я не хочу описывать ни ту девочку, с которой я так рвался встретиться, ни её подругу. Да, они неплохие, но ничем особо не выделяются из тысяч и тысяч таких же девочек, живущих по всей нашей необъятной Москве. Прогулка длилась где-то полчаса, может чуть дольше. По сути, мы просто ходили туда-сюда между однотипных многоэтажек и вокруг школы, единственной на весь микрорайон, попутно общаясь на различные темы. Выяснилось, что каждая из этих девчонок была в большой Москве всего несколько раз в жизни. Вскоре мы все стали замерзать (на улице был уже довольно сильный вечерний мороз и стоял всё тот же густой туман), и я предложил зайти в какой-нибудь торговый центр, или кафешку. И как оказалось, тут не было ни того, ни другого.Ближайший торговый центр был здесь в получасе ходьбы по лесу, а там, как сказала одна из девочек, человек может пропасть на каком то определённом участке дороги. И вроде даже были случаи. Где-то на середине прогулки я обратил внимание на довольно очевидную странную деталь этого места: В половине домов не было света. На мой вопрос по этому поводу мне ответили, что это просто отключение, и такое случилось всего третий раз со времени постройки этого района.В общем, прогулка получилась какой-то довольно бессмысленной, слишком уж она была короткой и сумбурной, по морозу и темноте, а также нам не удалось пообщаться один на один, познакомиться поближе и вообще я немножко разочаровался в ней, и она, во мне, скорее всего, тоже. И вот мы, помнится, уже идём к остановке, потому что мы все замёрзли и нам надо по домам. Мы вдвоём шли впереди, а подруга - сзади, когда я наконец решился спросить, были ли у неё какие-нибудь отношения, и если нет, то ищет ли и собирается ли она в оные вступать. Ответом было решительное "НЕТ". Только зачем она сидит тогда на сайте знакомств, когда никого не ищет? Вот в чём вопрос.Когда мы вышли на дорогу, маршрутка уже подъезжала к остановке, которая была метрах в ста отсюда. И тогда подруга девочки сказала мне: "Поторопись, следующей маршрутки может уже не быть." До меня тогда, наверное, не очень дошел смысл этой фразы: голова была заполнена той мыслью, что человек, с которым мы общались довольно хорошо, и даже можно сказать, сблизились, после встречи просто напрямую отказывает мне в дальнейшем общении и развитии событий. Я быстро попрощался и рванул, уже буквально на ходу запрыгнув в маршрутку. Когда она отъехала от остановки, я в последний раз окинул взглядом район, где не было света уже в большинстве домов, а туман усиливался и заполнял собой всё пространство, снижая видимость до трёхсот-четырёхсот метров, или даже меньше. Снова впереди и по сторонам этот же лес, покрытый инеем и закутанный туманом, и практически нет встречных машин.А в душе странное чувство полного опустошения: Нет ни радости, ни грусти: полная пустота."Дзинзинзз," - с металлическим звоном из кармана выпали ключи и закатились куда-то под кресло. Я нагнулся их достать, а когда поднял и сел обратно, за окном уже тянулись обычные ночные леса без всякого инея и тумана, просто голые стволы и ветви. Было уже значительно больше фонарей и встречных машин, вдалеке виднелась какая-то развязка, а за ней - опять многоэтажки. В этот момент в голове мелькнула мысль о том, что и по дороге в ту сторону была такая же резкая смена ландшафта. "Просто какая-то природно-климатическая аномалия," - подумал я.Обратно я решил ехать другим путём: доеду до промежуточной остановки, а от туда дойду пешком до станции электрички, которая без всяких пересадок довезёт меня домой.Но дорога до станции оказалась длиннее, чем я представлял, рассматривая карту на телефоне. Она шла через лесополосу. Представьте себя четырнадцатилетним подростком, каковым я являюсь, идущим в одиночку по полнейшей глуши морозным вечером. Жутко, да? А тогда моё нутро наполняли совершенно другие чувства, которых я, наверное, не мог понять и сам. А дорога, освещаемая редкими неяркими фонарями, всё тянулась. Пока я шёл, думал, отмёрзнут ноги. Но вот наконец и станция. Тусклая платформа, над ней мост. Нет никакого вокзала или даже павильона с кассами, где можно хоть как-то согреться. А мороз крепчал. На платформе - ни души. Ощущение заброшенности, покинутости, даже в какой-то момент подумалось, что поезда здесь не было и не будет. Но я сразу же заметил, что в конце платформы светится одно-единственное табло, показывая, что поезд придёт только через 15 минут....За поворотом раздался гудок и электричка выкатилась на станцию. Я вошёл и сел на свободное сиденье. Кроме меня, в вагоне было довольно много самых разных пассажиров. Пробубнил голос из динамиков, двери закрылись, поезд плавно тронулся, постепенно набирая ход.Только сейчас на меня навалилась тяжёлой пеленой усталость. Всю дорогу домой я залипал в телефон, листал соцсети, стараясь не думать о пережитом. Пришёл, поздоровался с родителями, что-то быстро перекусил и лёг спать. Уснул практически моментально, хотя было только 8 вечера. Перед тем, как я отправился в царство сновидений, в моём воображении опять всплыл этот сюрреалистический микрорайон, состоящий из двух десятков новостроек, где нет ни кафе, ни торговых центров, только школа и три-четыре продуктовых магазина и аптека. Он и тут, в воображении представлялся окутанным фиолетовым сумраком и туманом, в нём дом за домом отключался свет и всё постепенно тонуло во мраке....Я сидел в гостиной в бабушкиной квартире и смотрел "Уральские пельмени" по телевизору. Внезапно эфир прервался и раздался монотонный голос: "Внимание! Экстренное сообщение! Ещё один мирок был поглощён туманом. Мирок представлял собой подобие жилого комплекса на окраине Москвы, состоящего из 25 типовых многоэтажных домов. Попасть туда можно было только на микроавтобусе, который мог появиться у почти любой конечной станции метро, но только если человек решительно хотел попасть туда. Неизвестно, были ли настоящими люди, находящиеся там. На данный момент распространение тумана в альтернативном пространстве удалось прекратить."Я резко проснулся. Приснится же иногда такая чушь. На часах было около 4 ночи. Я встал, выпил воды и лёг обратно. Но сон не шёл. Ночное видение разыграло мою фантазию. Мне вдруг показалось, что сон соединил всю картину воедино, словно кусочки пазла, которые до этого не получалось сложить. И резкая смена пейзажа за окном маршрутки, и туман, который ложился густой пеленой, словно откуда-то натекая, и гаснущий свет в домах. А ещё вспомнил слова одной из девочек: "Поторопись, следующей маршрутки может уже не быть." Всё реально сложилось в единое целое.С тех пор прошло 4 дня, со дня прогулки девочки не было в сети и она, конечно, не читала мои сообщения. Маршрутки 1313к на карте тоже не найти, как и того микрорайона. Я пытался много раз, но тщетно. Там, где я его помню, находится какой-то коттеджный посёлок. А станция вполне реальна, и ежедневно через неё проходят сотни поездов радиального направления.Вот такие дела.

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